[{"available":true,"c_guid":"11db3e7a-57de-4367-845e-6226275f51f1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az új bejrúti kormányban négy nő is helyet kapott, egyikük a védelmi tárca élén.","shortLead":"Az új bejrúti kormányban négy nő is helyet kapott, egyikük a védelmi tárca élén.","id":"20190217_Az_elso_arab_vedelmi_miniszterno_a_libanoni_kormanyban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11db3e7a-57de-4367-845e-6226275f51f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e2f39a0-dea7-4095-aaa6-894be54d3649","keywords":null,"link":"/vilag/20190217_Az_elso_arab_vedelmi_miniszterno_a_libanoni_kormanyban","timestamp":"2019. február. 17. 19:29","title":"Az első arab védelmi miniszternő a libanoni kormányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d098722-235e-4bd3-8b0a-92f927a39f97","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190217_okostelefonok_sar_ertek_lista_orban_viktor_nyugdijkorhatar_72_ev_andromeda_galaxis_tejutrendszer_ford_agy_matrac_nasa_ultima_thule_fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d098722-235e-4bd3-8b0a-92f927a39f97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6524049-44bb-41ac-abd6-63d8f1c57e27","keywords":null,"link":"/tudomany/20190217_okostelefonok_sar_ertek_lista_orban_viktor_nyugdijkorhatar_72_ev_andromeda_galaxis_tejutrendszer_ford_agy_matrac_nasa_ultima_thule_fotok","timestamp":"2019. február. 17. 12:00","title":"Ez történt: megmérték, és vannak mobilok, melyek 10x annyira sugároznak, mint a többi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b85e4520-2a98-452a-b331-49ece4218710","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyes mérések szerint a tisztán elektromos autókkal a zimankóban 65 százalékkal rövidebb távolság tehető meg, mint kellemes tavaszi hőmérséklet mellett.","shortLead":"Egyes mérések szerint a tisztán elektromos autókkal a zimankóban 65 százalékkal rövidebb távolság tehető meg, mint...","id":"20190217_diderges_vagy_hatotav_a_villanyautosoknak_valasztaniuk_kell","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b85e4520-2a98-452a-b331-49ece4218710&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"727428e8-6b02-4eac-ba3f-1be94aec56e5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190217_diderges_vagy_hatotav_a_villanyautosoknak_valasztaniuk_kell","timestamp":"2019. február. 17. 06:41","title":"Didergés és nagy hatótáv vagy komfortos utazás: a villanyautósoknak választaniuk kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b0489e6-9cab-4aee-b318-d1de2561eb81","c_author":"Hercsel Adél","category":"kultura","description":"Beleszületni a Facebook korába olyan, mintha kidobnának a dzsungelbe egy kávéskanállal – állítja a 34 éves Simon Márton költő és slammer. Interjú.","shortLead":"Beleszületni a Facebook korába olyan, mintha kidobnának a dzsungelbe egy kávéskanállal – állítja a 34 éves Simon Márton...","id":"201907__simon_marton_kolto_slammer__babel_tornyarol_duhrol__szigetelesek_kora","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b0489e6-9cab-4aee-b318-d1de2561eb81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ead5487e-1b74-4a64-a885-5ed3b174ce65","keywords":null,"link":"/kultura/201907__simon_marton_kolto_slammer__babel_tornyarol_duhrol__szigetelesek_kora","timestamp":"2019. február. 17. 15:30","title":"\"Ha ma lennék 16, valószínűleg nagyon be lennék szarva\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06065eee-7e89-409a-b4ab-331c83fb940b","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"Egyre későbbi életkorban vállalnak gyermeket a nők, így nem ritka, hogy a negyvenes, vagy akár az ötvenes éveikbe lépő anyukáknak kisgyermekeik mellett kell megküzdeniük a változókor tüneteivel. Olyan édesanyával beszélgettünk, aki saját bőrén tapasztalta meg, milyen érzés egy alig pár éves gyerek mellett hadakozni a hőhullámokkal. ","shortLead":"Egyre későbbi életkorban vállalnak gyermeket a nők, így nem ritka, hogy a negyvenes, vagy akár az ötvenes éveikbe lépő...","id":"remifeminplus_20190208_A_szuloagyrol_egyenesen_a_menopauzaba_valtozokor_kisgyermek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06065eee-7e89-409a-b4ab-331c83fb940b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8492d5b1-cd88-426e-a162-4a5a022ff8b6","keywords":null,"link":"/brandchannel/remifeminplus_20190208_A_szuloagyrol_egyenesen_a_menopauzaba_valtozokor_kisgyermek","timestamp":"2019. február. 18. 07:14","title":"„A szülőágyról egyenesen a menopauzába érkeztem”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"a8596c05-f963-457b-9652-325bf597616d","c_partnertag":"remifeminplus"},{"available":true,"c_guid":"b861a138-bb93-4e5e-82cc-d96fc407307a","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Csődeljárást kezdeményezett maga ellen a British Midland Regional, vagyis Flybmi néven ismert brit légitársaság, és azonnali hatállyal törölte járatait - jelentette be a cég szombat este a honlapján, részben a Brexit körüli bizonytalanságot okolva a kényszerű döntésért.","shortLead":"Csődeljárást kezdeményezett maga ellen a British Midland Regional, vagyis Flybmi néven ismert brit légitársaság, és...","id":"20190217_Sajnaljuk_a_Brexit_lett_a_brit_legitarsasag_veszte","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b861a138-bb93-4e5e-82cc-d96fc407307a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46ffe3d7-e471-4123-9c4e-073b6a6a54b5","keywords":null,"link":"/kkv/20190217_Sajnaljuk_a_Brexit_lett_a_brit_legitarsasag_veszte","timestamp":"2019. február. 17. 09:05","title":"\"Sajnáljuk\"- a Brexit lett a brit légitársaság veszte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f2f8117-65bd-45f1-b92d-54b28459e3f2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Rákkeltő anyagra bukkantak Kínából származó őrölt gyömbérben – figyelmeztet a Nébih.","shortLead":"Rákkeltő anyagra bukkantak Kínából származó őrölt gyömbérben – figyelmeztet a Nébih.","id":"20190218_mergezo_fuszer_orolt_gyomber_nebih_figyelmeztetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f2f8117-65bd-45f1-b92d-54b28459e3f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a922a192-c6ca-4a25-8f1c-da19727d54e4","keywords":null,"link":"/kkv/20190218_mergezo_fuszer_orolt_gyomber_nebih_figyelmeztetes","timestamp":"2019. február. 18. 17:47","title":"Mérgező fűszert találtak, ha vett belőle, ne használja!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98c9ee82-4e92-42ca-bf06-f7975f8624cd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szekér Gergő Madár, repülj! című népzenei elemeket felvonultató dala is nagyon hasonít egy délszláv slágerre. Petruska dalát azért zárták ki korábban A Dalból, mert megállapították, hogy plágiumnak minősíthető.","shortLead":"Szekér Gergő Madár, repülj! című népzenei elemeket felvonultató dala is nagyon hasonít egy délszláv slágerre. Petruska...","id":"20190218_Plagium_A_Dalban_Petruska_dala_utan_egy_masik_is_eleg_neccesnek_tunik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98c9ee82-4e92-42ca-bf06-f7975f8624cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4497a17-0de7-4077-8193-4e2d6f23450e","keywords":null,"link":"/kultura/20190218_Plagium_A_Dalban_Petruska_dala_utan_egy_masik_is_eleg_neccesnek_tunik","timestamp":"2019. február. 18. 14:14","title":"Plágium A Dalban: Petruska dala után egy másik is elég neccesnek tűnik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]