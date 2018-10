Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b20f9b37-f65a-411b-a2fc-967749dcacb1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Meglepetés kellene ahhoz, hogy el lehessen érni az év végi célt, hiába volt az augusztus az év második legerősebb hónapja.","shortLead":"Meglepetés kellene ahhoz, hogy el lehessen érni az év végi célt, hiába volt az augusztus az év második legerősebb...","id":"20181005_Visszahuztak_az_autogyarak_a_magyar_ipart","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b20f9b37-f65a-411b-a2fc-967749dcacb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"053f5c36-3510-40e2-b5a1-fab2d134938d","keywords":null,"link":"/kkv/20181005_Visszahuztak_az_autogyarak_a_magyar_ipart","timestamp":"2018. október. 05. 09:41","title":"Visszahúzták az autógyárak a magyar ipart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74d80d84-b6f2-4951-9127-4f886e2d4f03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hivatalos jelentés szerint három év alatt mintegy 6000 olyan weboldalt tettek elérhetetlenné Oroszországban, melyek illegális tartalmat talált a hatóság. Az eredményesség kérdéses: miközben úgy tűnik, hogy ártatlan oldalak is áldozatul eshetnek az intézkedéseknek, a filmletöltés továbbra is virágzik.","shortLead":"A hivatalos jelentés szerint három év alatt mintegy 6000 olyan weboldalt tettek elérhetetlenné Oroszországban, melyek...","id":"20181005_illegalis_letoltes_szerzoi_jog_kalozoldal_blokkolasa_oroszorszag_putyin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74d80d84-b6f2-4951-9127-4f886e2d4f03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f078626-f285-4ef7-b989-12e8085a2334","keywords":null,"link":"/tudomany/20181005_illegalis_letoltes_szerzoi_jog_kalozoldal_blokkolasa_oroszorszag_putyin","timestamp":"2018. október. 05. 10:03","title":"Gőzerővel blokkolják a weboldalakat Putyinék, és ennek nem mindenki örül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az orosházi szocialista képviselőnek adott igazat a Békés megyei kormánymegbízott, a hivatal állásfoglalása szerint is válaszolnia kell a polgármesternek a testületi ülésen feltett kérdésre, akkor is, ha azt egy ellenzéki képviselő intézi hozzá.","shortLead":"Az orosházi szocialista képviselőnek adott igazat a Békés megyei kormánymegbízott, a hivatal állásfoglalása szerint is...","id":"20181005_A_kormanymegbizott_az_ellenzeki_kepviselonek_adott_igazat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a89ed476-d334-46f8-90e8-40d36bf35ca8","keywords":null,"link":"/kkv/20181005_A_kormanymegbizott_az_ellenzeki_kepviselonek_adott_igazat","timestamp":"2018. október. 05. 06:19","title":"Ilyen is van: a kormánymegbízott az ellenzéki képviselőnek adott igazat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe7a0b7c-c3ae-4f2e-b51c-8abff4c19a1f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az orvosi béremelések lehetetlen helyzetbe hozták a háziorvosi ügyeleteket, ahol egy évtizede nem nőttek a jövedelmek.","shortLead":"Az orvosi béremelések lehetetlen helyzetbe hozták a háziorvosi ügyeleteket, ahol egy évtizede nem nőttek a jövedelmek.","id":"20181004_orvos_ugyelet_edeleny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe7a0b7c-c3ae-4f2e-b51c-8abff4c19a1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72aed011-226e-49dd-a2d6-7a1ffef2cae4","keywords":null,"link":"/kkv/20181004_orvos_ugyelet_edeleny","timestamp":"2018. október. 04. 16:25","title":"Alig marad orvos, aki vállalná az ügyeletet, annyira kevés pénz jár érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a94abf58-bdee-4556-9dd3-ab317a781204","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Súlyos munkaerőhiánnyal küzd a logisztika, de a program ezt nem oldja meg. Ausztriában már akad olyan cég, ahol annyi magyar vállal munkát, hogy magyar nyelvű irányítót is fel kellett venniük.","shortLead":"Súlyos munkaerőhiánnyal küzd a logisztika, de a program ezt nem oldja meg. Ausztriában már akad olyan cég, ahol annyi...","id":"20181005_Milliardokat_ol_a_kormany_a_vegul_kulfoldon_dolgozo_soforok_kepzesebe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a94abf58-bdee-4556-9dd3-ab317a781204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d73b8f0-6496-48ba-b01c-c1c286ca552f","keywords":null,"link":"/kkv/20181005_Milliardokat_ol_a_kormany_a_vegul_kulfoldon_dolgozo_soforok_kepzesebe","timestamp":"2018. október. 05. 13:04","title":"Milliárdokat öl a kormány a végül külföldön dolgozó sofőrök képzésébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1871fdd2-999b-41bd-ace0-f06a32213253","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"iOS-re is megérkezett az Opera Touch böngésző, elsősorban az idei iPhone-modellekre fókuszálva. A fejlesztő célja, hogy megtörje a Safari dominanciáját.","shortLead":"iOS-re is megérkezett az Opera Touch böngésző, elsősorban az idei iPhone-modellekre fókuszálva. A fejlesztő célja...","id":"20181004_opera_touch_bongeszo_ios_app_store_letoltes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1871fdd2-999b-41bd-ace0-f06a32213253&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73c01fed-0ad2-40b2-a0f6-66beca6fbd48","keywords":null,"link":"/tudomany/20181004_opera_touch_bongeszo_ios_app_store_letoltes","timestamp":"2018. október. 04. 17:03","title":"Új böngésző érkezett az iPhone-okra, benne sok érdekes új funkcióval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49db09a3-e1e5-447c-93cf-79350a5f7ae8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem sokat törődött azzal a brit sofőr, hogy saját és mások életét is veszélybe sodorja.","shortLead":"Nem sokat törődött azzal a brit sofőr, hogy saját és mások életét is veszélybe sodorja.","id":"20181005_autopalya_autos_video_mercedes_sofor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49db09a3-e1e5-447c-93cf-79350a5f7ae8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae3f94dd-a2f6-4029-97db-9c9e756bd7a0","keywords":null,"link":"/cegauto/20181005_autopalya_autos_video_mercedes_sofor","timestamp":"2018. október. 05. 04:01","title":"Megállt az autópályán a Mercedes sofőrje, hogy a csomagtartóból kivegyenek egy szatyrot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d1a342c-7e64-4f63-bf9b-37a196a2cecf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Előre meg kell határozni, mit dokumentál a cég a készletnyilvántartó szoftverével, ha ugyanis valami nincs rendben, nehéz lesz azt kimagyarázni a NAV-nak.","shortLead":"Előre meg kell határozni, mit dokumentál a cég a készletnyilvántartó szoftverével, ha ugyanis valami nincs rendben...","id":"20181005_Igy_valhat_a_ceg_egy_keszletnyilvantarto_program_aldozatava_ha_jon_a_NAV","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d1a342c-7e64-4f63-bf9b-37a196a2cecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c731d3f-87c4-43d8-907c-9fcacb88df53","keywords":null,"link":"/kkv/20181005_Igy_valhat_a_ceg_egy_keszletnyilvantarto_program_aldozatava_ha_jon_a_NAV","timestamp":"2018. október. 05. 11:10","title":"Így válhat a cég egy készletnyilvántartó program áldozatává, ha jön a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]