[{"available":true,"c_guid":"a4407f3a-2f29-4010-9c8f-116eda3ad4e4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világ legtávolabbi, ősi területeire is eljut a műanyag szemét. ","shortLead":"A világ legtávolabbi, ősi területeire is eljut a műanyag szemét. ","id":"20190218_siralyhojsza_muanyag_adalekanyag_ftalatok_szennyezes_tojas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4407f3a-2f29-4010-9c8f-116eda3ad4e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7416eeee-5e3c-48d7-b45e-0c1dc0f75abe","keywords":null,"link":"/tudomany/20190218_siralyhojsza_muanyag_adalekanyag_ftalatok_szennyezes_tojas","timestamp":"2019. február. 18. 20:31","title":"Hihetetlen helyről kerültek elő műanyagból származó adalékanyagok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4523cc4-2f1b-4510-ab8b-b159aef31480","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Egy hatalmas alapítványba pakolná a kormány az MTA intézeteit, ám gyanús, hogy ezzel csupán az akadémiai vagyonra akarják rátenni a kezüket.","shortLead":"Egy hatalmas alapítványba pakolná a kormány az MTA intézeteit, ám gyanús, hogy ezzel csupán az akadémiai vagyonra...","id":"20190218_A_Corvinus_mintajara_szervezik_at_az_MTAt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4523cc4-2f1b-4510-ab8b-b159aef31480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3012111-3686-4e3b-afaf-82b9b0000023","keywords":null,"link":"/itthon/20190218_A_Corvinus_mintajara_szervezik_at_az_MTAt","timestamp":"2019. február. 18. 11:07","title":"A Corvinus mintájára szerveznék át az MTA-t, így kaparintanák meg a vagyonát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d926a40-c2ba-4c8b-84e0-28f19bea52d3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A német Vodafone Intézet átfogó tanulmányának eredményei azt mutatják, hogy a munkavállalók világszerte úgy érzik, nem rendelkeznek a munkaköreik betöltéséhez már a jelenben is jövőben szükséges, a jövőben pedig elengedhetetlen digitális készségekkel.","shortLead":"A német Vodafone Intézet átfogó tanulmányának eredményei azt mutatják, hogy a munkavállalók világszerte úgy érzik, nem...","id":"20190218_vodafone_digitalizacio_munka_munkavegzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d926a40-c2ba-4c8b-84e0-28f19bea52d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f96f839f-2429-415d-b769-eaea8b9613f7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190218_vodafone_digitalizacio_munka_munkavegzes","timestamp":"2019. február. 18. 16:03","title":"A munkavállalók 56%-a beismeri, hogy nem tud eleget a munkaköre hosszabb távú ellátásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24982b1c-20bb-4fd8-abd4-56f61b63f106","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az EP-választások előtt hét hétig nem fog összeülni a parlament, erre még nem volt példa. ","shortLead":"Az EP-választások előtt hét hétig nem fog összeülni a parlament, erre még nem volt példa. ","id":"20190218_Meglepoen_hosszu_kampanyszunetet_tart_az_orszaggyules","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24982b1c-20bb-4fd8-abd4-56f61b63f106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c64519f-301a-4ea2-a8d3-7ca9cda3e8a6","keywords":null,"link":"/itthon/20190218_Meglepoen_hosszu_kampanyszunetet_tart_az_orszaggyules","timestamp":"2019. február. 18. 09:12","title":"Meglepően hosszú kampányszünetet tart az Országgyűlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e031718-4da6-4fae-8b85-3bd2ae083f29","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy 300 forintos sorsjegy után az állam átlagosan 111 forintot nyer, a vásárló átlagosan 186 forintot kap vissza. 2017-ben a Szerencsejáték Zrt. 90 milliárd forintot szedett be kaparós sorsjegyekből.","shortLead":"Egy 300 forintos sorsjegy után az állam átlagosan 111 forintot nyer, a vásárló átlagosan 186 forintot kap vissza...","id":"20190218_Hatalmasat_kaszal_az_allam_a_kaparos_sorsjegyeken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e031718-4da6-4fae-8b85-3bd2ae083f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3a11be4-7ad7-4497-9873-8ae28c5bf225","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190218_Hatalmasat_kaszal_az_allam_a_kaparos_sorsjegyeken","timestamp":"2019. február. 18. 16:59","title":"Hatalmasat kaszál az állam a kaparós sorsjegyeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca6bc5e0-d6bf-4947-b1aa-e1f38c1e88dd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Petíciót, népszavazást is kezdeményeztek az ellen, hogy megemeljék a beépíthetőséget a Balaton-parton, ahol történetesen mindkét Orbán-közeli üzletembernek vannak ingatlanjai.","shortLead":"Petíciót, népszavazást is kezdeményeztek az ellen, hogy megemeljék a beépíthetőséget a Balaton-parton, ahol...","id":"20190218_Nem_tetszik_a_keszthelyieknek_hogy_beepitene_a_Balatonpartot_Tiborcz_es_Meszaros","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca6bc5e0-d6bf-4947-b1aa-e1f38c1e88dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"609d0709-2ccd-4c06-b3ec-34b8bb23969d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190218_Nem_tetszik_a_keszthelyieknek_hogy_beepitene_a_Balatonpartot_Tiborcz_es_Meszaros","timestamp":"2019. február. 18. 19:22","title":"Nem tetszik a keszthelyieknek, hogy beépítené a Balaton-partot Tiborcz és Mészáros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3105666e-67ec-4fa0-b902-21e89afc9dee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Brit sajtóértesülések szerint három éven belül beszünteti a termelést ottani üzemében a Honda. Az elmúlt hetekben ez a harmadik nagy autógyártó cég, amelyik a Brexitre hivatkozva jelenti be a gyártás leépítését a szigetországban.","shortLead":"Brit sajtóértesülések szerint három éven belül beszünteti a termelést ottani üzemében a Honda. Az elmúlt hetekben...","id":"20190218_honda_nagy_britannia_autogyar_bezaras_brexit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3105666e-67ec-4fa0-b902-21e89afc9dee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58b325ce-224d-42bd-8ccf-a879ec8d30db","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190218_honda_nagy_britannia_autogyar_bezaras_brexit","timestamp":"2019. február. 18. 16:37","title":"Ez fájni fog: bezárja angliai üzemét a japán autóóriás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10a5329e-ccad-40b1-b468-ae03c3a9e175","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Március 4-től Christopher Mattheisen lesz a Microsoft Magyarország ügyvezető igazgatója.","shortLead":"Március 4-től Christopher Mattheisen lesz a Microsoft Magyarország ügyvezető igazgatója.","id":"20190218_A_Magyar_Telekom_egykori_vezeret_neveztek_ki_a_Microsoft_Magyarorszag_elere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10a5329e-ccad-40b1-b468-ae03c3a9e175&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88bc63b1-4b42-441e-b19f-a4ace9335adc","keywords":null,"link":"/kkv/20190218_A_Magyar_Telekom_egykori_vezeret_neveztek_ki_a_Microsoft_Magyarorszag_elere","timestamp":"2019. február. 18. 12:08","title":"A Magyar Telekom egykori vezérét nevezték ki a Microsoft Magyarország élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]