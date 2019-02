Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Ha a klimaxról beszélünk, akkor általában ötven körüli nőkre gondolunk. A menopauzához, vagyis a menstruáció végleges elmaradásához vezető hormonális változások általában a negyvenes évek második felében kezdődnek, és az ezzel járó jellegzetes panaszok általában az ötvenes évek elején tetőznek. Viszont egyre több nőnél jelentkeznek a szokásosnál korábban ezek a változások. Olyan nőkkel beszélgettünk, akik saját magukon észlelték a korai klimax tüneteit, és elmesélték nekünk a tapasztalataikat. A menopauzához, vagyis a menstruáció végleges elmaradásához vezető hormonális változások általában a negyvenes évek második felében kezdődnek, és az ezzel járó jellegzetes panaszok általában az ötvenes évek elején tetőznek. Szerdán még csak azt árulta el a pártelnök, hogy a DK önállóan indul az európai parlamenti választáson, és nem ő lesz a listavezető. Pénteken aztán jött a bejelentés. ","shortLead":"Kiállítás nyílik Tony Curtis (1925-2010) kétszeres Golden Globe-díjas, magyar származású hollywoodi színész személyes...","id":"20190221_Tony_Curtis_szemelyes_targyaibol_nyilik_kiallitas_Mateszalkan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0aaf4eec-6cc7-444a-a720-8b9747bc9e8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb7b3d84-203a-4f5f-b7a1-3de3087c2c74","keywords":null,"link":"/kultura/20190221_Tony_Curtis_szemelyes_targyaibol_nyilik_kiallitas_Mateszalkan","timestamp":"2019. február. 21. 10:12","title":"Ha Tony Curtis személyes holmijaira kíváncsi, akkor Mátészalkán keresse azokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d11c7ee4-ed8f-49e8-bf01-5e11088beefe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Daimler új SL modellje nem a legerősebb és leggyorsabb roadster, de stílusban nehéz vele versenyezni.","shortLead":"A Daimler új SL modellje nem a legerősebb és leggyorsabb roadster, de stílusban nehéz vele versenyezni.","id":"20190222_nyitott_tetos_elvezetek_itt_a_legujabb_mercedes_sl","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d11c7ee4-ed8f-49e8-bf01-5e11088beefe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a28e339-747d-4bb3-a73b-8df272b3f098","keywords":null,"link":"/cegauto/20190222_nyitott_tetos_elvezetek_itt_a_legujabb_mercedes_sl","timestamp":"2019. február. 22. 08:21","title":"Nyitott tetős élvezetek: itt a legújabb Mercedes SL","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d934f8f-3c1e-4791-97dd-99042f4ca2db","c_author":"T. Teljes szolidaritásáról biztosította csütörtökön Angela Merkel német kancellár Jean-Claude Junckert, az Európai Bizottság elnökét a migrációval foglalkozó magyar kormányzati kampánnyal kapcsolatban. 