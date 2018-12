Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Herényi Károly hosszú levélben utasította vissza a meghívást az Antall-emlékkonferenciára, amelyben arról ír, Orbán felszámolja Antall életművét, ezért nem emékezhet vele a volt miniszterelnökre. Herényi Károly hosszú levélben utasította vissza a meghívást az Antall-emlékkonferenciára, amelyben arról ír, Orbán felszámolja Antall életművét, ezért nem emékezhet vele a volt miniszterelnökre. 2018. december. 09. 12:17 Orbán miatt nem megy el a volt MDF-es Antall Józsefre emlékezni Hogy ez mit jelent, még nem tudni, de az amerikai orvosok azt mondják, a kicsik inkább ne is üljenek képernyő elé. Már napi hét óra monitor előtt töltött idő után is látszik, hogy a kisgyermekek agyának külső rétege változik. Hogy ez mit jelent, még nem tudni, de az amerikai orvosok azt mondják, a kicsik inkább ne is üljenek képernyő elé. 2018. december. 10. 18:03 Valami nagyon nem jó dolog történik a gyerekek agyával, ha túl sokat ülnek a képernyő előtt Az elnök bizalmasa is aggasztónak tartja az ügyészség dokumentumait. 2018. december. 09. 20:03 Kampányfinanszírozási botrány: bizonyítékok vannak Trump ellen? Abszolút nem korrekt, de sok szempontból találó és nagyon vicces reklám-hadjáratot indítottak az olaszok. Abszolút nem korrekt, de sok szempontból találó és nagyon vicces reklám-hadjáratot indítottak az olaszok. 2018. december. 10. 12:19 Nem fogja vissza magát az Alfa Romeo, ha az Audit, BMW-t, Mercedest kell cikizni – videó Az idén a világ ötödik legjobb egyetemének rangsorolt Massachusetts Institute of Technology által kiadott MIT Technology Review minden évben kiválasztja a 35 legtehetségesebb 35 év alatti feltalálót. Az idén a világ ötödik legjobb egyetemének rangsorolt Massachusetts Institute of Technology által kiadott MIT Technology Review minden évben kiválasztja a 35 legtehetségesebb 35 év alatti feltalálót. Az európai kiadvány 2018-as kiadásába beválasztották Szalay Kristófot is, akinek a fejlesztése a rákgyógyszerek kutatását igyekszik előmozdítani mesterséges intelligencia segítségével. 2018. december. 10. 12:33 A mesterséges intelligenciával lépne a rák nyakára a 33 éves magyar feltaláló Úton van az első unokája. 2018. december. 08. 18:33 Meryl Streep nagymama lesz Várhatóan a jövő januári CES-en mutatja be a Samsung az első olyan notebookot, amelynek már 4K OLED kijelzője lesz. Várhatóan a jövő januári CES-en mutatja be a Samsung az első olyan notebookot, amelynek már 4K OLED kijelzője lesz. Mivel a cég több gyártót is ellát képernyőkkel, így a mobilokban már bizonyított kijelzőtechnológia több márka laptopjaiban is megjelenhet. 2018. december. 10. 08:03 Ez látványos lesz: komoly változás jön jövőre a laptopokba 2018. december. 09. 19:51 Ahogy Terence Hill kíván második adventet, nem kíván úgy senki