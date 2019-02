Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a02196e2-2a03-4cb1-bc25-cf377d887f79","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jól jönnek most a magyar filmgyártási tapasztalatok.","shortLead":"Jól jönnek most a magyar filmgyártási tapasztalatok.","id":"20190221_Kasler_Miklos_alairt_egy_magyarmontenegroi_filmipari_egyuttmukodest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a02196e2-2a03-4cb1-bc25-cf377d887f79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"931fb31c-140b-4821-bb21-2d715e499582","keywords":null,"link":"/kultura/20190221_Kasler_Miklos_alairt_egy_magyarmontenegroi_filmipari_egyuttmukodest","timestamp":"2019. február. 21. 14:13","title":"A kormány szorosabbra húzza a kulturális kapcsolatokat Montenegróval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c64f63c-6111-4ec7-81ce-9600d7687d04","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egészséges életmód jelentősen csökkentheti a rák kockázatát, az életmódot meghatározó különböző tényezők ugyanis egyenként mintegy 6 százalékkal szoríthatják vissza a betegség kialakulásának veszélyét – derült ki egy több mint százezer felnőttel végzett kínai kutatás eredményéből, amelyet a Cancer című nemzetközi szakfolyóiratban mutattak be. ","shortLead":"Az egészséges életmód jelentősen csökkentheti a rák kockázatát, az életmódot meghatározó különböző tényezők ugyanis...","id":"20190222_egeszseges_eletmod_rakmegelozes_daganat_kockazat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c64f63c-6111-4ec7-81ce-9600d7687d04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba7c041d-3669-4712-8a11-22653835ccc3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190222_egeszseges_eletmod_rakmegelozes_daganat_kockazat","timestamp":"2019. február. 22. 08:33","title":"Ezzel a 6 lépéssel 6x6 százalékkal csökkentheti az esélyét annak, hogy rákos lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48d3070e-4c4b-4c38-8d8e-8d08c3b8f65e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A munkatársak egy részét át is helyezték az Echo Tv székházába, más részüket rendelkezési állományba helyezték. ","shortLead":"A munkatársak egy részét át is helyezték az Echo Tv székházába, más részüket rendelkezési állományba helyezték. ","id":"20190221_Az_Echo_TVben_keszul_pentektol_a_Hir_TV_hiradoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48d3070e-4c4b-4c38-8d8e-8d08c3b8f65e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12db5faf-1432-44fb-99c2-34a2d8d823ad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190221_Az_Echo_TVben_keszul_pentektol_a_Hir_TV_hiradoja","timestamp":"2019. február. 21. 16:36","title":"Az Echo Tv-ben készül péntektől a Hír Tv híradója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47b8e27a-d09e-408e-8d96-2e13493ad78e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felfedeztek egy biztonsági rést a WhatsAppban, amit kihasználva hozzáférhetők az amúgy arcfelismeréssel vagy ujjlenyomattal védett csevegések.","shortLead":"Felfedeztek egy biztonsági rést a WhatsAppban, amit kihasználva hozzáférhetők az amúgy arcfelismeréssel vagy...","id":"20190221_whatsapp_biztonsagi_res_a_csevegesek_zarolasanal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47b8e27a-d09e-408e-8d96-2e13493ad78e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d70ca613-2ed5-461f-a778-599cec35e6d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190221_whatsapp_biztonsagi_res_a_csevegesek_zarolasanal","timestamp":"2019. február. 21. 17:03","title":"Nagyobb biztonságot ígért a WhatsApp, de épp az ellenkezője történt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a39f621-df3c-4076-a2ea-b955e20385a4","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Bár tömegesség a határokon már jó ideje nincs, a kormány megint meghosszabbította a válsághelyzetet.\r

\r

","shortLead":"Bár tömegesség a határokon már jó ideje nincs, a kormány megint meghosszabbította a válsághelyzetet.\r

\r

","id":"20190222_Meg_tovabbi_fel_evig_fennall_a_bevandorlasi_szukseghelyzet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a39f621-df3c-4076-a2ea-b955e20385a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"748a0f5a-15b1-47dc-af37-d4d6bddaa922","keywords":null,"link":"/itthon/20190222_Meg_tovabbi_fel_evig_fennall_a_bevandorlasi_szukseghelyzet","timestamp":"2019. február. 22. 20:12","title":"Még további fél évig fennáll a bevándorlási válsághelyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6c1cb49-2416-4ccf-8284-a8108644bb2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Blikk szerint nem volt töltény a zsákmányolt fegyverben.","shortLead":"A Blikk szerint nem volt töltény a zsákmányolt fegyverben.","id":"20190222_Ures_volt_a_szokott_rab_pisztolya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6c1cb49-2416-4ccf-8284-a8108644bb2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d41b574d-e16c-42a9-bca9-e62056bfabe2","keywords":null,"link":"/itthon/20190222_Ures_volt_a_szokott_rab_pisztolya","timestamp":"2019. február. 22. 07:39","title":"Üres volt a szökött rab pisztolya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc06daeb-0821-45ab-8255-bb8dc48dd211","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Semjén Zsolttal együtt közös nyilatkozatot írtak alá a kárpát-medencei magyar pártok egy közös néppárti fellépésről, többek közt arról, hogy az EU segítsen abban, hogy a magyarok ne menjenek el a szülőföldjükről.\r

\r

","shortLead":"Semjén Zsolttal együtt közös nyilatkozatot írtak alá a kárpát-medencei magyar pártok egy közös néppárti fellépésről...","id":"20190222_Segitse_az_EU_hogy_a_magyarok_ne_menjenek_nyugatra_dolgozni__kozos_karpatmedencei_nyilatkozat_szuletett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc06daeb-0821-45ab-8255-bb8dc48dd211&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aca5a12-e31f-451f-b6f0-552812e6b432","keywords":null,"link":"/vilag/20190222_Segitse_az_EU_hogy_a_magyarok_ne_menjenek_nyugatra_dolgozni__kozos_karpatmedencei_nyilatkozat_szuletett","timestamp":"2019. február. 22. 20:18","title":"Segítse az EU, hogy a magyarok ne menjenek nyugatra dolgozni - közös kárpát-medencei nyilatkozat született","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"686ec4f2-3700-4102-b319-e54df53eca78","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kunetz Zsombor szerint súlyos problémák vannak a mentésirányítással, a fő gondot pedig az jelenti, hogy a mentőszolgálat vezetése a \"mindenhez mindig mentőt\" szemléletet képviseli. ","shortLead":"Kunetz Zsombor szerint súlyos problémák vannak a mentésirányítással, a fő gondot pedig az jelenti...","id":"20190221_Fel_oran_at_hivtak_a_mentoket_egy_gorcsolo_beteghez_a_Nyugatihoz_pedig_epp_arra_jart_egy_mentoauto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=686ec4f2-3700-4102-b319-e54df53eca78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e96ce13-9b23-437f-a8de-16326b40127b","keywords":null,"link":"/itthon/20190221_Fel_oran_at_hivtak_a_mentoket_egy_gorcsolo_beteghez_a_Nyugatihoz_pedig_epp_arra_jart_egy_mentoauto","timestamp":"2019. február. 21. 15:45","title":"Fél órán át hívták a mentőket egy haldokló beteghez a Nyugatihoz, pedig épp arra járt egy mentőautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]