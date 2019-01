A Queen együttes asztrofizikai doktorátussal is rendelkező gitárosa, Brian May írt himnuszt abból az alkalomból, hogy a NASA New Horizons űrszondája kedden hajnalban elérte az Ultima Thule nevű aszteroidát.

Amíg mi az új év beköszöntét ünnepeltük, a NASA szakemberei egy sokkal fontosabb dolog miatt bonthattak pezsgőt. A New Horizons nevű űrszonda kedden hajnalban átrepült a 2014 MU69, nem hivatalos nevén Ultima Thule nevű aszteroida fellett, amely a Naprendszer eddig vizsgált legtávolabbi égitestje. (Hogy pontosan miről van szó, arról ebben a cikkben írtunk korábban.)

A tudomány számára is fontos mérföldkő elérése mellett azonban nem mehetett el "csak úgy" a NASA. A találkozás alkalmából az Ultima Thule külön himnuszt is kapott, amelyet a Queen együttes asztrofizikai doktorátussal is rendelkező gitárosa, Brian May komponált.

A videó december 31-én derült ki a Queen hivatalos YouTube-csatornájára. A felvételen természetesen nemcsak a zene hallható, egy videoklip is készült a nagy találkozás alkalmából, amelyben egy anomácion keresztül megnézhetjük, milyen utat is járt be az űrszonda, hogy eljusson az égitestig.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.