2000 bálnát ölhetnek le Izlandon

[{"available":true,"c_guid":"9ac22eda-c01c-4550-9eb3-07d1ecae351d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kamerás mobilokat sok szempontból alapos vizsgálatnak alávető DxOLabs elkészítette a Samsung Galaxy S10+ tesztjét.","shortLead":"A kamerás mobilokat sok szempontból alapos vizsgálatnak alávető DxOLabs elkészítette a Samsung Galaxy S10+ tesztjét.","id":"20190222_samsung_galaxy_s10_plus_kamera_teljesitmenye_dxolabs_dxomark","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ac22eda-c01c-4550-9eb3-07d1ecae351d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b07152d-ae42-4e46-be0b-90c70b039bcd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190222_samsung_galaxy_s10_plus_kamera_teljesitmenye_dxolabs_dxomark","timestamp":"2019. február. 22. 18:03","title":"Utolérte a Huawei tavalyi telefonjait a Samsung a Galaxy S10+ kamerájával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4fd6842-7356-4ad2-b8fc-d437867fe3f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legújabb verzió szerint már 2017 decemberében eldöntötte a Lázár János vezette minisztérium, hogy a magyar költségvetésből fizetik ki az Elios-lámpákat. Erről akkor egy szót sem szóltak. Pont abban a hónapban mondtak le az uniós finanszírozásról, mikor a súlyos szabálytalanságokat megállapító jelentést aláírta az OLAF vezetője. ","shortLead":"A legújabb verzió szerint már 2017 decemberében eldöntötte a Lázár János vezette minisztérium, hogy a magyar...","id":"20190221_gulyas_elios_palkovics_tiborcz_orban_eu_olaf","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4fd6842-7356-4ad2-b8fc-d437867fe3f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a18b65e1-17f3-464c-98dd-46a44e41e601","keywords":null,"link":"/itthon/20190221_gulyas_elios_palkovics_tiborcz_orban_eu_olaf","timestamp":"2019. február. 21. 18:40","title":"Egyre jobban belezavarodik a kormány az Elios-sztoriba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"405e61d9-ff87-4da8-ae24-420f89b6b99c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Standard and Poor's után a Fitch Ratings ma este hozza nyilvánosságra, hogy javít-e Magyarország adósságbesorolásán.","shortLead":"A Standard and Poor's után a Fitch Ratings ma este hozza nyilvánosságra, hogy javít-e Magyarország adósságbesorolásán.","id":"20190222_Ma_ismet_iteletet_mond_a_magyar_gazdasagrol_a_hitelminosito","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=405e61d9-ff87-4da8-ae24-420f89b6b99c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"572d7db9-6f4d-4f67-8935-da596c5fec85","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190222_Ma_ismet_iteletet_mond_a_magyar_gazdasagrol_a_hitelminosito","timestamp":"2019. február. 22. 17:25","title":"Szeretni vagy szapulni fogja a Fitch Ratingset Varga Mihály?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a81a95-ad63-43ca-b336-b62ca5c965bf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Olyan karbantartási munkákat végeznek a Keletiben, amelyek mellett nem közlekedhetnek a vonatok.","shortLead":"Olyan karbantartási munkákat végeznek a Keletiben, amelyek mellett nem közlekedhetnek a vonatok.","id":"20190222_Hetekre_bezarjak_a_Keleti_Palyaudvart","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35a81a95-ad63-43ca-b336-b62ca5c965bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05ca6b5b-f90b-4909-b3b7-e137129e20fd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190222_Hetekre_bezarjak_a_Keleti_Palyaudvart","timestamp":"2019. február. 22. 10:36","title":"Hetekre bezárják a Keleti pályaudvart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1d544fb-34aa-42ba-b754-5a45c0200b4f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miközben sokan sok érvet felhoznak a laboratóriumi húsra való áttérés mellett, az Oxfordi Egyetem új kutatása szerint a marhatenyésztés egyes módjainál jobban hozzájárulhatnak a globális felmelegedéshez hosszú távon a laborokban növesztett hústermékek.","shortLead":"Miközben sokan sok érvet felhoznak a laboratóriumi húsra való áttérés mellett, az Oxfordi Egyetem új kutatása szerint...","id":"20190223_laboratoriumi_hus_hatasa_laborhus_marhatenyesztes_globalis_felmelegedes_uveghazhatasu_gazok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1d544fb-34aa-42ba-b754-5a45c0200b4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d36e4bdd-01e3-49e0-9522-925bf5200b84","keywords":null,"link":"/tudomany/20190223_laboratoriumi_hus_hatasa_laborhus_marhatenyesztes_globalis_felmelegedes_uveghazhatasu_gazok","timestamp":"2019. február. 23. 14:03","title":"Visszakoznak a tudósok: lehet, hogy mégsem jó ötlet a laborhús","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28927855-2650-444b-9b95-96aaf36d3db1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA InSight nevű űrszonda leszállóegysége tavaly óta dolgozik a Mars felszínén, és a fúrás mellett a bolygó fontosabb időjárási paramétereit is rögzíti.","shortLead":"A NASA InSight nevű űrszonda leszállóegysége tavaly óta dolgozik a Mars felszínén, és a fúrás mellett a bolygó...","id":"20190222_nasa_mars_idojaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28927855-2650-444b-9b95-96aaf36d3db1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"082c91a4-6b09-4fa0-8c38-51bb8aba33b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190222_nasa_mars_idojaras","timestamp":"2019. február. 22. 17:33","title":"Kíváncsi, milyen idő van a Marson? Ezen a weboldalon megnézheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b686dec6-111e-4e27-8892-79946357b7b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Édesanyjával lehet, mégis keresik.\r

\r

","shortLead":"Édesanyjával lehet, mégis keresik.\r

\r

","id":"20190222_Eltunt_egy_9_eves_kisfiu_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b686dec6-111e-4e27-8892-79946357b7b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b511cad5-8f57-4e5e-af1a-012071bd4483","keywords":null,"link":"/itthon/20190222_Eltunt_egy_9_eves_kisfiu_Budapesten","timestamp":"2019. február. 22. 15:17","title":"Eltűnt egy 9 éves kisfiú Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62b48740-03b4-4991-ad5e-21248e7b883e","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Tíz évvel a romák elleni támadássorozat legkegyetlenebb éjszakája után ellátogattunk Tatárszentgyörgyre, ahol a sorozatgyilkosok egy háromgyerekes családra gyújtották rá a falu széli házat, a tűz elől menekülő ötéves kisfiút agyonlőtték, hatéves testvérét pedig súlyosan megsebesítették. A sebek begyógyíthatatlanok. ","shortLead":"Tíz évvel a romák elleni támadássorozat legkegyetlenebb éjszakája után ellátogattunk Tatárszentgyörgyre, ahol...","id":"20190223_tatarszentgyorgy_romagyilkossag_csorba_robert_robika_10_ev","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62b48740-03b4-4991-ad5e-21248e7b883e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95209660-821f-4a54-8b01-baa5b99dcd83","keywords":null,"link":"/itthon/20190223_tatarszentgyorgy_romagyilkossag_csorba_robert_robika_10_ev","timestamp":"2019. február. 23. 07:00","title":"\"Hogy lehet lelőni egy ötéves gyereket?!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]