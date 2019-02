Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4cb87957-71a3-4227-b8b9-dba045323186","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nyilvánosságra kerültek a menzaüzemeltetés szerződésének részletei.","shortLead":"Nyilvánosságra kerültek a menzaüzemeltetés szerződésének részletei.","id":"20190225_25_millios_szerzodest_kotott_a_Gundel_a_Miniszterelnokseggel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4cb87957-71a3-4227-b8b9-dba045323186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"203fc397-06c3-4d58-8707-c71cac83d5c5","keywords":null,"link":"/kkv/20190225_25_millios_szerzodest_kotott_a_Gundel_a_Miniszterelnokseggel","timestamp":"2019. február. 25. 11:12","title":"25 milliós szerződést kötött a Gundel a Miniszterelnökséggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ae3dd91-6c46-4621-8ca8-ddd8cc25daee","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tassi Attila a Honda gyári csapatánál kapott helyet a túraautó-világkupában.","shortLead":"Tassi Attila a Honda gyári csapatánál kapott helyet a túraautó-világkupában.","id":"20190225_tassi_attila_wtcr_michelisz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ae3dd91-6c46-4621-8ca8-ddd8cc25daee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"183afec4-c04c-43e5-aa75-76983c61ff8b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190225_tassi_attila_wtcr_michelisz","timestamp":"2019. február. 25. 10:44","title":"19 éves magyar srác kapott gyári autót Micheliszék versenysorozatában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a847a851-2558-4bc9-ad60-25dfe9858b69","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Nem is gondolnánk, hány olyan technológiai fejlesztés áll már ma is a rendelkezésünkre, amelytől úgy érezhetnénk, mintha a jövőben élnénk. 