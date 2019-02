Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"554b682a-0774-4d79-b736-7b9591fc5268","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézménynek a kirúgott alkalmazott hónapokon át elmaradt 600 ezer forintos fizetését kell pótolni, illetve meg kell fizetnie a perköltséget.","shortLead":"Az intézménynek a kirúgott alkalmazott hónapokon át elmaradt 600 ezer forintos fizetését kell pótolni, illetve meg kell...","id":"20190227_56_millio_forintot_kell_fizetnie_az_Antall_Jozsef_Tudaskozpontnak_Szert_Boglarkanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=554b682a-0774-4d79-b736-7b9591fc5268&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03f5bcc0-cf8c-4001-9682-91373abf17cd","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_56_millio_forintot_kell_fizetnie_az_Antall_Jozsef_Tudaskozpontnak_Szert_Boglarkanak","timestamp":"2019. február. 27. 21:31","title":"5,6 millió forintot kell fizetnie az Antall József Tudásközpont Szert Boglárkának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cc6814d-2f64-4e0e-8cf5-9996a8bd55c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sokat kellett rá várni, de 500 lóerős lett.","shortLead":"Sokat kellett rá várni, de 500 lóerős lett.","id":"20190226_Oettinger_volkswagen_golf","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3cc6814d-2f64-4e0e-8cf5-9996a8bd55c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d316fd0e-8865-4078-bdc5-7f19d0ffde75","keywords":null,"link":"/cegauto/20190226_Oettinger_volkswagen_golf","timestamp":"2019. február. 27. 10:29","title":"Megépítették a mostani VW Golfból a mindent vivő változatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a792af8-ea68-4a17-837a-e0d08d7af24b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Különösen az engedély nélkül tuningolt autókra figyeltek, és 23 esetben intézkedtek is, valamint gyorshajtás miatt 164 esetben indítottak eljárást.","shortLead":"Különösen az engedély nélkül tuningolt autókra figyeltek, és 23 esetben intézkedtek is, valamint gyorshajtás miatt 164...","id":"20190226_razzia_gyosulasi_verseny_tuning_auto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a792af8-ea68-4a17-837a-e0d08d7af24b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b31d033-6482-457d-a00d-6b9201a6a955","keywords":null,"link":"/cegauto/20190226_razzia_gyosulasi_verseny_tuning_auto","timestamp":"2019. február. 26. 14:22","title":"Éjszakai boyracerekre vadászott Budapesten a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04a10ffd-d42e-4675-a552-fb130580b5d7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A család- és ifjúságügyért felelős államtitkár a Magyar Hírlapnak adott interjúban hangsúlyozta: mivel az ellenzéki pártok közül több megszüntetné a csokot, igyekeznek garanciákat beépíteni, de mindent nem lehet sarkalatos törvénybe foglalni. Novák szerint annyi politikai józanság minden képviselőtől elvárható, hogy „legyen egy területe az életnek, ahol nincs nyúlka-piszka”.","shortLead":"A család- és ifjúságügyért felelős államtitkár a Magyar Hírlapnak adott interjúban hangsúlyozta: mivel az ellenzéki...","id":"20190226_Novak_Katalin_a_csokrol_Nincs_nyulkapiszka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04a10ffd-d42e-4675-a552-fb130580b5d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73bfdd0f-f709-49f9-b99b-31ca370fa9bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190226_Novak_Katalin_a_csokrol_Nincs_nyulkapiszka","timestamp":"2019. február. 26. 11:55","title":"Novák Katalin a csokról: „Nincs nyúlka-piszka”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d7bc382-821d-4682-9c36-b18f15db462f","c_author":"","category":"vilag","description":"Szokatlanul harciasra sikerült a Kreml „megmondóembere” Dmitrij Kiszeljov által vezetett legújabb heti hírműsor: az adásból kiderült, hogy egy esetleges amerikai atomcsapás esetén Oroszország milyen célpontokra csapna le. Az is egyértelművé vált – legalábbis Kiszeljov szerint – hogy Oroszország minden tekintetben jobb és erősebb, mint az újra fő ellenséggé vált USA.","shortLead":"Szokatlanul harciasra sikerült a Kreml „megmondóembere” Dmitrij Kiszeljov által vezetett legújabb heti hírműsor...","id":"20190226_Moszkva_el_is_arulta_hova_csapodhatnak_be_az_USAban_az_orosz_atomraketak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d7bc382-821d-4682-9c36-b18f15db462f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4668e350-181d-408a-9784-c1a76ed4e51f","keywords":null,"link":"/vilag/20190226_Moszkva_el_is_arulta_hova_csapodhatnak_be_az_USAban_az_orosz_atomraketak","timestamp":"2019. február. 26. 16:30","title":"Moszkva el is árulta, hova csapódhatnak be az USA-ban az orosz atomrakéták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e8e4405-1887-4b39-9882-d64d94159f70","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar válogatott tagja, Kiss Miklós évtizedek óta fut ezen a területen, de még nem történt vele hasonló.","shortLead":"A magyar válogatott tagja, Kiss Miklós évtizedek óta fut ezen a területen, de még nem történt vele hasonló.","id":"20190226_Vasruddal_es_gazsprayvel_tamadtak_a_valogatott_terepfutora_a_Harmashatarhegyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e8e4405-1887-4b39-9882-d64d94159f70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaaea0e2-53ab-4c30-9fb5-f1eaeaab525f","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_Vasruddal_es_gazsprayvel_tamadtak_a_valogatott_terepfutora_a_Harmashatarhegyen","timestamp":"2019. február. 26. 13:36","title":"Vasrúddal és gázspray-vel támadtak a válogatott terepfutóra a Hármashatár-hegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"328203bf-6064-40d7-901e-52c61e26c0a9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Matolcsy újabb 6 évet kap a jegybank élén.","shortLead":"Matolcsy újabb 6 évet kap a jegybank élén.","id":"20190228_Ader_rabolintott_Orban_javaslatara__ujra_Matolcsy_lesz_az_MNB_elnoke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=328203bf-6064-40d7-901e-52c61e26c0a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8e2b977-fd00-4309-94f9-12f8e13bde79","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190228_Ader_rabolintott_Orban_javaslatara__ujra_Matolcsy_lesz_az_MNB_elnoke","timestamp":"2019. február. 28. 09:27","title":"Áder rábólintott Orbán javaslatára: újra Matolcsy lesz az MNB elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e035b259-3c6d-47de-9d4e-972ffa8d5fde","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német prémiummárka újdonsága modernizált külcsínnel és MBUX fedélzeti rendszerrel debütált. ","shortLead":"A német prémiummárka újdonsága modernizált külcsínnel és MBUX fedélzeti rendszerrel debütált. ","id":"20190228_itt_az_uj_mercedes_glc_suv_divatterepjaro_mbux_genfi_autoszalon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e035b259-3c6d-47de-9d4e-972ffa8d5fde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9905e4e3-a4a1-44d2-876a-07b788eab82c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190228_itt_az_uj_mercedes_glc_suv_divatterepjaro_mbux_genfi_autoszalon","timestamp":"2019. február. 28. 09:21","title":"Itt az új Mercedes GLC, mutatjuk a legfrissebb stuttgarti divatterepjárót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]