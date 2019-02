Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eca97a73-ca92-4b38-92ae-141cc7614804","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"8-15 fok várható napközben. ","shortLead":"8-15 fok várható napközben. ","id":"20190227_Ma_is_marad_a_kora_tavaszi_ido","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eca97a73-ca92-4b38-92ae-141cc7614804&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"086a6d95-f667-4d8d-811f-1169093ff2f8","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_Ma_is_marad_a_kora_tavaszi_ido","timestamp":"2019. február. 27. 05:12","title":"Ma is marad a kora tavaszi idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ec8270b-a138-44c5-b03b-cc14aa0bf7cf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Brexit elhalasztása is szóba jöhet, ha nem fogadják el a képviselők az EU-val kötött megegyezést.","shortLead":"A Brexit elhalasztása is szóba jöhet, ha nem fogadják el a képviselők az EU-val kötött megegyezést.","id":"20190226_May_bejelentette_a_Brexit_elhalasztasarol_is_szavazhatnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ec8270b-a138-44c5-b03b-cc14aa0bf7cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cf8c67f-a0f6-4b85-8e2a-e64ea9bf5921","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190226_May_bejelentette_a_Brexit_elhalasztasarol_is_szavazhatnak","timestamp":"2019. február. 26. 13:49","title":"May bejelentette: A Brexit elhalasztásáról is szavazhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5e17b69-555c-4d26-a4d9-df3093ebcd28","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. viszont méltánytalannak és túlzónak tartja a szakszervezeti követeléseket. A szakszervezetek nemcsak a juttatások, hanem a nukleáris védelem miatt is aggódnak.","shortLead":"Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. viszont méltánytalannak és túlzónak tartja a szakszervezeti követeléseket...","id":"20190226_A_fegyveres_biztonsagi_orseg_kiszervezese_miatt_demonstralt_a_paksi_atomeromu_ket_szakszervezete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5e17b69-555c-4d26-a4d9-df3093ebcd28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58e8b051-270c-4998-8cb1-c36ae80487f5","keywords":null,"link":"/kkv/20190226_A_fegyveres_biztonsagi_orseg_kiszervezese_miatt_demonstralt_a_paksi_atomeromu_ket_szakszervezete","timestamp":"2019. február. 26. 13:25","title":"A fegyveres biztonsági őrség kiszervezése miatt demonstrált a paksi atomerőmű két szakszervezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db50920c-c191-447d-92f9-1ca327f5d05c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megdöbbentő eredményre jutott egy orosz felmérés: mivel a rács mögött nem ihatnak, ezért az orosz férfiak tovább élnek bebörtönözve, mint szabadon.\r

","shortLead":"Megtéveszthetik a fogyasztókat a magyar szolárium hirdetései, a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) ezért versenyfelügyeleti...","id":"20190225_A_GVH_eljarast_inditott_a_KiwiSun_szolariumok_uzemeltetoje_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a65155e7-29b2-41b1-8b67-a63ac0f06c31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"234a7ca5-7c3e-4b2d-ad8b-7cf8b1c4eec0","keywords":null,"link":"/kkv/20190225_A_GVH_eljarast_inditott_a_KiwiSun_szolariumok_uzemeltetoje_ellen","timestamp":"2019. február. 25. 14:00","title":"A GVH eljárást indított a KiwiSun szoláriumok üzemeltetője ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a792af8-ea68-4a17-837a-e0d08d7af24b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Különösen az engedély nélkül tuningolt autókra figyeltek, és 23 esetben intézkedtek is, valamint gyorshajtás miatt 164 esetben indítottak eljárást.","shortLead":"Különösen az engedély nélkül tuningolt autókra figyeltek, és 23 esetben intézkedtek is, valamint gyorshajtás miatt 164...","id":"20190226_razzia_gyosulasi_verseny_tuning_auto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a792af8-ea68-4a17-837a-e0d08d7af24b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b31d033-6482-457d-a00d-6b9201a6a955","keywords":null,"link":"/cegauto/20190226_razzia_gyosulasi_verseny_tuning_auto","timestamp":"2019. február. 26. 14:22","title":"Éjszakai boyracerekre vadászott Budapesten a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kárpátaljai magyar bázisiskolák fejlesztési programja, valamint a nemzeti jelentőségű vajdasági magyar intézmények programjai és megkezdett beruházásai megvalósításához szükséges forrás biztosításáról döntött a kormány. Az ezekről szóló kormányhatározatok a Magyar Közlöny hétfői számában jelentek meg.","shortLead":"A kárpátaljai magyar bázisiskolák fejlesztési programja, valamint a nemzeti jelentőségű vajdasági magyar intézmények...","id":"20190225_karpatalja_vajdasag_magyar_kozlony_kormany_tamogatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d00c651b-e66f-421f-bd91-678d8eca9d86","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190225_karpatalja_vajdasag_magyar_kozlony_kormany_tamogatas","timestamp":"2019. február. 25. 22:02","title":"12 milliárdot oszt szét a kormány Kárpátalján és a Vajdaságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]