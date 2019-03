A legnagyobb vállalatokhoz hasonlóan az Apple is tart időnként beszámolót a befektetőinek, hogy informálja őket a cég elkövetkező időszakáról, illetve várható termékeiről. A Bloomberg tudni véli, hogy egy ilyen megbeszélésen Tim Cook konkrét terveket is vázolt.

A tájékoztatót az teszi izgalmassá, hogy Cook több alkalommal is izgalmas termékeket emlegetett, amelyek gyaníthatóan még fejlesztés alatt álló, tehát soha be nem mutatott eszközöket jelentenek. A PhoneArena szerint több dologról is szó lehet, köztük egy kiterjesztett valóságot használó szemüvegről. Ismeretes, ez az a technológia, amivel az Apple régóta kísérletezik, több alkalmazást is kiadtak már, amelyek az AR (argumented reality) alapján működnek. A szemüveg, amelyre Apple Glassként hivatkoznak a bennfentesek, abban tér el ezektől, hogy a felhasználót egy plusz okostelefon tudásával látja el. Nem véletlen, hogy több elemző, köztük a Loup Ventures szakértője, Gene Munster is úgy hivatkozott rá korábban,

mint a termék, amely az iPhone-nál is nagyobbat szólhat.

Hallani még televíziós szolgáltatásról is, néhány hónapja ugyanis felröppent a pletyka, amely szerint az Apple egy, a Netflixhez hasonló, internetes tévécsatorna indítását célozta meg, de állítólag a videojátékok iránt is erős érdeklődést mutatnak, mely ugyancsak egy célt szolgál: még egy lábat növeszteni az Apple-nek, hogy az eszközök eladásából származó bevételek mellett máshonnan is jöjjön a pénz.

Hogy pontosan mi minden várható az elkövetkező időszakban az Apple-től, természetesen nem ismert, de Cook szavai alapján minden bizonnyal izgalmas bejelentésekre számíthatunk.

