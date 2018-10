Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"09136c94-67e9-469f-8389-a212b99a15a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egymillió olyan ember helyzetén kellene javítania a kormánynak, akik albérletben élnek – jelezte a Habitat for Humanity. A szervezet szerint a tehetősebbek lakhatására, illetve a saját tulajdonú ingatlanszerzésre fókuszáló intézkedések mellett több figyelem és szabályozás kellene a bérlakásszektorban.","shortLead":"Egymillió olyan ember helyzetén kellene javítania a kormánynak, akik albérletben élnek – jelezte a Habitat for...","id":"20181030_Ha_a_lakastakarekok_beszantasara_eleg_volt_egy_nap_valamit_kezdhetnenek_az_alberletben_elokkel_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09136c94-67e9-469f-8389-a212b99a15a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4921650a-79ff-406b-948d-77ff9cde266b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181030_Ha_a_lakastakarekok_beszantasara_eleg_volt_egy_nap_valamit_kezdhetnenek_az_alberletben_elokkel_is","timestamp":"2018. október. 30. 14:45","title":"Ha a lakástakarékok beszántására elég volt egy nap, valamit kezdhetnének az albérletben élőkkel is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2d08ff3-422f-4b82-848a-aee7b7a6b4f2","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Ezermilliárd dolláros üzletet akar Kínával az elkövetkező húsz évben a repülőgépeket gyártó amerikai óriás, mely az Egyesült Államok legnagyobb exportőre. Szóval van vesztenivalója a Peking és Washington között dúló kereskedelmi háborúskodásban. ","shortLead":"Ezermilliárd dolláros üzletet akar Kínával az elkövetkező húsz évben a repülőgépeket gyártó amerikai óriás, mely...","id":"20181030_Oriasi_a_tet_a_Boeingnak_Csocsiang_tartomanyban_a_kereskedelmi_haboruban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2d08ff3-422f-4b82-848a-aee7b7a6b4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7470091f-6ee2-4f11-a746-466093e17f0f","keywords":null,"link":"/kkv/20181030_Oriasi_a_tet_a_Boeingnak_Csocsiang_tartomanyban_a_kereskedelmi_haboruban","timestamp":"2018. október. 30. 06:58","title":"Óriási a tét a Boeingnek Csöcsiang tartományban, a kereskedelmi háborúban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99bec32e-b4aa-45f3-83fa-d6ed56e7ffd6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ferihegyen már tudhatnak valamit, de az is lehet, hogy most voltak akciósak a hókotrók. ","shortLead":"Ferihegyen már tudhatnak valamit, de az is lehet, hogy most voltak akciósak a hókotrók. ","id":"20181030_Naponta_dolnek_a_melegrekordok_de_Ferihegyre_mar_megerkeztek_az_uj_hokotrok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99bec32e-b4aa-45f3-83fa-d6ed56e7ffd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d072d476-ea37-479f-9fae-0603a2699984","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Naponta_dolnek_a_melegrekordok_de_Ferihegyre_mar_megerkeztek_az_uj_hokotrok","timestamp":"2018. október. 30. 16:38","title":"Naponta dőlnek a melegrekordok, de Ferihegyre már megérkeztek az új hókotrók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"903332f5-7953-4f59-baa0-ab4872adc8f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20181029_Vajna_Timea_macskareptetes_szulinapra_mem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=903332f5-7953-4f59-baa0-ab4872adc8f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"908aa918-9e4a-4c1a-94ea-938e432ae270","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_Vajna_Timea_macskareptetes_szulinapra_mem","timestamp":"2018. október. 29. 10:32","title":"És ön mivel viszi a cicát állatorvoshoz? – Itt a családanya verzió Vajna Tímea macskareptetésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45a97942-7645-49e8-bff8-2acdc3a3c372","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sony végre kiadta a hivatalos listát, így pontosan tudni, milyen játékokra számíthatnak a vásárlók a cég hőskori konzoljának újrakiadott verziójánál. ","shortLead":"A Sony végre kiadta a hivatalos listát, így pontosan tudni, milyen játékokra számíthatnak a vásárlók a cég hőskori...","id":"20181029_sony_playstation_classic_konzol_jatek_grand_theft_auto_tekken_metal_gear_solid","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45a97942-7645-49e8-bff8-2acdc3a3c372&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43a83ffe-0bcd-4ed7-91b4-6738df00e9ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20181029_sony_playstation_classic_konzol_jatek_grand_theft_auto_tekken_metal_gear_solid","timestamp":"2018. október. 29. 21:03","title":"Csábító felhozatal: ezek a játékok lesznek elérhetők a PlayStation Classicon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdd62cb4-ca52-462d-86b9-63acc48f045b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA 2020-ban lőheti fel a valaha készített egyik legerősebb hajtóművel felszerelt hordozórakétát, ehhez viszont olyan rendszert kellett kidolgozni, ami képes csökkenteni a hajtómű okozta extrém hatásokat.","shortLead":"A NASA 2020-ban lőheti fel a valaha készített egyik legerősebb hajtóművel felszerelt hordozórakétát, ehhez viszont...","id":"20181029_kennedy_urkozpont_nasa_oltorendszer_teszteles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fdd62cb4-ca52-462d-86b9-63acc48f045b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec74eedb-a7dd-4910-b101-7c5c787254ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20181029_kennedy_urkozpont_nasa_oltorendszer_teszteles","timestamp":"2018. október. 29. 18:03","title":"Videó: 1,7+ millió liter vizet locsolt szét a NASA 1 perc alatt, nagyon látványos lett a végeredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b1253e0-a587-491a-b46b-4bcab6baa0cb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt szeretné elérni, hogy a kutyatartók magukba szálljanak, a harci ebek tartását pedig szerinte engedélyhez kellene kötni.","shortLead":"Azt szeretné elérni, hogy a kutyatartók magukba szálljanak, a harci ebek tartását pedig szerinte engedélyhez kellene...","id":"20181029_Amerikai_bulldog_olte_meg_Boggie_kiskutyajat_az_enekesno_most_a_felelos_allattartasert_kampanyol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b1253e0-a587-491a-b46b-4bcab6baa0cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e16cda11-e176-4d48-bee4-795aae158998","keywords":null,"link":"/elet/20181029_Amerikai_bulldog_olte_meg_Boggie_kiskutyajat_az_enekesno_most_a_felelos_allattartasert_kampanyol","timestamp":"2018. október. 29. 15:42","title":"Amerikai buldog ölte meg Boggie kiskutyáját, az énekesnő most a felelős állattartásért kampányol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cdf5056-ef67-4b03-a0e5-763ef9738fae","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az orosz Csekirnitől kapott ki Lőrincz Tamás a birkózó vb döntőjében.","shortLead":"Az orosz Csekirnitől kapott ki Lőrincz Tamás a birkózó vb döntőjében.","id":"20181028_Lorincz_Tamas_ezustermes_a_budapesti_birkozo_vbn","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8cdf5056-ef67-4b03-a0e5-763ef9738fae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a7cfe69-6f29-46a0-bbda-e0f57803e58a","keywords":null,"link":"/sport/20181028_Lorincz_Tamas_ezustermes_a_budapesti_birkozo_vbn","timestamp":"2018. október. 28. 19:38","title":"Lőrincz Tamás ezüstérmes a budapesti birkózó vb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]