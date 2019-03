Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f79530f3-24d9-42db-9c7f-dda76170de1f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az európai és amerikai űrszondák által készített felvételeken lévő kráterek arról tanúskodnak, hogy egykoron felszín alatti tórendszer lehetett a Marson.","shortLead":"Az európai és amerikai űrszondák által készített felvételeken lévő kráterek arról tanúskodnak, hogy egykoron felszín...","id":"20190305_mars_viz_nyoma_tavak_torendszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f79530f3-24d9-42db-9c7f-dda76170de1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04cc1619-b495-4747-b1bd-bfa022f70a77","keywords":null,"link":"/tudomany/20190305_mars_viz_nyoma_tavak_torendszer","timestamp":"2019. március. 05. 17:03","title":"Árulkodnak a felvételek: komplett tórendszer lehetett a Marson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39fae453-0218-40cd-8065-9393c6960541","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kislánynak állkapocsműtétje volt, egyelőre nem tudni, érte-e maradandó károsodás. ","shortLead":"A kislánynak állkapocsműtétje volt, egyelőre nem tudni, érte-e maradandó károsodás. ","id":"20190306_Tul_van_eletveszelyen_az_ablakon_kizuhant_mezoturi_kislany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39fae453-0218-40cd-8065-9393c6960541&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ec53bde-ce2b-450f-9bcd-4de1c7e83506","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Tul_van_eletveszelyen_az_ablakon_kizuhant_mezoturi_kislany","timestamp":"2019. március. 06. 19:14","title":"Túl van életveszélyen az ablakon kizuhant mezőtúri kislány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23a41820-800d-4aea-9ee0-8db7dfded301","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Először erősítették meg, hogy a Néppárton kívüli pártokkal is tárgyalt a Fidesz.","shortLead":"Először erősítették meg, hogy a Néppárton kívüli pártokkal is tárgyalt a Fidesz.","id":"20190306_Politico_Le_Pen_frakciojaval_targyal_a_Fidesz_hatha_hozzajuk_atulhetnek_a_Neppart_helyett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23a41820-800d-4aea-9ee0-8db7dfded301&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"526850fe-037b-4f3f-8388-c348270369bf","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Politico_Le_Pen_frakciojaval_targyal_a_Fidesz_hatha_hozzajuk_atulhetnek_a_Neppart_helyett","timestamp":"2019. március. 06. 08:01","title":"Politico: Le Pen frakciójával tárgyal a Fidesz, hátha hozzájuk átülhetnek a Néppárt helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orosházi kórház plusz 12 milliót kért, a fideszesek megszavaztak plusz 3-at, de az ellenzék nem, mert plusz 12-t szeretett volna. A helyi propagandamédia ezután azt írta, hogy a város a kérésnek megfelelően támogatta a kórházat, az alpolgármester pedig azt nyilatkozta, hogy az ellenzék nem akarta megszavazni a támogatást.","shortLead":"Az orosházi kórház plusz 12 milliót kért, a fideszesek megszavaztak plusz 3-at, de az ellenzék nem, mert plusz 12-t...","id":"20190306_Nem_adta_meg_a_korhaz_altal_kert_penzt_a_fideszes_onkormanyzat_de_ugy_talaltak_hogy_megadtak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f8a2916-a1cd-4088-a998-4f5a0b4f2737","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Nem_adta_meg_a_korhaz_altal_kert_penzt_a_fideszes_onkormanyzat_de_ugy_talaltak_hogy_megadtak","timestamp":"2019. március. 06. 10:16","title":"Nem adta meg a kórház által kért pénzt a fideszes önkormányzat, de úgy tálalták, hogy megadták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d7ab5e4-03d3-4ae3-9f0e-748fd5438eb8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Túljelentkezés van az elnöki posztra, de az állományt alig tudják feltölteni. Már az államapparátusból is verbuválják a leendő bírókat – írja a csütörtökön megjelenő HVG.","shortLead":"Túljelentkezés van az elnöki posztra, de az állományt alig tudják feltölteni. Már az államapparátusból is verbuválják...","id":"20190306_Koppanhat_Patyi_mas_befuto_lehet_a_kozigazgatasi_birosag_elere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d7ab5e4-03d3-4ae3-9f0e-748fd5438eb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a08fe45-a6be-4523-b48d-8edf417896d7","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Koppanhat_Patyi_mas_befuto_lehet_a_kozigazgatasi_birosag_elere","timestamp":"2019. március. 06. 12:29","title":"Koppanhat Patyi, más befutó lehet a közigazgatási bíróság élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4734297d-5eac-42b2-8bf9-a45eaf4d4be3","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Brie Larson, a Marvel-filmek első női címszereplője ragyog, elégségesen vagány, és kifejezetten jót tesz a legújabb szuperhősfilmnek az is, ahogy párba áll Samuel L. Jacksonnal, és ők ketten marháskodva előhívják a nyolcvanas-kilencvenes évek hollywoodi haverfilmjeinek hangulatát. De a Marvel Kapitány így is csak arra jó, hogy a rajongók kihúzhassák vele a Bosszúállók: Végjátékig. Kritika.","shortLead":"Brie Larson, a Marvel-filmek első női címszereplője ragyog, elégségesen vagány, és kifejezetten jót tesz a legújabb...","id":"20190306_Brie_Larson_legalabb_olyan_meno_vadaszpilotanak_mint_Marvel_kapitanynak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4734297d-5eac-42b2-8bf9-a45eaf4d4be3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c2b7b62-1b7c-49ba-881a-46403839282a","keywords":null,"link":"/kultura/20190306_Brie_Larson_legalabb_olyan_meno_vadaszpilotanak_mint_Marvel_kapitanynak","timestamp":"2019. március. 06. 18:10","title":"Egy nő, aki legalább olyan menő vadászpilótának, mint Marvel Kapitánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df5e85f0-b935-4574-a70f-82a402527f9e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bár a kormány mostanában előszeretettel bírálja az ellenzéki pártok korábbi antiszemita megnyilvánulásait, az Emmi most megbízta azt a Domonkos Lászlót egy irodalomtörténeti könyv megírásával, aki legendás alaknak nevezte a fehérterror idején antiszemita tömeggyilkosságokat elkövető Héjjas Ivánt. Domonkos korábban az egekbe dicsérte Kásler könyvét. \r

\r

","shortLead":"Bár a kormány mostanában előszeretettel bírálja az ellenzéki pártok korábbi antiszemita megnyilvánulásait, az Emmi most...","id":"20190306_Antiszemita_tomeggyilkost_feldicsero_ujsagirot_bizott_meg_az_Emmi_egy_irodalomtorteneti_konyv_megirasaval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df5e85f0-b935-4574-a70f-82a402527f9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c3193f1-26aa-4cdd-b961-82d86f9c5f3e","keywords":null,"link":"/kultura/20190306_Antiszemita_tomeggyilkost_feldicsero_ujsagirot_bizott_meg_az_Emmi_egy_irodalomtorteneti_konyv_megirasaval","timestamp":"2019. március. 06. 17:39","title":"Antiszemita tömeggyilkost feldicsérő újságírót bízott meg az Emmi egy irodalomtörténeti könyv megírásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70432176-7c6f-4f2e-9c84-15d7fb1942df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Inkább saját büdzséből kifizették a kieső bevételt a helyi újságnak.","shortLead":"Inkább saját büdzséből kifizették a kieső bevételt a helyi újságnak.","id":"20190306_Az_utolso_pillanatban_kiszedte_a_junckeres_hirdeteseket_a_helyi_lapbol_a_XV_kerulet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70432176-7c6f-4f2e-9c84-15d7fb1942df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d725f0c-6a66-4e20-9035-bf69ad9c8c57","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Az_utolso_pillanatban_kiszedte_a_junckeres_hirdeteseket_a_helyi_lapbol_a_XV_kerulet","timestamp":"2019. március. 06. 11:23","title":"Az utolsó pillanatban kiszedte a junckeres hirdetéseket a helyi lapból a XV. kerület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]