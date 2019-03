Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9806fcbf-f8bf-406e-9ed7-07623809ea64","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az osztrák ellenzék azt követeli, hogy Sebastian Kurz pártja is csatlakozzon a Fidesz néppárti kizárását követelőkhöz. ","shortLead":"Az osztrák ellenzék azt követeli, hogy Sebastian Kurz pártja is csatlakozzon a Fidesz néppárti kizárását követelőkhöz. ","id":"20190306_Orbanek_miatt_tamadja_a_kancellart_Ausztriaban_az_ellenzek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9806fcbf-f8bf-406e-9ed7-07623809ea64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"354882c8-0e32-4dd3-8870-57a116012be3","keywords":null,"link":"/vilag/20190306_Orbanek_miatt_tamadja_a_kancellart_Ausztriaban_az_ellenzek","timestamp":"2019. március. 06. 17:10","title":"Orbánék miatt támadja a kancellárt Ausztriában az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8e85851-4264-4b30-8bd4-08ab8a8b9293","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A március 14-i szolidaritási sztrájk elégséges szolgáltatásairól kezdeményezett tárgyalást a PDSZ, a munkáltató tankerületek pedig a csütörtök 12 órát látták alkalmasnak. Mind a 104-en.","shortLead":"A március 14-i szolidaritási sztrájk elégséges szolgáltatásairól kezdeményezett tárgyalást a PDSZ, a munkáltató...","id":"20190307_Elkepeszto_veletlen_104_tankerulet_orara_ugyanakkor_tud_csak_targyalni_a_szakszervezettel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8e85851-4264-4b30-8bd4-08ab8a8b9293&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a953b66-f54b-4fdf-a616-14e3ad8eba38","keywords":null,"link":"/itthon/20190307_Elkepeszto_veletlen_104_tankerulet_orara_ugyanakkor_tud_csak_targyalni_a_szakszervezettel","timestamp":"2019. március. 07. 16:36","title":"Elképesztő véletlen: 104 tankerület órára ugyanakkor tud csak tárgyalni a szakszervezettel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d097532d-e8b7-4492-9845-2284ce281122","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színészt Nemcsák Károly hívta a József Attila Színházba.","shortLead":"A színészt Nemcsák Károly hívta a József Attila Színházba.","id":"20190307_Het_ev_utan_visszaterhet_a_szinpadra_Galko_Balazs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d097532d-e8b7-4492-9845-2284ce281122&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"404c48ab-05f6-47e8-87b0-121be3f11a75","keywords":null,"link":"/kultura/20190307_Het_ev_utan_visszaterhet_a_szinpadra_Galko_Balazs","timestamp":"2019. március. 07. 08:50","title":"Hét év után visszatérhet a színpadra Galkó Balázs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef92ec86-27f5-4cca-8292-4854bd6b1d7b","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Büntetéssel akarja a kormányzat elejét venni annak, hogy szakmai indok nélkül (vagyis pénzért cserébe) a tervezettnél hamarabb műtsenek meg bárkit. A hálapénz ellen régóta küzdők szerint az irány jó, ám a káros gyakorlat ettől nem tűnik el teljesen, sőt talán csak a \"tarifák\" nőnek.","shortLead":"Büntetéssel akarja a kormányzat elejét venni annak, hogy szakmai indok nélkül (vagyis pénzért cserébe) a tervezettnél...","id":"20190307_varolista_halapenz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef92ec86-27f5-4cca-8292-4854bd6b1d7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e188c76-05e4-4bce-8cff-942324b4a3c7","keywords":null,"link":"/itthon/20190307_varolista_halapenz","timestamp":"2019. március. 07. 06:30","title":"\"Borítékkal köszöntünk a sebésznek, pikkpakk megvolt a műtét\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dffbe2d6-9dfa-435f-9856-67b885a1c16b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hosszú évek fejlesztői munkája után végre elkészült az USB4 névre keresztelt szabvány, ami egészen félelmetes, 40 Gbps adatátviteli sebességet hoz majd el nekünk.","shortLead":"Hosszú évek fejlesztői munkája után végre elkészült az USB4 névre keresztelt szabvány, ami egészen félelmetes, 40 Gbps...","id":"20190306_usb4_usb_if_intel_usb_szabvany_adatatviteli_sebesseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dffbe2d6-9dfa-435f-9856-67b885a1c16b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fb5624d-1836-4ca6-82e4-2087627b07c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190306_usb4_usb_if_intel_usb_szabvany_adatatviteli_sebesseg","timestamp":"2019. március. 06. 08:03","title":"Félelmetesen gyors lesz: itt az új USB, ami 5 GB adatot mozgat másodpercenként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f404ed2-9e27-4f93-ad9e-1c78835363b1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tíz évig tartó kutatás után találta meg a módját a NASA, hogy rögzíteni tudja a szuperszonikus vadászgépek által keltett lökéshullámokat. Mutatjuk a hihetetlen képeket. ","shortLead":"Tíz évig tartó kutatás után találta meg a módját a NASA, hogy rögzíteni tudja a szuperszonikus vadászgépek által...","id":"20190307_nasa_vadaszrepulo_lokeshullam_hangrobbanas_hangsebesseg_atlepese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f404ed2-9e27-4f93-ad9e-1c78835363b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"530903a3-0c58-4915-a688-a416af49dbcf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190307_nasa_vadaszrepulo_lokeshullam_hangrobbanas_hangsebesseg_atlepese","timestamp":"2019. március. 07. 18:33","title":"Ezekre a NASA-képekre nincsenek szavak: lefotózták, ahogy a vadászgépek átlépik a hangsebességet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53014444-bb8e-461f-8e27-d6355a169cdf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két hónapja a Heim Pál Kórház raktárában porosodott, most végre jó helyre - a Szent László kórházba - került az a húsz tábori ágy, amelyeket a szülők normális kórházi elhelyezéséért harcoló Orosvári Zsolt ajánlott fel korábban az Üllői úti intézménynek. ","shortLead":"Két hónapja a Heim Pál Kórház raktárában porosodott, most végre jó helyre - a Szent László kórházba - került az a húsz...","id":"20190306_A_Szent_Laszlo_Korhaz_kapta_a_Heim_Palbol_kiutalt_adomanyagyakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53014444-bb8e-461f-8e27-d6355a169cdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"643ddcc4-9586-4179-b313-99148d11a36e","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_A_Szent_Laszlo_Korhaz_kapta_a_Heim_Palbol_kiutalt_adomanyagyakat","timestamp":"2019. március. 06. 13:39","title":"A Szent László Kórház kapta a Heim Pálból kiutált adományágyakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faba4b11-5646-426d-8962-513ecca2c503","c_author":"HVG","category":"hetilap","description":"","shortLead":"","id":"201910_ferris_wheel_oriaskerekbiznisz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=faba4b11-5646-426d-8962-513ecca2c503&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94a8b0d0-e8a3-4f19-b054-2058e9532b79","keywords":null,"link":"/hetilap/2019.10/201910_ferris_wheel_oriaskerekbiznisz","timestamp":"2019. március. 06. 00:00","title":"FERRIS WHEEL: óriáskerék-biznisz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]