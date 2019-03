Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed8a7863-f18e-43aa-907a-6778fcf60bce","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A próbaüzemben 150 ezren kértek letelepedési engedélyt, az engedélyezési rendszer teljeskörűen a Brexit másnapján indul.","shortLead":"A próbaüzemben 150 ezren kértek letelepedési engedélyt, az engedélyezési rendszer teljeskörűen a Brexit másnapján indul.","id":"20190307_Brexit_ingyen_regisztalhatnak_a_kint_elo_magyarok_letelepedesi_engedelyert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed8a7863-f18e-43aa-907a-6778fcf60bce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e66c86a2-7a6b-4b23-9452-7309e9c0ba09","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190307_Brexit_ingyen_regisztalhatnak_a_kint_elo_magyarok_letelepedesi_engedelyert","timestamp":"2019. március. 07. 17:49","title":"Brexit: ingyen regisztálhatnak a kint élő magyarok letelepedési engedélyért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"747fa725-a31b-40af-8565-d452237d3be1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Péntek este tűnt el, már csak a holttestét találták meg.","shortLead":"Péntek este tűnt el, már csak a holttestét találták meg.","id":"20190309_Megoltek_egy_oteves_kislanyt_Szekszardon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=747fa725-a31b-40af-8565-d452237d3be1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60e8230a-377f-4b88-b652-42d39ef5ff48","keywords":null,"link":"/itthon/20190309_Megoltek_egy_oteves_kislanyt_Szekszardon","timestamp":"2019. március. 09. 13:24","title":"Megöltek egy ötéves kislányt Szekszárdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6861fe83-aa00-495b-ab8b-ee8244a9b201","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szolgáltató szerint szabotázs történt, az ellenzék a karbantartás hiányára hivatkozik. ","shortLead":"A szolgáltató szerint szabotázs történt, az ellenzék a karbantartás hiányára hivatkozik. ","id":"20190308_Aram_nelkul_maradt_majdnem_egesz_Venezuela","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6861fe83-aa00-495b-ab8b-ee8244a9b201&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3974faf-73ed-4134-8c9a-1ebbc8b4aff8","keywords":null,"link":"/vilag/20190308_Aram_nelkul_maradt_majdnem_egesz_Venezuela","timestamp":"2019. március. 08. 05:50","title":"Majdnem országos áramszünet volt Venezuelában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aa7bc72-0904-47da-9cf5-9d79398833ca","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ügyvédje szerint pedig nevére is veszi a három különböző nőtől született gyermeket. ","shortLead":"Ügyvédje szerint pedig nevére is veszi a három különböző nőtől született gyermeket. ","id":"20190308_Maradonanak_Kubaban_is_van_harom_gyereke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2aa7bc72-0904-47da-9cf5-9d79398833ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03438b7c-dd9b-499f-8302-eabf853f9e0c","keywords":null,"link":"/sport/20190308_Maradonanak_Kubaban_is_van_harom_gyereke","timestamp":"2019. március. 08. 21:37","title":"Maradonának Kubában is van három gyereke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d7d5fd2-776c-4f42-bb66-1647fe0072e7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Visszaindult a Nemzetközi Űrállomásról (ISS) a Földre a SpaceX amerikai űrkutatási vállalat űrhajója, a Crew Dragon. Az űrkapszula - fedélzetén egy bábuval - magyar idő szerint péntek kora délután szállt le az Atlanti-óceán vizére.","shortLead":"Visszaindult a Nemzetközi Űrállomásról (ISS) a Földre a SpaceX amerikai űrkutatási vállalat űrhajója, a Crew Dragon...","id":"20190308_spacex_crew_dragon_urhajo_nemzetkozi_urallomas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d7d5fd2-776c-4f42-bb66-1647fe0072e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aba87a04-95a8-4d4a-8b15-fe3ba6ac158b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190308_spacex_crew_dragon_urhajo_nemzetkozi_urallomas","timestamp":"2019. március. 08. 13:33","title":"Elon Muskék újabb sikere: rendben hazatért a SpaceX űrkapszulája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d933780-0b1b-4c53-ab9d-ecdb9e594246","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár elsősorban a Skype letölthető verzióit szokta új funkciókkal bővítgetni a Microsoft, ez nem jelenti azt, hogy a böngészős kiadásra ne szánnának időt. Most viszont nem csak ezért kerültek be a hírekbe. ","shortLead":"Bár elsősorban a Skype letölthető verzióit szokta új funkciókkal bővítgetni a Microsoft, ez nem jelenti azt...","id":"20190308_webes_sykpe_chatprogram_csoportos_beszelgetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d933780-0b1b-4c53-ab9d-ecdb9e594246&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"924f037a-bc8a-4f7e-be9d-3a2d0bc0a1f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190308_webes_sykpe_chatprogram_csoportos_beszelgetes","timestamp":"2019. március. 08. 12:33","title":"Hasznos funkciókkal bővült a webes Skype, de nem mindenki örülhet neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88696ebc-d076-432c-be6b-e5039b34aa2d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az új kormányhatározat szerint egymilliárdot ad Rogán Antal hivatala Orbán Ráhel barátnője cégének szíves felhasználására.","shortLead":"Az új kormányhatározat szerint egymilliárdot ad Rogán Antal hivatala Orbán Ráhel barátnője cégének szíves...","id":"20190308_Egymilliard_forintot_kapott_Orban_Rachel_baratnojenek_divatcege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88696ebc-d076-432c-be6b-e5039b34aa2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb3c7f68-67a7-45fe-8803-1d4969811480","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190308_Egymilliard_forintot_kapott_Orban_Rachel_baratnojenek_divatcege","timestamp":"2019. március. 08. 20:01","title":"Egymilliárd forintot kapott Orbán Ráhel barátnőjének divatcége a kormánytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1515746d-56e2-4afc-9d27-f4503b75b289","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Míg tegnap a K&H Bank kiemelkedő eredményeiről számoltunk be, ma az Erste Bank közleményéből derül ki, hogy tavaly minden szegmensben az átlagot meghaladó mértékben tudta bővíteni hitelkihelyezését.","shortLead":"Míg tegnap a K&H Bank kiemelkedő eredményeiről számoltunk be, ma az Erste Bank közleményéből derül ki, hogy tavaly...","id":"20190308_Megvannak_a_csok_es_a_hitelporgetes_elso_nyertesi_a_bankok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1515746d-56e2-4afc-9d27-f4503b75b289&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65b8a600-9160-4afa-ba80-e334b2040ff2","keywords":null,"link":"/kkv/20190308_Megvannak_a_csok_es_a_hitelporgetes_elso_nyertesi_a_bankok","timestamp":"2019. március. 08. 11:55","title":"Megvannak a csok és a hitelpörgetés első nyertesei: a bankok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]