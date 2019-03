Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"462c4509-14ad-4bd6-ac82-8f32845d1cd0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Néppárt frakcióvezetője és a magyar miniszterelnök a sajtó teljes kizárásával tárgyal. ","shortLead":"Az Európai Néppárt frakcióvezetője és a magyar miniszterelnök a sajtó teljes kizárásával tárgyal. ","id":"20190311_Megvan_az_OrbanWeber_talalkozo_idopontja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=462c4509-14ad-4bd6-ac82-8f32845d1cd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecbb529f-96a2-416c-9a2b-959e5c0b3d7f","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Megvan_az_OrbanWeber_talalkozo_idopontja","timestamp":"2019. március. 11. 10:14","title":"Kedden találkozik Orbánnal Manfred Weber","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c91cdddd-6982-4c2d-9a2f-fe6a0cc29ad7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az ügyészség kérte, hogy a két gyanúsított közül az egyiket helyezzék szabadlábra, egyelőre nem tudni pontosan, miért.","shortLead":"Az ügyészség kérte, hogy a két gyanúsított közül az egyiket helyezzék szabadlábra, egyelőre nem tudni pontosan, miért.","id":"20190311_Elengedtek_az_egyik_not_akit_Kim_Dzsong_Un_feltestverenek_megolesevel_vadoltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c91cdddd-6982-4c2d-9a2f-fe6a0cc29ad7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"394aab85-5db0-459f-81fc-85b58860604f","keywords":null,"link":"/vilag/20190311_Elengedtek_az_egyik_not_akit_Kim_Dzsong_Un_feltestverenek_megolesevel_vadoltak","timestamp":"2019. március. 11. 05:28","title":"Elengedték az egyik nőt, akit Kim Dzsong Un féltestvérének megölésével vádoltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d21d6773-e0df-4001-812e-f471ae9f30c9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Háztartások tízezrei maradtak áram nélkül.\r

","shortLead":"Háztartások tízezrei maradtak áram nélkül.\r

","id":"20190311_Szlovakiaban_is_komoly_gondokat_okozott_a_vihar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d21d6773-e0df-4001-812e-f471ae9f30c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20c22375-0b9f-4f59-a982-97f2488bb1b2","keywords":null,"link":"/vilag/20190311_Szlovakiaban_is_komoly_gondokat_okozott_a_vihar","timestamp":"2019. március. 11. 10:59","title":"Szlovákiában is komoly gondokat okozott a vihar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"090bdb5b-034f-4b8b-9398-772a3dc11ef3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Amíg nem derül ki, mi okozta a vasárnapi légikatasztrófát, nem engedik felszállni a többi azonos típusú repülőt sem.","shortLead":"Amíg nem derül ki, mi okozta a vasárnapi légikatasztrófát, nem engedik felszállni a többi azonos típusú repülőt sem.","id":"20190311_Tobb_legitarsasag_is_betiltotta_a_Boeing7378_MAX_gepek_repuleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=090bdb5b-034f-4b8b-9398-772a3dc11ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d937838-f638-41ab-83d8-0cdbeb7fd2f0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190311_Tobb_legitarsasag_is_betiltotta_a_Boeing7378_MAX_gepek_repuleset","timestamp":"2019. március. 11. 07:37","title":"Több légitársaság is betiltotta a Boeing-737-8 MAX gépek repülését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ee95137-d989-4eb7-8a36-27a5931ebb92","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Liu Shaolin Sándort a szófiai rövidpályás gyorskorcsolya-világbajnokságon. az 500 és az 1500 méteres verseny után a 1000 méteresből is kizárták. Az olimpiai bajnok magyar férfi váltó vasárnap viszont bronzérmes lett.","shortLead":"Liu Shaolin Sándort a szófiai rövidpályás gyorskorcsolya-világbajnokságon. az 500 és az 1500 méteres verseny után...","id":"20190310_Gyorskorcsolya_vb_a_magyar_ferfi_valto_bronzermes_lett_Liu_Shaolin_Sandort_1000_meteren_is_kizartak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ee95137-d989-4eb7-8a36-27a5931ebb92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88d1b491-5d23-4772-81d3-8f8e587735a7","keywords":null,"link":"/sport/20190310_Gyorskorcsolya_vb_a_magyar_ferfi_valto_bronzermes_lett_Liu_Shaolin_Sandort_1000_meteren_is_kizartak","timestamp":"2019. március. 10. 17:05","title":"Gyorskorcsolya vb: a magyar férfi váltó bronzérmes lett, Liu Shaolin Sándort 1000 méteren is kizárták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44c45fa5-3801-4122-8d0b-25fefa7b6742","c_author":"T. R.","category":"sport","description":"Kevesebb mint egy éve állt fel a sikeredző. Most a története egyik legmélyebb válságában lévő klub ismét leülteti a kispadra a franciát.","shortLead":"Kevesebb mint egy éve állt fel a sikeredző. Most a története egyik legmélyebb válságában lévő klub ismét leülteti...","id":"20190311_Zidane_megint_a_Real_Madrid_edzoje_lett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44c45fa5-3801-4122-8d0b-25fefa7b6742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39f6f3b1-9ce4-4d85-be06-ee30a14d468a","keywords":null,"link":"/sport/20190311_Zidane_megint_a_Real_Madrid_edzoje_lett","timestamp":"2019. március. 11. 16:37","title":"Zidane megint a Real Madrid edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7354d915-ec23-443e-8ff0-28c4503c9292","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A lakásfelújítás rendre kimarad az otthonteremtési támogatások fő csapásirányából, pedig az állomány elöregedett, és minél tovább halogatják a lakók a felújítást, annál többe kerül majd nekik. A kormány eddig állítólag azért utasította el az ÉVOSZ mentő javaslatait, mert tart a számlavásárlásoktól. A lakásfelújítások évi 500 milliárdos üzletéből 300 milliárd forint láthatatlan az állam előtt.","shortLead":"A lakásfelújítás rendre kimarad az otthonteremtési támogatások fő csapásirányából, pedig az állomány elöregedett, és...","id":"20190311_Lakhatasi_krizis_fenyeget_ha_felujitasok_helyett_tovabbra_is_csak_az_epitest_tamogatja_a_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7354d915-ec23-443e-8ff0-28c4503c9292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ec1b932-9ef8-4407-917f-3906b459309b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190311_Lakhatasi_krizis_fenyeget_ha_felujitasok_helyett_tovabbra_is_csak_az_epitest_tamogatja_a_kormany","timestamp":"2019. március. 11. 10:40","title":"Lakhatási krízis fenyeget, mégsem nyúl hozzá a kormány az 500 milliárd forintos üzlethez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a76a54b4-a5f9-4387-9710-f3476a924ee2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Március 14-re kétórás szolidaritási sztrájkot hirdetett a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete.","shortLead":"Március 14-re kétórás szolidaritási sztrájkot hirdetett a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete.","id":"20190311_Ketoras_sztrajkot_jelentettek_be_a_tanarok_csutortokre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a76a54b4-a5f9-4387-9710-f3476a924ee2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91b2f3ea-8d71-4bef-8cc2-b3591db3f531","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Ketoras_sztrajkot_jelentettek_be_a_tanarok_csutortokre","timestamp":"2019. március. 11. 09:23","title":"Kétórás sztrájkot jelentettek be a tanárok csütörtökre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]