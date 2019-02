Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"59e188c3-45e5-45f0-bfcd-ecf429c4ff31","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Március elején találkozhat Andrej Babis Donald Trumppal.","shortLead":"Március elején találkozhat Andrej Babis Donald Trumppal.","id":"20190220_A_cseh_miniszterelnok_megkapta_a_meghivot_amit_Orban_reg_hiaba_var","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59e188c3-45e5-45f0-bfcd-ecf429c4ff31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90b77b08-9240-4da4-920d-0ba37bad709b","keywords":null,"link":"/vilag/20190220_A_cseh_miniszterelnok_megkapta_a_meghivot_amit_Orban_reg_hiaba_var","timestamp":"2019. február. 20. 21:59","title":"A cseh miniszterelnök megkapta a meghívót, amit Orbán rég hiába vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17a30f40-970d-462a-af18-bdb1cba342a7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerencséjük van a fotósoknak, idén már másodszor láttak az országban fehér dámszarvast.","shortLead":"Szerencséjük van a fotósoknak, idén már másodszor láttak az országban fehér dámszarvast.","id":"20190220_Feher_szarvast_fotoztak_a_Matraban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17a30f40-970d-462a-af18-bdb1cba342a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65eb998b-7e0d-4e97-9071-f15fec9e1c23","keywords":null,"link":"/elet/20190220_Feher_szarvast_fotoztak_a_Matraban","timestamp":"2019. február. 20. 20:16","title":"Fehér szarvast fotóztak a Mátrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30120b5e-2fc1-4bee-a600-e380b41a9b11","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Wallace Smith Broecker amerikai geofizikus 87 éves volt. 