[{"available":true,"c_guid":"29499268-9ac4-46ea-8021-b9b212ea1365","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A horvát félszigeten nem ürítik az emésztőgödröket, így azok megfertőzik a vízkészletet. ","shortLead":"A horvát félszigeten nem ürítik az emésztőgödröket, így azok megfertőzik a vízkészletet. ","id":"20190305_Elmarad_az_osztrigafesztival_mert_a_kagylok_nagy_resze_norovirussal_fertozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29499268-9ac4-46ea-8021-b9b212ea1365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07ad7598-cf8c-4550-aee8-47df7e76465c","keywords":null,"link":"/vilag/20190305_Elmarad_az_osztrigafesztival_mert_a_kagylok_nagy_resze_norovirussal_fertozott","timestamp":"2019. március. 05. 20:39","title":"Elmarad az osztrigafesztivál, mert a kagylók nagy része norovírussal fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2caef77-2e4c-4cb0-9503-915874eb6c5a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megfontolja, hogy elvigye a Mini gyártását az Egyesült Királyságból, ha az ország megállapodás nélkül lép ki az Európai Unióból – közölte a BMW a Sky News brit hírtelevízióval. Közben a Toyota is jelezte, hogy ha a kilépésnek negatív hatásai lesznek a működésükre, akkor veszélybe kerül a Derby melletti gyáruk működése.","shortLead":"Megfontolja, hogy elvigye a Mini gyártását az Egyesült Királyságból, ha az ország megállapodás nélkül lép ki az Európai...","id":"20190305_brexit_mini_bmw_toyota_autogyartas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2caef77-2e4c-4cb0-9503-915874eb6c5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df51502e-3ac3-49e0-b595-13cd11796f4f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190305_brexit_mini_bmw_toyota_autogyartas","timestamp":"2019. március. 05. 19:26","title":"Brexit: bukhatják a britek a Minik gyártását, lelépne a Toyota is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09e3f886-653c-4d2b-884b-8a71f90e80c1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"2025-re valamennyi csomagolását újrahasznosíthatóvá, vagy újrahasználhatóvá akarja tenni a Nestlé. A cég most újrahasznosítható papírcsomagolásban dobja piacra legújabb - Szerencsen gyártott és csomagol - kakaóját.","shortLead":"2025-re valamennyi csomagolását újrahasznosíthatóvá, vagy újrahasználhatóvá akarja tenni a Nestlé. A cég most...","id":"20190306_Vilagpremier_Szerencsen__itt_keszul_az_elso_ujrahasznosithato_papircsomagolasu_Nesquik_kakaopor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09e3f886-653c-4d2b-884b-8a71f90e80c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e8348ea-320c-43bb-aafc-e91d5129dc0e","keywords":null,"link":"/kkv/20190306_Vilagpremier_Szerencsen__itt_keszul_az_elso_ujrahasznosithato_papircsomagolasu_Nesquik_kakaopor","timestamp":"2019. március. 06. 12:41","title":"Világpremier Szerencsen, itt készül az első újrahasznosítható papírcsomagolású kakaópor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem könnyű válaszolni a kérdésre, hány magyar gyerek születik külföldön, a rendelkezésre álló adatok szerint az éves termés 10 százaléka.","shortLead":"Nem könnyű válaszolni a kérdésre, hány magyar gyerek születik külföldön, a rendelkezésre álló adatok szerint az éves...","id":"20190306_Nem_szivesen_beszel_az_allam_arrol_hogy_10bol_1_magyar_gyerek_kulfoldon_szuletik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f10a2ce-ccf5-4435-90fc-f42db3939c1e","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Nem_szivesen_beszel_az_allam_arrol_hogy_10bol_1_magyar_gyerek_kulfoldon_szuletik","timestamp":"2019. március. 06. 16:07","title":"Nem szívesen beszél az állam arról, hogy 10-ből 1 magyar gyerek külföldön születik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1f1378-c434-413c-ae4a-bb44c3590293","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Beszédet tartott Manfred Weber az Európai Néppárt (EPP) csúcsjelöltje,a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) politikusa Passauban. A CSU-nak három üzenete van: gondoskodni kell a külső határok ellenőrzéséről, a keresztény kontinensnek továbbra is felelősséget kell vállalnia az emberekeért, azaz a menekülteket fogadni kell, és Afrikát Marshall-segélyszerűen kell támogatni, ez Európa érdeke. Oroszország megint európai probléma lett a dezinformációs hadviseléssel és a rakétamegállapodás felmondásával. Törökország nem fog örülni, ha Weberből EB-elnök lesz.\r

\r

","shortLead":"Beszédet tartott Manfred Weber az Európai Néppárt (EPP) csúcsjelöltje,a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) politikusa...","id":"20190306_Weber_Europa_kereszteny_ezert_tovabbra_is_fogad_menekulteket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b1f1378-c434-413c-ae4a-bb44c3590293&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"536b6175-397a-4e3f-a4d3-5fe5e3340ea7","keywords":null,"link":"/vilag/20190306_Weber_Europa_kereszteny_ezert_tovabbra_is_fogad_menekulteket","timestamp":"2019. március. 06. 15:51","title":"Weber: Európa keresztény, ezért továbbra is fogad menekülteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e00342bd-c331-4d71-9e91-b4952c11f2fa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ötödével nőttek a MÁV-HÉV bevételei tavaly szeptember óta.","shortLead":"Ötödével nőttek a MÁV-HÉV bevételei tavaly szeptember óta.","id":"20190306_Oriasit_nott_a_jegyarbevetel_miota_csak_elore_valtott_jeggyel_lehet_HEVre_szallni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e00342bd-c331-4d71-9e91-b4952c11f2fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b967e83-1350-494b-b2d1-8c4170d1dc04","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190306_Oriasit_nott_a_jegyarbevetel_miota_csak_elore_valtott_jeggyel_lehet_HEVre_szallni","timestamp":"2019. március. 06. 06:02","title":"Óriásit nőtt a jegyárbevétel, mióta csak előre váltott jeggyel lehet HÉV-re szállni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01795a49-3112-4173-ae5c-d8110973a0ce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azt írták, az illetékes munkavállalói képviselőkkel konzultálva bővítenék a túlórakeretet, ha szükséges lesz. ","shortLead":"Azt írták, az illetékes munkavállalói képviselőkkel konzultálva bővítenék a túlórakeretet, ha szükséges lesz. ","id":"20190306_A_Bosch_akar_alkalmazna_is_az_uj_tuloratorvenyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01795a49-3112-4173-ae5c-d8110973a0ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"058bf104-ce80-4a0e-80b9-70b3847cfb1b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190306_A_Bosch_akar_alkalmazna_is_az_uj_tuloratorvenyt","timestamp":"2019. március. 06. 18:02","title":"A Bosch akár alkalmazná is az új túlóratörvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2306856c-b55e-43d4-8f4d-7a9dc2f2097d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hamarosan hazánkba is megérkező RC F Track Edition könnyebb, gyorsabb és sportosabb megjelenésű, mint az alapmodell. ","shortLead":"A hamarosan hazánkba is megérkező RC F Track Edition könnyebb, gyorsabb és sportosabb megjelenésű, mint az alapmodell. ","id":"20190305_v8as_osero_korbefotoztuk_az_egyik_legsportosabb_lexust__felhet_a_bmw_m4","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2306856c-b55e-43d4-8f4d-7a9dc2f2097d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e6ef498-cb8a-45e3-8d3a-e0e932ec9e3d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190305_v8as_osero_korbefotoztuk_az_egyik_legsportosabb_lexust__felhet_a_bmw_m4","timestamp":"2019. március. 06. 08:21","title":"V8-as japán válasz a BMW M4-re: körbefotóztuk a szupersportos új Lexust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]