[{"available":true,"c_guid":"f6d5399d-532d-493c-970b-a2ebdffddeb6","c_author":"Dobos Emese","category":"elet","description":"Néhány évtizeddel ezelőtt az ország összes cipőgyárában gyártották ezt a „szegedikumot” és exportcikknek is számított, ma már szinte csak egyetlen mester készíti a tavaly újragondolt szegedi papucsot.","shortLead":"Néhány évtizeddel ezelőtt az ország összes cipőgyárában gyártották ezt a „szegedikumot” és exportcikknek is számított...","id":"20190316_Egyre_tobben_hordanak_de_ki_fogja_elkesziteni_a_szegedi_papucsot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6d5399d-532d-493c-970b-a2ebdffddeb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caafbbb0-e31c-4014-820e-9171612f4039","keywords":null,"link":"/elet/20190316_Egyre_tobben_hordanak_de_ki_fogja_elkesziteni_a_szegedi_papucsot","timestamp":"2019. március. 16. 14:00","title":"Egyre többen hordanák, de ki fogja elkészíteni a szegedi papucsot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fdec1e3-7605-4973-9a4d-9899fcccf100","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy luxusautó azoknak, akik az alap S650-es modellt a kelleténél egy picit szűkösebbnek találják.","shortLead":"Egy luxusautó azoknak, akik az alap S650-es modellt a kelleténél egy picit szűkösebbnek találják.","id":"20190317_korbeneztunk_a_36_centimeterrel_megnyujtott_uj_mercedesmaybach_utastereben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0fdec1e3-7605-4973-9a4d-9899fcccf100&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a72e6ec4-4b0a-40e3-9b63-1b0805874b88","keywords":null,"link":"/cegauto/20190317_korbeneztunk_a_36_centimeterrel_megnyujtott_uj_mercedesmaybach_utastereben","timestamp":"2019. március. 17. 06:41","title":"Körbenéztünk a 36 centiméterrel megnyújtott új Mercedes-Maybach utasterében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4007bd67-8097-41f2-9dee-51e7150f5ba1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A cascós autók közt egyre több az olyan jármű, amelyeknél a fejlettebb felszereltség miatt sokkal drágább a javíttatás. ","shortLead":"A cascós autók közt egyre több az olyan jármű, amelyeknél a fejlettebb felszereltség miatt sokkal drágább a javíttatás. ","id":"20190318_casco_auto_biztositas_karesemeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4007bd67-8097-41f2-9dee-51e7150f5ba1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c6c802d-74af-4c16-9eef-229cc8a20f19","keywords":null,"link":"/cegauto/20190318_casco_auto_biztositas_karesemeny","timestamp":"2019. március. 18. 08:34","title":"Kezdenek ellszállni a casco díjak: 100 ezer forint az átlagár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiút a jánoshalmi vasútállomásnál látták utoljára. ","shortLead":"A fiút a jánoshalmi vasútállomásnál látták utoljára. ","id":"20190317_Eltunt_14_eves_fiut_keresnek_BacsKiskun_megyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feea2d36-2416-4590-a115-c03bfc5e9f38","keywords":null,"link":"/itthon/20190317_Eltunt_14_eves_fiut_keresnek_BacsKiskun_megyeben","timestamp":"2019. március. 17. 15:10","title":"Eltűnt 14 éves fiút keresnek Bács-Kiskun megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e00022aa-d28a-4452-9fe2-959311c1007e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 80 éves nőtől csaltak ki 2 millió forintot. ","shortLead":"Egy 80 éves nőtől csaltak ki 2 millió forintot. ","id":"20190317_Unokazos_csalok_17_eves_fiut_is_elfogtak_a_rendorok__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e00022aa-d28a-4452-9fe2-959311c1007e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33f8f8d5-2e5f-4efd-a646-2dbaf91b865f","keywords":null,"link":"/itthon/20190317_Unokazos_csalok_17_eves_fiut_is_elfogtak_a_rendorok__video","timestamp":"2019. március. 17. 11:49","title":"Unokázós csalók: 17 éves fiút is elfogtak a rendőrök - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df1337ae-f52b-44c8-8e80-c7ab1f9baad2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy veszélyes vírus vérrel való terjedésének szokatlan formáját, a vallási rituáléként végzett véres önkorbácsolást és önmegsebzést fedezték fel brit kutatók.","shortLead":"Egy veszélyes vírus vérrel való terjedésének szokatlan formáját, a vallási rituáléként végzett véres önkorbácsolást és...","id":"20190317_virus_terjedese_verrel_onkorbacsolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df1337ae-f52b-44c8-8e80-c7ab1f9baad2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93cb9a77-3fb0-49a2-8cfd-04abeeae2db3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190317_virus_terjedese_verrel_onkorbacsolas","timestamp":"2019. március. 17. 16:03","title":"Véletlenül oldódott meg a kórházi rejtély, mi fertőzött meg 10 brit férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b02814e-d498-48e9-9849-7163c51581e6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az egyik sérült meghalt a kórházban. ","shortLead":"Az egyik sérült meghalt a kórházban. ","id":"20190317_50re_emelkedett_az_ujzelandi_meszarlas_aldozatainak_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b02814e-d498-48e9-9849-7163c51581e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c29a9153-25c3-4cdf-b681-d4c652ea44d3","keywords":null,"link":"/vilag/20190317_50re_emelkedett_az_ujzelandi_meszarlas_aldozatainak_szama","timestamp":"2019. március. 17. 09:31","title":"50-re emelkedett az új-zélandi mészárlás áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bfc590d-fe38-48c5-8b76-9bbf23dc9229","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az író közösségi finanszírozással állítaná vissza a Baumgarten-díjat, ezzel örökre elfelejtve az állami művészeti díjazást.\r

\r

","shortLead":"Az író közösségi finanszírozással állítaná vissza a Baumgarten-díjat, ezzel örökre elfelejtve az állami művészeti...","id":"20190318_Elege_van_Kukorelly_Endrenek_az_allami_dijmutyikbol__felajanlott_egymilliot_egy_fuggetlen_dijra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7bfc590d-fe38-48c5-8b76-9bbf23dc9229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbe0fc5a-7114-4985-9395-309c17d0b7fa","keywords":null,"link":"/kultura/20190318_Elege_van_Kukorelly_Endrenek_az_allami_dijmutyikbol__felajanlott_egymilliot_egy_fuggetlen_dijra","timestamp":"2019. március. 18. 09:36","title":"Elege van Kukorelly Endrének az állami díj-mutyikból – felajánlott egymilliót egy független elismerésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]