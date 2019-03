Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e71c819-4ed1-4413-8fb3-c5c227af843e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hárman haltak meg a frontális ütközésben.","shortLead":"Hárman haltak meg a frontális ütközésben.","id":"20190316_Hiaba_kertek_a_halalos_balesetet_okozo_sofort_hogy_ne_vezessen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e71c819-4ed1-4413-8fb3-c5c227af843e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5be1a918-32f3-4240-8f38-99ca57bdefdb","keywords":null,"link":"/itthon/20190316_Hiaba_kertek_a_halalos_balesetet_okozo_sofort_hogy_ne_vezessen","timestamp":"2019. március. 16. 20:58","title":"Hiába kérték a halálos balesetet okozó sofőrt, hogy ne vezessen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59547bc5-5ffe-4ff5-a8d9-4b5281dba868","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ujhelyi István MSZP-s EP-képviselő szerint a bank Budapestre költözése biztonsági kockázatot jelent, a kormány szerint viszont a székhely Budapestre helyezésével új lehetőségeket kapnak a magyar gazdasági szereplők.","shortLead":"Ujhelyi István MSZP-s EP-képviselő szerint a bank Budapestre költözése biztonsági kockázatot jelent, a kormány szerint...","id":"20190317_Lopakodo_hazaarulas__Brusszelhez_fordul_az_MSZP_a_volt_KGSTbank_kivaltsagai_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59547bc5-5ffe-4ff5-a8d9-4b5281dba868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a6e21dd-6413-41d0-bb65-a96bf82173d3","keywords":null,"link":"/itthon/20190317_Lopakodo_hazaarulas__Brusszelhez_fordul_az_MSZP_a_volt_KGSTbank_kivaltsagai_miatt","timestamp":"2019. március. 17. 14:59","title":"\"Lopakodó hazaárulás\" - Brüsszelhez fordul az MSZP a volt KGST-bank kiváltságai miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e5144db-972e-4e9e-a56f-8137136b54ce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rövid, de velős üzenetben küldte melegebb éghajlatra az öngyilkosságáról pletykáló lapot. ","shortLead":"Rövid, de velős üzenetben küldte melegebb éghajlatra az öngyilkosságáról pletykáló lapot. ","id":"20190317_Mocskos_hazugok__Michael_Jackson_lanya_tagadja_hogy_ongyilkossagot_kiserlet_volna_meg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e5144db-972e-4e9e-a56f-8137136b54ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36886ef8-b0c5-4018-8900-84a942de3fec","keywords":null,"link":"/elet/20190317_Mocskos_hazugok__Michael_Jackson_lanya_tagadja_hogy_ongyilkossagot_kiserlet_volna_meg","timestamp":"2019. március. 17. 13:46","title":"\"Mocskos hazugok\" - Michael Jackson lánya tagadja, hogy öngyilkosságot kísérelt volna meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök megvétózta a kongresszusnak a rendkívüli állapotot elutasító döntését.

","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök megvétózta a kongresszusnak a rendkívüli állapotot elutasító döntését.

","id":"20190316_Trump_elso_vetoja__a_hatarfal_vedelmeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebdea656-fe76-4fcc-a8c3-4765dba5ca3c","keywords":null,"link":"/vilag/20190316_Trump_elso_vetoja__a_hatarfal_vedelmeben","timestamp":"2019. március. 16. 13:19","title":"Trump első vétója – a határfal védelmében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"814106a1-1882-402c-af10-0270849181ba","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Magyarország és Ukrajna között akkor lesz újra jó a kapcsolat, ha mindkét fél megszabadul az oroszok által terjesztett mítoszoktól – véli Dmitro Tuzsanszkij ukrán elemző. Interjú. ","shortLead":"Magyarország és Ukrajna között akkor lesz újra jó a kapcsolat, ha mindkét fél megszabadul az oroszok által terjesztett...","id":"201911__dmitro_tuzsanszkij__azukranmagyar_kapcsolatokrol__oroszok_kavarnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=814106a1-1882-402c-af10-0270849181ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1709627f-b915-4058-9e88-1eca184394c6","keywords":null,"link":"/vilag/201911__dmitro_tuzsanszkij__azukranmagyar_kapcsolatokrol__oroszok_kavarnak","timestamp":"2019. március. 17. 17:00","title":"Kijevben nem hiszik el, hogy Orbán mindjárt tankra ül, és elfoglalja a Kárpátalját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69f7c89f-f370-4d9e-a682-03d8fae4ebf9","c_author":"Mfor","category":"gazdasag","description":"A fejlesztések terén kiemelt települések esetében divattá válik, hogy mesterséges szigeteteket építsenek a tavakra, s most Felcsút is csatlakozik a nagyot álmodók csapatához – írja az mfor.hu.","shortLead":"A fejlesztések terén kiemelt települések esetében divattá válik, hogy mesterséges szigeteteket építsenek a tavakra, s...","id":"20190316_Mesterseges_sziget_is_lesz_Felcsuton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69f7c89f-f370-4d9e-a682-03d8fae4ebf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bedf59c3-e8af-4a3a-a1fb-87de09ecb2d6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190316_Mesterseges_sziget_is_lesz_Felcsuton","timestamp":"2019. március. 16. 10:36","title":"Mesterséges sziget is lesz Felcsúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70b49d49-547d-42ed-ad6b-46a18e2ba45c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyre-másra zavarják meg Ukrajnában a jelenlegi elnök Petro Porosenko választási rendezvényeit, aktivisták olykor plüssmalacokat dobálnak a rendőröknek, de össze is csapnak velük. Az elnök szerint az elnökválasztást akarják meghiúsítani.","shortLead":"Egyre-másra zavarják meg Ukrajnában a jelenlegi elnök Petro Porosenko választási rendezvényeit, aktivisták olykor...","id":"20190317_Az_ukran_elnok_szerint_a_plussmamalacos_dobalozok_a_valasztast_akarjak_meghiusitani","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70b49d49-547d-42ed-ad6b-46a18e2ba45c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa76bc63-26da-4a10-8e6b-1d7fd2a6e81a","keywords":null,"link":"/vilag/20190317_Az_ukran_elnok_szerint_a_plussmamalacos_dobalozok_a_valasztast_akarjak_meghiusitani","timestamp":"2019. március. 17. 15:31","title":"Az ukrán elnök szerint a plüssmalacos dobálózók a választást akarják meghiúsítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9532eedc-cadd-4ee7-ad10-86aaa66821b6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A mellráknak tizenegy genetikailag különböző altípusa van és ezek mindegyikének más a lefolyása, valamint a kezelés utáni kiújulásának az esélye - derült ki a Nature című tudományos folyóiratban publikált új tanulmányból.","shortLead":"A mellráknak tizenegy genetikailag különböző altípusa van és ezek mindegyikének más a lefolyása, valamint a kezelés...","id":"20190316_mellrak_altipusai_kiujulas_kockazata_molekularis_vizsgalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9532eedc-cadd-4ee7-ad10-86aaa66821b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97386c78-b8a2-4ccb-b9a0-3911cd5ea131","keywords":null,"link":"/tudomany/20190316_mellrak_altipusai_kiujulas_kockazata_molekularis_vizsgalat","timestamp":"2019. március. 16. 14:03","title":"Kiderült valami a mellrákról: valójában nem is egyetlen betegség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]