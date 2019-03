Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5e5144db-972e-4e9e-a56f-8137136b54ce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Paris Jackson korábban tagadta, hogy öngyilkosságot kísérelt volna meg.","shortLead":"Paris Jackson korábban tagadta, hogy öngyilkosságot kísérelt volna meg.","id":"20190318_Paris_Jackson_Megerositette_a_rendorseg_hogy_ongyilkossagi_kiserlet_miatt_jartak_mentok_a_hazanal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e5144db-972e-4e9e-a56f-8137136b54ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13cd289c-2996-4d23-aea2-1580c3c716e5","keywords":null,"link":"/elet/20190318_Paris_Jackson_Megerositette_a_rendorseg_hogy_ongyilkossagi_kiserlet_miatt_jartak_mentok_a_hazanal","timestamp":"2019. március. 18. 14:24","title":"Paris Jackson: Megerősítette a rendőrség, hogy öngyilkossági kísérlet miatt jártak mentők a házánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e680a7c6-99a3-44f2-b9d7-fb83578b2a97","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A magyar miniszterelnök levelet írt az új-zélandi kormányfőnek.","shortLead":"A magyar miniszterelnök levelet írt az új-zélandi kormányfőnek.","id":"20190318_Orban_az_ujzelandi_terrortamadasrol_Az_eroszak_es_a_terrorizmus_nem_ismer_hatarokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e680a7c6-99a3-44f2-b9d7-fb83578b2a97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"213fe72c-b6d1-41a7-8326-6145860bf68d","keywords":null,"link":"/vilag/20190318_Orban_az_ujzelandi_terrortamadasrol_Az_eroszak_es_a_terrorizmus_nem_ismer_hatarokat","timestamp":"2019. március. 18. 12:49","title":"Orbán az új-zélandi terrortámadásról: Az erőszak és a terrorizmus nem ismer határokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22e3eb64-99ae-48f6-b85b-ab4347af1406","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A héten kiszivárgott hírek szerint szeptembertől már biztosan nem lesz tanítás a zánkai Erzsébet-tábor területén működő Egry József Szakgimnáziumban. Ez nemcsak a jelenlegi, mintegy 150 diák (és szüleik) számára jelent problémát, hanem azoknak is, akik ide jelentkeztek középiskolába.","shortLead":"A héten kiszivárgott hírek szerint szeptembertől már biztosan nem lesz tanítás a zánkai Erzsébet-tábor területén működő...","id":"20190316_Bizonytalan_a_bezarasra_itelt_zankai_szakiskola_diakjainak_es_tanarainak_sorsa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22e3eb64-99ae-48f6-b85b-ab4347af1406&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31f38a88-cdfe-482d-8823-adcd737b4794","keywords":null,"link":"/elet/20190316_Bizonytalan_a_bezarasra_itelt_zankai_szakiskola_diakjainak_es_tanarainak_sorsa","timestamp":"2019. március. 16. 20:05","title":"Bizonytalan a bezárásra ítélt zánkai szakiskola diákjainak és tanárainak sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ad75cfb-f89d-466c-9ae9-4abd9b6a1469","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Arató András pedig épp közismert mesterkélt mosolyáról beszél egy családon belüli erőszak elleni oldalt propagáló videóban.\r

\r

","shortLead":"Arató András pedig épp közismert mesterkélt mosolyáról beszél egy családon belüli erőszak elleni oldalt propagáló...","id":"20190318_Ujabb_kozismert_memarc_bukkan_fel_egy_kormanyzati_projektben_Hide_the_Pain_Harold","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ad75cfb-f89d-466c-9ae9-4abd9b6a1469&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bdbcbac-585c-4d7b-b5d8-b893e4c8ee00","keywords":null,"link":"/elet/20190318_Ujabb_kozismert_memarc_bukkan_fel_egy_kormanyzati_projektben_Hide_the_Pain_Harold","timestamp":"2019. március. 18. 13:49","title":"Újabb közismert mémarc bukkan fel egy kormányzati projektben: Hide the Pain Harold","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca86fd02-45e3-4793-8b7a-d3cced66e9d4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Legalább öt római kori épület maradványai kerültek elő Kismarton közelében. ","shortLead":"Legalább öt római kori épület maradványai kerültek elő Kismarton közelében. ","id":"20190317_Okori_falut_talaltak_egy_lebontott_paraszthaz_helyen_Burgenlandban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca86fd02-45e3-4793-8b7a-d3cced66e9d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c203a358-2103-4ad2-8307-6f4d5dc18fa0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190317_Okori_falut_talaltak_egy_lebontott_paraszthaz_helyen_Burgenlandban","timestamp":"2019. március. 17. 15:40","title":"Ókori falut találtak egy lebontott parasztház helyén Burgenlandban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b928545-45aa-4574-9290-a347ba3dcc66","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hatalmas lángok csaptak fel a Saint Sulpice templomból, végül a tűzoltók eloltották a tüzet. ","shortLead":"Hatalmas lángok csaptak fel a Saint Sulpice templomból, végül a tűzoltók eloltották a tüzet. ","id":"20190317_Kigyulladt_a_hires_parizsi_templom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b928545-45aa-4574-9290-a347ba3dcc66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e710d8f3-d13e-4c38-96ed-533a27ca1091","keywords":null,"link":"/vilag/20190317_Kigyulladt_a_hires_parizsi_templom","timestamp":"2019. március. 17. 18:36","title":"Kigyulladt a híres párizsi templom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a72f3a87-a945-4924-87d5-d201d4875502","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"7+1 pontos követelése van a pártnak, amit be is terjesztenek a parlamentnek. ","shortLead":"7+1 pontos követelése van a pártnak, amit be is terjesztenek a parlamentnek. ","id":"20190317_Sajat_csaladvedelmi_akciotervvel_allt_elo_a_DK","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a72f3a87-a945-4924-87d5-d201d4875502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"440057cc-46d3-41b0-842e-b369459fdcc7","keywords":null,"link":"/itthon/20190317_Sajat_csaladvedelmi_akciotervvel_allt_elo_a_DK","timestamp":"2019. március. 17. 12:05","title":"Saját családvédelmi akciótervvel állt elő a DK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c2b053-2ba4-4aae-b827-4f150b87fa7f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A visszaesés hatalmas. Idén több embert utasítottak ki, mint ahányan érkeztek.\r

\r

","shortLead":"A visszaesés hatalmas. Idén több embert utasítottak ki, mint ahányan érkeztek.\r

\r

","id":"20190317_Alig_erkeznek_menekultek_Olaszorszagba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24c2b053-2ba4-4aae-b827-4f150b87fa7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c33fd60a-8308-4f52-a35d-2586d7121a00","keywords":null,"link":"/vilag/20190317_Alig_erkeznek_menekultek_Olaszorszagba","timestamp":"2019. március. 17. 21:03","title":"Alig érkeznek menekültek Olaszországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]