[{"available":true,"c_guid":"10dccaea-f62e-4901-8380-8206965c4c2f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elküldte az erről szóló levelet a brit miniszterelnök. Brüsszelnek nem tetszik az ötlet.","shortLead":"Elküldte az erről szóló levelet a brit miniszterelnök. Brüsszelnek nem tetszik az ötlet.","id":"20190320_Junius_30ig_kert_halasztast_a_Brexitre_Theresa_May","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10dccaea-f62e-4901-8380-8206965c4c2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e80ed00-fd42-40d1-bc52-16888e2cb5d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190320_Junius_30ig_kert_halasztast_a_Brexitre_Theresa_May","timestamp":"2019. március. 20. 13:28","title":"Június 30-ig kért halasztást a Brexitre Theresa May","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"647e5967-d037-4734-b13c-6f1b6fd923f5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tizenegy évre ítélték. Nagyjából 150 dollárért ölt.","shortLead":"Tizenegy évre ítélték. Nagyjából 150 dollárért ölt.","id":"20190319_Airbnbhorror_megolte_a_vendeget_egy_ausztral_szallasado_mert_nem_fizetett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=647e5967-d037-4734-b13c-6f1b6fd923f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1a2e9d5-e518-47b8-8d3c-0a4986f92071","keywords":null,"link":"/elet/20190319_Airbnbhorror_megolte_a_vendeget_egy_ausztral_szallasado_mert_nem_fizetett","timestamp":"2019. március. 19. 08:53","title":"Airbnb-horror: megölte a vendégét egy ausztrál szállásadó, mert nem fizetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4db75e1-191c-4d4d-ba76-de3ab181a675","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Januárban vezetett utoljára műsort.","shortLead":"Januárban vezetett utoljára műsort.","id":"20190318_Balo_Gyorgy_igy_koszont_el_utoljara_a_nezoktol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4db75e1-191c-4d4d-ba76-de3ab181a675&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b42d4c00-bba2-4aa6-9764-17b69a5e197f","keywords":null,"link":"/kultura/20190318_Balo_Gyorgy_igy_koszont_el_utoljara_a_nezoktol","timestamp":"2019. március. 18. 16:15","title":"Baló György így köszönt el utoljára a nézőktől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec6ae1e1-9c8a-437d-a340-a19f31b3e1e0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fejlesztőknek, kutatóknak, otthoni barkácsoló kedvűeknek szánja az Nvidia azt a kis számítógépes modult, amelybe már beköltözött a mesterséges intelligencia.","shortLead":"Fejlesztőknek, kutatóknak, otthoni barkácsoló kedvűeknek szánja az Nvidia azt a kis számítógépes modult, amelybe már...","id":"20190319_nvidia_jetson_nano_mesterseges_intelligencia_modul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec6ae1e1-9c8a-437d-a340-a19f31b3e1e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"701e494b-77cc-4089-b0b2-513ee40cbbcf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190319_nvidia_jetson_nano_mesterseges_intelligencia_modul","timestamp":"2019. március. 19. 18:33","title":"Itt az Nvidia filléres mesterséges intelligenciája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffa4bc47-d28c-4503-a916-e92a8bfae01a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak az akkumulátor, a képminőség javítása is fontos küldetés a mobilgyártók számára. Utóbbi eredménye még idén látható lesz egy interjú szerint. ","shortLead":"Nem csak az akkumulátor, a képminőség javítása is fontos küldetés a mobilgyártók számára. Utóbbi eredménye még idén...","id":"20190318_qualcomm_judd_heape_64_100_megapixeles_kamera_mobilfotozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ffa4bc47-d28c-4503-a916-e92a8bfae01a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c6f93ef-2494-4259-ae44-55518846cfa5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190318_qualcomm_judd_heape_64_100_megapixeles_kamera_mobilfotozas","timestamp":"2019. március. 18. 19:03","title":"Készüljön, jönnek a 64 és 100 megapixeles kamerájú mobilok, ráadásul még idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7478e92d-fd35-4b04-8f6d-3a02c984961d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A bolygóközi utazáshoz tervezett Csillaghajó fejlesztése már javában zajlik, ezúttal a hőpajzs tesztelésén volt a sor.","shortLead":"A bolygóközi utazáshoz tervezett Csillaghajó fejlesztése már javában zajlik, ezúttal a hőpajzs tesztelésén volt a sor.","id":"20190318_elon_musk_spacex_starship_csillahajo_hopajzs_teszt_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7478e92d-fd35-4b04-8f6d-3a02c984961d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c0efbdd-aae5-43a6-8ae4-d9669aa6b91a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190318_elon_musk_spacex_starship_csillahajo_hopajzs_teszt_video","timestamp":"2019. március. 18. 18:33","title":"Videó: Elon Musk megpörkölte a Csillaghajó hőpajzsát, 1300+ fokot is kibír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c31a125-8282-4e95-91a3-d0beaaab7bae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ebben is követjük az EU-s iránymutatást, ezt a Haaretznek nyilatkozta. Az izraeli lap megjegyzi, az Európában szélsőjobboldali Orbán erős kötelékeket alakított ki Netanjahu kormányfővel az utóbbi években.\r

\r

","shortLead":"Ebben is követjük az EU-s iránymutatást, ezt a Haaretznek nyilatkozta. Az izraeli lap megjegyzi, az Európában...","id":"20190320_Szijjarto_Nem_koltozik_az_izraeli_magyar_nagykovetseg_Jeruzsalembe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c31a125-8282-4e95-91a3-d0beaaab7bae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e51260d-ad78-4f4e-8ba8-d97a24719eec","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_Szijjarto_Nem_koltozik_az_izraeli_magyar_nagykovetseg_Jeruzsalembe","timestamp":"2019. március. 20. 12:47","title":"Szijjártó: Nem költözik az izraeli magyar nagykövetség Jeruzsálembe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e81d6519-b617-4ca9-b0f1-056e4b6282a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik jármű sofőrje vezetés közben épphogy csak el tudott hajolni a kő elől. ","shortLead":"Az egyik jármű sofőrje vezetés közben épphogy csak el tudott hajolni a kő elől. ","id":"20190318_Heccbol_kovel_dobalta_az_autosokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e81d6519-b617-4ca9-b0f1-056e4b6282a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad7ff1e4-58e5-46db-87b9-854584ebe532","keywords":null,"link":"/itthon/20190318_Heccbol_kovel_dobalta_az_autosokat","timestamp":"2019. március. 18. 16:37","title":"Heccből kővel dobálta az autósokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]