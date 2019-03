Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bc120cdf-a4e2-42a4-b1e8-21a1a75ae7d0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Marco Rossi szövetségi kapitány a horvátok elleni Európa-bajnoki selejtezőmérkőzésen három-négy helyen változtat a kezdőcsapaton ahhoz képest, ahogy a szlovákok vendégeként küldte pályára a magyar labdarúgó-válogatottat. Egy edzést kihagytak regenerálódás céljából. Rossi bátor és agresszív játékot vár a csapattól.","shortLead":"Marco Rossi szövetségi kapitány a horvátok elleni Európa-bajnoki selejtezőmérkőzésen három-négy helyen változtat...","id":"20190323_Rossi_elarulta_hogyan_kuldi_palyara_a_valogatottat_Horvatorszag_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc120cdf-a4e2-42a4-b1e8-21a1a75ae7d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37730610-9188-4bb1-a540-b10f8fd379f9","keywords":null,"link":"/sport/20190323_Rossi_elarulta_hogyan_kuldi_palyara_a_valogatottat_Horvatorszag_ellen","timestamp":"2019. március. 23. 15:25","title":"Rossi elárulta, hogyan küldi pályára a válogatottat Horvátország ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e26c9d71-a67b-4d2f-8a34-9d93f4cff944","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Magyarország uniós összehasonlításban keveset költ szociális juttatásokra, beleértve a nyugdíjakat és az egészségügyet is. Sportra és vallásra viszont kiemelkedően sokat, és az állam működtetése is sokba kerül.","shortLead":"Magyarország uniós összehasonlításban keveset költ szociális juttatásokra, beleértve a nyugdíjakat és az egészségügyet...","id":"20190322_Az_Orbankormany_Isten_segedelmevel_lefocizta_a_palyarol_a_teljes_europai_mezonyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e26c9d71-a67b-4d2f-8a34-9d93f4cff944&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d56d1b1-e940-47ce-8461-8b11ee4659ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190322_Az_Orbankormany_Isten_segedelmevel_lefocizta_a_palyarol_a_teljes_europai_mezonyt","timestamp":"2019. március. 22. 14:10","title":"Egyházak és sport: az Orbán-kormány ezen a két területen lefocizta Európát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d79541eb-db35-40ef-89e5-13a6706a53f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Áprilisban mutatkozhat be a közönségnek a kínai Nubia legújabb okostelefonja, a Red Magic 3, amivel egyértelműen a játékosokat szeretnék megcélozni.","shortLead":"Áprilisban mutatkozhat be a közönségnek a kínai Nubia legújabb okostelefonja, a Red Magic 3, amivel egyértelműen...","id":"20190323_nubia_red_magic_3_okostelefon_gamer_telefon_akkumulator","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d79541eb-db35-40ef-89e5-13a6706a53f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7c094c2-1b1c-4dca-917a-a675a1eb1cd7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190323_nubia_red_magic_3_okostelefon_gamer_telefon_akkumulator","timestamp":"2019. március. 23. 11:03","title":"12 GB RAM és ventilátor is kerülhet az ütős új androidos telefonba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e93ea79-ac65-4b0f-a7fa-3e9456ef1771","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Rákóczi Szövetség és a Miniszterelnökség közösen hirdet pályázatot. ","shortLead":"A Rákóczi Szövetség és a Miniszterelnökség közösen hirdet pályázatot. ","id":"20190322_Penzt_kaphatnak_diakok_hogy_megnezhessek_Ferenc_papat_Csiksomlyon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e93ea79-ac65-4b0f-a7fa-3e9456ef1771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b1f4a05-2f02-45ee-9ca3-5fd5ff5071e8","keywords":null,"link":"/itthon/20190322_Penzt_kaphatnak_diakok_hogy_megnezhessek_Ferenc_papat_Csiksomlyon","timestamp":"2019. március. 22. 11:51","title":"Pénzt kaphatnak diákok, hogy megnézhessék Ferenc pápát Csíksomlyón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"793085a4-532e-4c57-b3b7-69692cc8d41f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sorra fordulnak a cégek az Apple ellen: nemrégiben a Kaspersky Lab biztonsági cég nyújtott be panaszt Oroszországban, nehezményezve az almás cég tisztességtelen App Store-os üzletpolitikáját.","shortLead":"Sorra fordulnak a cégek az Apple ellen: nemrégiben a Kaspersky Lab biztonsági cég nyújtott be panaszt Oroszországban...","id":"20190323_apple_kaspersky_panasz_monopolhelyzettel_valo_visszaeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=793085a4-532e-4c57-b3b7-69692cc8d41f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"867b1f70-4d86-4af0-b920-2ab40edbe6ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20190323_apple_kaspersky_panasz_monopolhelyzettel_valo_visszaeles","timestamp":"2019. március. 23. 15:03","title":"Rendetlenkedik az Apple az iPhone-okon? Panasz nyújtott be a Kaspersky","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c140a470-36b8-47aa-af70-4bcf624dfc27","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A költözésről már régóta lehetett tudni, pénteken hivatalosan is bejelentették, ősszel nyílik a kampusz.","shortLead":"A költözésről már régóta lehetett tudni, pénteken hivatalosan is bejelentették, ősszel nyílik a kampusz.","id":"20190322_Penteken_megnyilik_a_CEU_becsi_kampusza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c140a470-36b8-47aa-af70-4bcf624dfc27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b722e50-8315-4e12-92db-46e25fef7b03","keywords":null,"link":"/itthon/20190322_Penteken_megnyilik_a_CEU_becsi_kampusza","timestamp":"2019. március. 22. 13:43","title":"Hivatalos: Bécsben nyit kampuszt a CEU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"091881dc-76ae-49fe-a236-6d5b66db9aac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Innovációs és Technológiai Minisztérium mindeddig nem indokolta meg, hogy miért van szükség az Akadémia kutatóhálózatának reformjára.","shortLead":"Az Innovációs és Technológiai Minisztérium mindeddig nem indokolta meg, hogy miért van szükség az Akadémia...","id":"20190321_MTA_a_Kozgyules_donthet_az_Akademia_kutatointezethalozatarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=091881dc-76ae-49fe-a236-6d5b66db9aac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2d0e553-2b13-4567-bbc7-399bdcf02f14","keywords":null,"link":"/itthon/20190321_MTA_a_Kozgyules_donthet_az_Akademia_kutatointezethalozatarol","timestamp":"2019. március. 21. 20:35","title":"MTA: a Közgyűlés dönthet az Akadémia kutatóintézet-hálózatáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"774a1672-da4a-4662-bdbd-c4c5a33a8c4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sikerült hatástalanítani a Budafoknál a Dunából kiemelt bombákat, a környéken lakók visszatérhettek otthonaikba, a forgalom újraindult.","shortLead":"Sikerült hatástalanítani a Budafoknál a Dunából kiemelt bombákat, a környéken lakók visszatérhettek otthonaikba...","id":"20190323_Videon_a_Budafoknal_kiemelt_egytonnas_bombak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=774a1672-da4a-4662-bdbd-c4c5a33a8c4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8004fe25-5627-471a-8f3b-b2713a1980d8","keywords":null,"link":"/itthon/20190323_Videon_a_Budafoknal_kiemelt_egytonnas_bombak","timestamp":"2019. március. 23. 17:48","title":"Videón a Budafoknál kiemelt egytonnás bombák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]