[{"available":true,"c_guid":"e44b32f0-6e59-42f8-8be9-62c89e681766","c_author":"Serdült Viktória","category":"vilag","description":"Egy éve végeztek otthonában Ján Kuciak oknyomozó újságíróval és menyasszonyával. A gyilkosokat elfogták, de a megbízó személye a mai napig ismeretlen. Van, aki szerint Szlovákiában a politikai és a szervezett bűnözés összefonódása miatt bármikor előfordulhat hasonló tragédia. ","shortLead":"Egy éve végeztek otthonában Ján Kuciak oknyomozó újságíróval és menyasszonyával. A gyilkosokat elfogták, de a megbízó...","id":"20190221_kuciak_gyilkossag_szlovakia_evfordulo_tuntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e44b32f0-6e59-42f8-8be9-62c89e681766&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9906bf7a-3c7f-42ea-ba69-8f040064d079","keywords":null,"link":"/vilag/20190221_kuciak_gyilkossag_szlovakia_evfordulo_tuntetes","timestamp":"2019. február. 21. 11:00","title":"Az orgyilkosság, amely egész Szlovákiát megváltoztatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"673e786f-6ca6-4762-860f-9c7c41e6c4db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Dózsa György úti baleset egyik vádlottja nemrég súlyos szívbetegségére hivatkozva szabadulhatott, azonban a PestiSrácok úgy tudja: a férfi nem otthonában várja a kezelést, egy konditeremben \"rehabilitálódik\". ","shortLead":"A Dózsa György úti baleset egyik vádlottja nemrég súlyos szívbetegségére hivatkozva szabadulhatott, azonban...","id":"20190222_PS_M_Richard_konditerembe_jar_mikozben_szivmutetjere_keszul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=673e786f-6ca6-4762-860f-9c7c41e6c4db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"236597c0-aeca-4b02-9815-a4ca48b4e30e","keywords":null,"link":"/itthon/20190222_PS_M_Richard_konditerembe_jar_mikozben_szivmutetjere_keszul","timestamp":"2019. február. 22. 09:04","title":"PS: M. Richárd konditerembe jár, miközben szívműtétjére készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f44092a7-64df-4d3a-94ab-eda9fee38bed","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Peter Tork a Monkees billentyűse, basszusgitárosa volt.\r

\r

","shortLead":"Peter Tork a Monkees billentyűse, basszusgitárosa volt.\r

\r

","id":"20190222_Elhunyt_az_amerikai_Beatles_alapitoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f44092a7-64df-4d3a-94ab-eda9fee38bed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c58dcafe-fe36-4e96-92e2-84ce89dc7f92","keywords":null,"link":"/kultura/20190222_Elhunyt_az_amerikai_Beatles_alapitoja","timestamp":"2019. február. 22. 11:52","title":"Elhunyt az amerikai Beatles alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"410a7960-e7f3-4bec-b408-ba7cfce8a9c3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Tovább tárgyalnak a Brexit feltételeiről.","shortLead":"Tovább tárgyalnak a Brexit feltételeiről.","id":"20190220_Kozos_kozlemenyig_jutott_el_May_es_Juncker_attoresig_nem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=410a7960-e7f3-4bec-b408-ba7cfce8a9c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08c86c8c-c4ad-4a52-a474-f7aff88552bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190220_Kozos_kozlemenyig_jutott_el_May_es_Juncker_attoresig_nem","timestamp":"2019. február. 20. 21:38","title":"Közös közleményig jutott el May és Juncker, áttörésig nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14a71a95-bbd0-4439-b4df-0524e4efa6d8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A család kérése volt, hogy a hegedűművész zenéjére búcsúztassák a január 20-án elhunyt producert. ","shortLead":"A család kérése volt, hogy a hegedűművész zenéjére búcsúztassák a január 20-án elhunyt producert. ","id":"20190222_Maga_Zoltan_hegedult_Andy_Vajna_Los_Angelesi_temetesen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14a71a95-bbd0-4439-b4df-0524e4efa6d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1df707d3-40db-4849-b207-87fa4c357c06","keywords":null,"link":"/elet/20190222_Maga_Zoltan_hegedult_Andy_Vajna_Los_Angelesi_temetesen","timestamp":"2019. február. 22. 08:57","title":"Mága Zoltán hegedült Andy Vajna Los Angeles-i temetésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"627734df-67c8-45c7-9594-559992ec5c78","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gyorsabban, szakadás nélkül és tovább lehet majd internetezni – illetve netre kapcsolódni – azokkal az eszközökkel, melyekbe már az újfajta wifitechnológiát szerelik. Az első ilyen készülékek már kaphatók, a következő hónapokban pedig fokozottan érdemes odafigyelni, és jól választani.","shortLead":"Gyorsabban, szakadás nélkül és tovább lehet majd internetezni – illetve netre kapcsolódni – azokkal az eszközökkel...","id":"20190222_wifi_6_elonyei_router_laptop_netkapcsolat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=627734df-67c8-45c7-9594-559992ec5c78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d25edbe5-7e0c-4ab3-a1b5-fda32e319fc4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190222_wifi_6_elonyei_router_laptop_netkapcsolat","timestamp":"2019. február. 22. 09:03","title":"Ha megmutatjuk, mivel jobb a Wi-Fi 6, otthonra is akar majd belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a830814-4530-4447-9cac-1d45a26971a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"El kell felejteni az Intel-modemet, a Qualcommét kell használni, és máris árulhatja az Apple az iPhone 7-eket és 8-akat Németországban.","shortLead":"El kell felejteni az Intel-modemet, a Qualcommét kell használni, és máris árulhatja az Apple az iPhone 7-eket és 8-akat...","id":"20190221_qualcomm_modemes_iphone_nemetorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a830814-4530-4447-9cac-1d45a26971a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38229498-46e9-40e1-8025-d00198c0d051","keywords":null,"link":"/tudomany/20190221_qualcomm_modemes_iphone_nemetorszagban","timestamp":"2019. február. 21. 15:03","title":"Újra árulhatja az Apple a betiltott iPhone-jait Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3b6dac6-be23-402d-baac-26a82f72fc2a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A megemelt, eddig csak új építés esetén járó vissza nem térítendő támogatást kapják meg a családok használt ingatlan vásárlásra is. Településenként egy-két – legjobb esetben átlagosan öt – család juthat támogatáshoz. \r

","shortLead":"A megemelt, eddig csak új építés esetén járó vissza nem térítendő támogatást kapják meg a családok használt ingatlan...","id":"20190222_Indul_a_falusi_csok_2000_telepulesnek_25_milliard_mire_lesz_eleg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3b6dac6-be23-402d-baac-26a82f72fc2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7862431-05a9-4427-87c6-e5f7db5d2db6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190222_Indul_a_falusi_csok_2000_telepulesnek_25_milliard_mire_lesz_eleg","timestamp":"2019. február. 22. 12:08","title":"Indul a falusi csok: 2000 településnek 25 milliárd, mire lesz ez elég?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]