[{"available":true,"c_guid":"c4188d57-720b-45c9-b49d-7955457bb794","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google fejlesztésének köszönhetően mostantól igazi interaktív tartalomként kezelhetjük majd a leveleinket.","shortLead":"A Google fejlesztésének köszönhetően mostantól igazi interaktív tartalomként kezelhetjük majd a leveleinket.","id":"20190327_google_gmail_amp_mobilweb_internet_mobilbart_tartalom_dinamikus_email","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4188d57-720b-45c9-b49d-7955457bb794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bfd0d7e-4d4d-4f94-901b-639ffd278ec3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190327_google_gmail_amp_mobilweb_internet_mobilbart_tartalom_dinamikus_email","timestamp":"2019. március. 27. 08:03","title":"Megváltozik a Gmail működése, már nemcsak levelezésre lehet használni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95b84c7b-607d-445a-b391-c8ee35678ea0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy szlovén lap náci karlendítéssel ábrázolta Orbán Viktort, ami beindította a magyar diplomácia legkedveltebb eszközét az olvasóilevél-írást.","shortLead":"Egy szlovén lap náci karlendítéssel ábrázolta Orbán Viktort, ami beindította a magyar diplomácia legkedveltebb eszközét...","id":"20190327_Minden_eszkoz_megengedett_kiborult_a_nacizos_Orbancimlapon_a_szloveniai_magyar_nagykovet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95b84c7b-607d-445a-b391-c8ee35678ea0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd95e6fb-a34d-403c-a6b4-aa1fa0db1326","keywords":null,"link":"/vilag/20190327_Minden_eszkoz_megengedett_kiborult_a_nacizos_Orbancimlapon_a_szloveniai_magyar_nagykovet","timestamp":"2019. március. 27. 14:42","title":"\"Minden eszköz megengedett?\" – kiborult a nácizós Orbán-címlapon a szlovéniai magyar nagykövet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d771053-82a3-4d66-88a0-f55ee0e874d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által használt eddigi járművek átlagéletkora 15 év volt, ezért kell most új kisbuszokat venni – derült ki Rétvári Bence válaszából. ","shortLead":"A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által használt eddigi járművek átlagéletkora 15 év volt, ezért kell most új...","id":"20190327_Kiderult_mire_kolthetik_a_gyermekvedelmisek_az_autobeszerzesre_szant_22_milliardot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d771053-82a3-4d66-88a0-f55ee0e874d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"365cd605-aaa1-4e2f-b36c-a8d369b6fbdd","keywords":null,"link":"/itthon/20190327_Kiderult_mire_kolthetik_a_gyermekvedelmisek_az_autobeszerzesre_szant_22_milliardot","timestamp":"2019. március. 27. 10:55","title":"Kiderült, mire költhetik a gyermekvédelmisek az autóbeszerzésre szánt 2,2 milliárdot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df80f6b3-d2ae-46e4-8f68-3b3bc4b87a38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 27 éves nő részletes beismerő vallomást tett a bécsi gyilkosságról és áldozata hazahozataláról. ","shortLead":"A 27 éves nő részletes beismerő vallomást tett a bécsi gyilkosságról és áldozata hazahozataláról. ","id":"20190327_telekocsi_jaszladany_feldarabolt_holttest_rendorseg_nyomozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df80f6b3-d2ae-46e4-8f68-3b3bc4b87a38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58431fdc-b4b2-4f2d-b396-5dddb86a9e04","keywords":null,"link":"/itthon/20190327_telekocsi_jaszladany_feldarabolt_holttest_rendorseg_nyomozas","timestamp":"2019. március. 27. 17:31","title":"Telekocsival szállította haza feldarabolt áldozatát egy jászladányi nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cdd9607-007a-44ea-8e11-c33e70b73316","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Legalábbis átmenetileg, hogy a mentális egészségére koncentráljon.","shortLead":"Legalábbis átmenetileg, hogy a mentális egészségére koncentráljon.","id":"20190326_Justin_Bieber_szakit_a_zenevel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7cdd9607-007a-44ea-8e11-c33e70b73316&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbf5ca68-7ad1-46a9-8340-25080a54c890","keywords":null,"link":"/elet/20190326_Justin_Bieber_szakit_a_zenevel","timestamp":"2019. március. 26. 14:42","title":"Justin Bieber szakít a zenével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8997f92a-0541-4753-8e9d-eec810d85187","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Azerbajdzsánba nem sok magyar szokott utazni, de most abban bíznak a Wizz Airnél, hogy a válogatott meccs sokakat fog érdekelni.","shortLead":"Azerbajdzsánba nem sok magyar szokott utazni, de most abban bíznak a Wizz Airnél, hogy a válogatott meccs sokakat fog...","id":"20190326_Kulonjaratot_indit_a_Wizz_Air_az_azerimagyar_meccsre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8997f92a-0541-4753-8e9d-eec810d85187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52ca43e4-4b33-4a4d-80ad-30046ea2aaea","keywords":null,"link":"/kkv/20190326_Kulonjaratot_indit_a_Wizz_Air_az_azerimagyar_meccsre","timestamp":"2019. március. 26. 12:29","title":"Különjáratot indít a Wizz Air az azeri–magyar meccsre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8a53958-b0de-4f21-874f-18c68cc0e98e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Népessy Noémi Eszter váltja a poszton Farbaky Péter művészettörténészt.","shortLead":"Népessy Noémi Eszter váltja a poszton Farbaky Péter művészettörténészt.","id":"20190327_Levaltottak_a_Budapesti_Torteneti_Muzeum_foigazgatojat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8a53958-b0de-4f21-874f-18c68cc0e98e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2be0dc0a-3d69-45d6-a76a-ac8c68c0d17c","keywords":null,"link":"/kultura/20190327_Levaltottak_a_Budapesti_Torteneti_Muzeum_foigazgatojat","timestamp":"2019. március. 27. 15:32","title":"Leváltották a Budapesti Történeti Múzeum főigazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f15cb407-5c9d-40d2-907c-97d6f0e5a0e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az adatok robbanásszerű, 569 százalékos növekedési üteméről és az adatvédelmi szabályozást bevezető vállalatok közel 50 százalékpontos kiemelkedő növekedéséről számol be a Dell EMC friss, harmadik Global Data Protection Indexe. A kutatás 18 országból, 11 iparágban a több mint 250 alkalmazottat foglalkoztató állami és magánszervezetek 2200 informatikai döntéshozójának bevonásával készült, így átfogó képet adhat az adatvédelem állapotáról és az adatvédelmi stratégiák kidolgozottságáról.","shortLead":"Az adatok robbanásszerű, 569 százalékos növekedési üteméről és az adatvédelmi szabályozást bevezető vállalatok közel 50...","id":"20190328_dell_emc_global_data_protection_index_adatvedelem_jelentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f15cb407-5c9d-40d2-907c-97d6f0e5a0e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2faf674d-9791-4bc4-aa84-5b021e2669b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190328_dell_emc_global_data_protection_index_adatvedelem_jelentes","timestamp":"2019. március. 28. 10:03","title":"150 millióba is kerülhet egy rendszerleállás, de a legrosszabb az, ami utána következik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]