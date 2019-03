Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8aa99ec9-64b2-432b-aee2-dd6fddbcb40b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Világszerte egymilliárd ember válhat a betegségterjesztő szúnyogok új áldozatává az évszázad végéig a globális felmelegedés nyomán – figyelmeztetnek a kutatók.","shortLead":"Világszerte egymilliárd ember válhat a betegségterjesztő szúnyogok új áldozatává az évszázad végéig a globális...","id":"20190331_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_szunyogok_betegsegek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8aa99ec9-64b2-432b-aee2-dd6fddbcb40b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc4d8176-1781-4423-b0fa-6b5319cb0727","keywords":null,"link":"/tudomany/20190331_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_szunyogok_betegsegek","timestamp":"2019. március. 31. 11:33","title":"Kongatják a vészharangot: rászabadíthatja a világra a betegségterjesztő szúnyogokat a globális felmelegedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"566fbcb9-484b-4323-8fa3-29c7690a2cb7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Torontóban játszó spanyol, Alejandro Pozuelo alighanem a hétvége gólját szerezte. A meccset egyébként 4-0-ra nyerték a kanadaiak a New York ellen.","shortLead":"A Torontóban játszó spanyol, Alejandro Pozuelo alighanem a hétvége gólját szerezte. A meccset egyébként 4-0-ra nyerték...","id":"20190330_Valahogy_igy_kell_csodagolt_loni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=566fbcb9-484b-4323-8fa3-29c7690a2cb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b63a3415-c7b1-4efb-be66-54f078e083c9","keywords":null,"link":"/sport/20190330_Valahogy_igy_kell_csodagolt_loni","timestamp":"2019. március. 30. 13:32","title":"Valahogy így kell csodagólt lőni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc37750a-7c76-48be-8e0a-ebf15f57860a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Moszkva elmagyarázta Washingtonnak, hogy miért vannak orosz katonák Venezuelában - jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a Rosszija 1 televízió által vasárnap sugárzott nyilatkozatában.","shortLead":"Moszkva elmagyarázta Washingtonnak, hogy miért vannak orosz katonák Venezuelában - jelentette ki Szergej Lavrov orosz...","id":"20190331_Moszkva_elmagyarazta_Washingtonnak_miert_vannak_orosz_katonak_Venezuelaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc37750a-7c76-48be-8e0a-ebf15f57860a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61830db9-ed97-4203-b9c7-e4b53ac78746","keywords":null,"link":"/vilag/20190331_Moszkva_elmagyarazta_Washingtonnak_miert_vannak_orosz_katonak_Venezuelaban","timestamp":"2019. március. 31. 19:32","title":"Moszkva elmagyarázta Washingtonnak, miért vannak orosz katonák Venezuelában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56be3aa4-e6fa-4cca-8b09-1f926972c902","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezután a sportkocsi után a 60-as években épp olyan sokan fordultak utána, mint 2019-ben.","shortLead":"Ezután a sportkocsi után a 60-as években épp olyan sokan fordultak utána, mint 2019-ben.","id":"20190331_talan_a_legszebb_hazai_regi_porsche_es_most_eppen_elado","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56be3aa4-e6fa-4cca-8b09-1f926972c902&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1f1068f-8a47-457e-bcf9-3608dc5d7897","keywords":null,"link":"/cegauto/20190331_talan_a_legszebb_hazai_regi_porsche_es_most_eppen_elado","timestamp":"2019. március. 31. 06:41","title":"Talán a legszebb hazai régi Porsche, és most éppen eladó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"274f6514-53de-43bd-b69f-8c94d4f0eb25","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Családja repülőre nem ül és áttértek a vegetáriánus étrendre, ő maga pedig 11 éves kora óta nemzetközi fórumokon osztja ki hallgatóságát. Bemutatjuk Greta Thunberget, a svéd klímaváltozás elleni küzdelem tinédzser aktivistáját.","shortLead":"Családja repülőre nem ül és áttértek a vegetáriánus étrendre, ő maga pedig 11 éves kora óta nemzetközi fórumokon osztja...","id":"201913_greta_thunberg_aklimavedelem_sved_tiniharcosa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=274f6514-53de-43bd-b69f-8c94d4f0eb25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa1ef3c9-0eee-465a-a54f-9504f7ee77e0","keywords":null,"link":"/tudomany/201913_greta_thunberg_aklimavedelem_sved_tiniharcosa","timestamp":"2019. március. 31. 17:30","title":"„Azért csinálom ezt, mert ti, felnőttek tojtok a jövőnkre” - Bemutatjuk a klímavédelem tini élharcosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3727507-ae0c-40e6-988e-2f84067fa8b3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190330_Mutatjuk_a_Fidesz_idei_szulinapi_tortajat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3727507-ae0c-40e6-988e-2f84067fa8b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d69123d5-e0ef-4142-933c-f4b2240b67a0","keywords":null,"link":"/itthon/20190330_Mutatjuk_a_Fidesz_idei_szulinapi_tortajat","timestamp":"2019. március. 30. 12:22","title":"Mutatjuk a Fidesz idei szülinapi tortáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce51f6f1-508d-4661-919a-4cb99b018db1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi androidos alkalmazás térképen mutatja, hol is készültek a Google Fotókban tárolt felvételek. Igazán érdekes appról van szó, azonban felvet némi adatvédelmi aggályt.","shortLead":"Az alábbi androidos alkalmazás térképen mutatja, hol is készültek a Google Fotókban tárolt felvételek. Igazán érdekes...","id":"20190330_photo_map_for_google_photos_androidos_app_adatvedelmi_aggalyok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce51f6f1-508d-4661-919a-4cb99b018db1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec775335-59ad-4ce8-be35-5a76b04699c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190330_photo_map_for_google_photos_androidos_app_adatvedelmi_aggalyok","timestamp":"2019. március. 30. 15:03","title":"Ezt az alkalmazást nehogy feltegye a telefonjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5288a510-f155-4557-bdbb-5d36cf503015","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megy az adok-kapok.","shortLead":"Megy az adok-kapok.","id":"20190330_A_kormany_visszauzent_Webernek_Verig_sertette_a_magyarokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5288a510-f155-4557-bdbb-5d36cf503015&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1412c8c1-969d-43b8-bab1-1407b3f1ae23","keywords":null,"link":"/itthon/20190330_A_kormany_visszauzent_Webernek_Verig_sertette_a_magyarokat","timestamp":"2019. március. 30. 11:33","title":"A kormány visszaüzent Webernek: \"Vérig sértette a magyarokat\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]