A Facebook hírfolyamában futó hirdetések esetén már egy jó ideje megnézhetjük, hogy az adott reklámot miért látjuk. Zuckerbergék most bejelentették, a bejegyzéseknél is elérhetővé teszik ezt a funkciót, amit a "Miért látom ezt a bejegyzést?" (Why am I seeing this post?) menüpont alatt kell majd keresni, a bejegyzésnél megjelenő három pöttyre kattintva.

A fejlesztők abban bíznak, mindez segíthet a felhasználóknak megérteni, miért jelenik meg az ismerősöktől, valamint általunk követett oldalaktól, csoportoktól az adott kontent. Ennek eredményeként pedig nagyobb kontrollal rendelkezünk majd a hírfolyamban megjelenő tartalmak felett. Minderre persze szükség is van, hiszen nagyon sokat zúgolódnak amiatt, mert nem tudják, miért jelennek meg bizonyos posztok a Facebookon, és miért nem látunk másokat.

A Facebook szerint ez az első alkalom, hogy a hírfolyamot kezelő algoritmusra építve ilyen információkat kapnak a felhasználók, ugyanakkor bíznak abban, hogy mindez segít átláthatóbbá tenni az oldalt, hiszen kiderül belőle, miként célozza meg a szoftver az egyéneket.

Az új menüpont alatt megjelenő információkból nemcsak az derül ki, hogy egy ismerős bizonyos posztját azért látjuk, mert ismerősök vagyunk. Azt is elárulja a Facebook, hogy az adott ismerős posztjait átlagosan többször lájkoltuk, mint a többiekét, vagy épp többször szóltunk hozzá olyan bejegyzésekhez, amelyekhez fénykép is tartozott.

© Facebook

Ezek mellett az információk mellett lehetőségünk van arra is, hogy kezeljük a hírfolyamban megjelenő tartalmat: ebben az esetben például letilthatjuk az ismerősünket vagy épp kiléphetünk a csoportból.

© Facebook

De ez még mindig nem minden, a közösségi oldal azt is megmutatja, korábban milyen reakciókat adtunk az adott ismerős bejegyzéseire.

© Facebook

Az új funkció mától elérhető a közösségi oldalon, de beletelhet néhány napba, mire mindenkinél megjelenik.

