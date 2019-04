A Google véletlenül nyilvánossá tett részleteket egy még be sem jelentett eszközről. Azóta már eltávolították a kiszivárgott képeket, azonban az internet nem felejt.

Véletlenül kerültek ki a netre egy fejlesztés alatt álló Google-termék, egy hangszórós okoskijelző,a Nest Hub Max részletei. Képekre, illetve a Nest Hub Max összefoglaló névre figyeltek fel a keresőóriás online áruházában, a rajzok a termékkel kapcsolatos információkat tártak fel. Az említett képeket azóta már eltávolította a Google, azonban az Android Police szemfüles munkatársai már korábban elkészítették a képernyőmentéseket.

© Android Police

A képek alapján a Nest Hub Maxnek 10”-es HD kijelzője lesz (ez sokkal nagyobb, mint a Home Hub 7”-es megjelenítője), és sztereó hangszórók is lesznek benne. Egy beépített kamera (Nest Cam) figyeli majd a mozgásokat, és akár riasztó hangjelzéseket is adhat. Az eszközzel videohívások is bonyolíthatók a Google Duo segítségével.

Az oldalon nem volt ár vagy megjelenési idő feltüntetve, de szinte biztos, hogy a közeljövőben még sokat hallunk erről az eszközről. Különösen annak fényében, hogy tulajdonképpen már elkészült róla a promóciós anyag.

