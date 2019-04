Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1da918ea-faeb-49da-807f-b04d745a411c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elsőre talán jó ötletnek tűnik, hogy az üdítős fémdobozokat összegyűrve dobjuk a \"rendes\" szemetesbe is, pedig nem az. Kivétel persze akad – aki igazán jót szeretne tenni, annak érdemes odafigyelnie.","shortLead":"Elsőre talán jó ötletnek tűnik, hogy az üdítős fémdobozokat összegyűrve dobjuk a \"rendes\" szemetesbe is, pedig nem az...","id":"20190404_italos_doboz_femdoboz_ujrahasznositas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1da918ea-faeb-49da-807f-b04d745a411c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0e5f72b-2a32-4c31-86fb-5224448db4f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190404_italos_doboz_femdoboz_ujrahasznositas","timestamp":"2019. április. 04. 09:03","title":"Óriási tévhit: ne nyomja össze a fémdobozokat, amikor kidobja őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9e19e6b-ce97-4b88-b73b-905a9fd648f8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Mostanra fejezték be a tavaly szeptemberi katasztrófa okait kutató vizsgálatot.","shortLead":"Mostanra fejezték be a tavaly szeptemberi katasztrófa okait kutató vizsgálatot.","id":"20190404_Egy_legkondi_miatt_egett_le_a_Brazil_Nemzeti_Muzeum","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9e19e6b-ce97-4b88-b73b-905a9fd648f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ba8e71c-67ae-4a8a-8add-3d404acceed0","keywords":null,"link":"/vilag/20190404_Egy_legkondi_miatt_egett_le_a_Brazil_Nemzeti_Muzeum","timestamp":"2019. április. 04. 20:36","title":"Egy légkondicionáló miatt égett le a Brazil Nemzeti Múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ca2834a-170c-4f37-885b-155d07f59063","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha egészségesebben táplálkoznánk, akkor ötből egy esetben a korai halálozás megelőzhető lenne. Valójában nem azzal van a baj, amit megeszünk, hanem azzal, amit nem. ","shortLead":"Ha egészségesebben táplálkoznánk, akkor ötből egy esetben a korai halálozás megelőzhető lenne. Valójában nem azzal van...","id":"20190404_Tobben_halnak_bele_az_egeszsegtelen_taplalkozasba_mint_a_dohanyzasba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ca2834a-170c-4f37-885b-155d07f59063&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1feb593a-9097-432f-a0a9-efef7a745981","keywords":null,"link":"/elet/20190404_Tobben_halnak_bele_az_egeszsegtelen_taplalkozasba_mint_a_dohanyzasba","timestamp":"2019. április. 04. 10:37","title":"Többen halnak bele az egészségtelen táplálkozásba, mint a dohányzásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3585b215-e416-4994-963b-eeeb9d4a3304","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A görög sziget szamarai nem bírják felcipelni az egyre kövérebb turistákat a hegyre. A polgármester megelégelte a dolgot.","shortLead":"A görög sziget szamarai nem bírják felcipelni az egyre kövérebb turistákat a hegyre. A polgármester megelégelte...","id":"20190404_El_a_seggetekkel_az_allatoktol__kampany_indult_a_santorini_szamarakert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3585b215-e416-4994-963b-eeeb9d4a3304&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54817742-dc33-4553-8c44-aa53a4b7f378","keywords":null,"link":"/elet/20190404_El_a_seggetekkel_az_allatoktol__kampany_indult_a_santorini_szamarakert","timestamp":"2019. április. 04. 10:54","title":"\"El a seggetekkel az állatoktól\" – kampány indult a santorini szamarakért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2577b83d-5ece-42de-b510-6290af217911","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egyik kereskedelmi bank vizsgálta a fiatalok fizetéssel, munkával kapcsolatos elvárásait.","shortLead":"Az egyik kereskedelmi bank vizsgálta a fiatalok fizetéssel, munkával kapcsolatos elvárásait.","id":"20190404_Vastagabb_boritekot_varnak_a_dolgozo_fiatalok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2577b83d-5ece-42de-b510-6290af217911&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9474f6b4-5e38-4878-bcf6-47f27549b5c0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190404_Vastagabb_boritekot_varnak_a_dolgozo_fiatalok","timestamp":"2019. április. 04. 10:45","title":"Vastagabb borítékot várnak a dolgozó fiatalok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5263f250-7f05-4384-a309-f79e4a205eb1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A svéd márka néhány hónapon belül leleplezi a tavaly Év Autójának megválasztott modell villanymotoros változatát.","shortLead":"A svéd márka néhány hónapon belül leleplezi a tavaly Év Autójának megválasztott modell villanymotoros változatát.","id":"20190403_meg_az_iden_jon_az_elso_teljesen_elektromos_volvo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5263f250-7f05-4384-a309-f79e4a205eb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c525de9f-1c15-41df-84fe-c422cc49bd6b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190403_meg_az_iden_jon_az_elso_teljesen_elektromos_volvo","timestamp":"2019. április. 03. 11:21","title":"Még az idén jön az első teljesen elektromos Volvo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75ace765-f971-42f7-8762-3f95f7e41dd0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már három tabletet is kiadott idén a Samsung, a csúcskategóriás eszköz azonban még várat magára. Ez utóbbiról kaptunk most egy érdekes hírt.","shortLead":"Már három tabletet is kiadott idén a Samsung, a csúcskategóriás eszköz azonban még várat magára. Ez utóbbiról kaptunk...","id":"20190403_samsung_galaxy_tab_s5_snapdragon_855_processzor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75ace765-f971-42f7-8762-3f95f7e41dd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"814cd6c0-f6b5-4d13-a9a4-3cf23e37b87f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190403_samsung_galaxy_tab_s5_snapdragon_855_processzor","timestamp":"2019. április. 03. 17:03","title":"Erős gép lesz a Samsung újdonsága, csúcsprocesszort tesznek bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b23dc172-96a6-42f4-ad2b-2b5af87c32bc","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A rendkívüli eseményeket nem fizettetik meg a légitársaságokkal.","shortLead":"A rendkívüli eseményeket nem fizettetik meg a légitársaságokkal.","id":"20190404_EUbirosag_nem_kell_karteritest_fizetni_ha_lerobban_a_repulogep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b23dc172-96a6-42f4-ad2b-2b5af87c32bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31aa6e42-a599-4b69-9d94-a1e0d35deb4d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190404_EUbirosag_nem_kell_karteritest_fizetni_ha_lerobban_a_repulogep","timestamp":"2019. április. 04. 12:35","title":"EU-bíróság: nem kell kártérítést fizetni, ha lerobban a repülőgép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]