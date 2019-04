Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"159a5e16-f8af-42e2-b5ef-160f83d9618f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elsősorban a megelőzésére, a betegségek elkerülésére, az egészségben töltött évek meghosszabbítására támaszkodva új egészségkultúrát akar a kormány meghonosítani.\r

\r

","shortLead":"Elsősorban a megelőzésére, a betegségek elkerülésére, az egészségben töltött évek meghosszabbítására támaszkodva új...","id":"20190408_Kasler_uj_egeszsegkulturat_szeretne_megvalositani","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=159a5e16-f8af-42e2-b5ef-160f83d9618f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fd0bc7e-8e44-419f-b579-ab4bef92fe66","keywords":null,"link":"/itthon/20190408_Kasler_uj_egeszsegkulturat_szeretne_megvalositani","timestamp":"2019. április. 08. 12:44","title":"Kásler új egészségkultúrát szeretne megvalósítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74be4ea9-92ba-4a17-a9b5-63f2195bc007","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A költési időszak kezdetén a hím madarak akár a tükörképükbe is belekötnek. Az állatokat, valamint az autókat, ablakokat egyszerű módszerekkel meg lehet óvni. ","shortLead":"A költési időszak kezdetén a hím madarak akár a tükörképükbe is belekötnek. Az állatokat, valamint az autókat...","id":"20190408_madarak_koltesi_idoszak_tukorkep_teruletvedelem_tukor_ablak_fenyezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74be4ea9-92ba-4a17-a9b5-63f2195bc007&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa325758-d3a1-414e-9c6f-310611084bcd","keywords":null,"link":"/elet/20190408_madarak_koltesi_idoszak_tukorkep_teruletvedelem_tukor_ablak_fenyezes","timestamp":"2019. április. 08. 18:12","title":"Így védekezhet az autókat, ablakokat megtámadó madarak ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17ad02bc-4959-4610-9baa-d5cead4da87e","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Azt még nem tudni, milyen típusú autók készülnek.","shortLead":"Azt még nem tudni, milyen típusú autók készülnek.","id":"20190409_Kiderult_mikor_indul_a_termeles_a_debreceni_BMWgyarban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17ad02bc-4959-4610-9baa-d5cead4da87e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53432da4-d609-4e89-a6d3-29e4292dac59","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190409_Kiderult_mikor_indul_a_termeles_a_debreceni_BMWgyarban","timestamp":"2019. április. 09. 13:44","title":"Kiderült, mikor indul a termelés a debreceni BMW-gyárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d86bb1e9-a37d-43db-8f66-f43b037fd76a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy több mint ötméteres pitont fogtak a floridai Big Cypress természetvédelmi területen, ez a Dél-Floridában valaha is talált egyik legnagyobb óriáskígyó.","shortLead":"Egy több mint ötméteres pitont fogtak a floridai Big Cypress természetvédelmi területen, ez a Dél-Floridában valaha is...","id":"20190408_piton_szarvas_florida_big_cypress_kigyo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d86bb1e9-a37d-43db-8f66-f43b037fd76a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30fc2c77-b855-4f05-a247-52916c9e5975","keywords":null,"link":"/tudomany/20190408_piton_szarvas_florida_big_cypress_kigyo","timestamp":"2019. április. 08. 17:33","title":"Akkora pitont találtak Floridában, amelyik egy szarvast is lenyelhetett volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f352d1cf-f877-47f8-b0ad-316b19c22071","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem, nem sokkal jutottunk közelebb ezúttal sem a megoldáshoz.","shortLead":"Nem, nem sokkal jutottunk közelebb ezúttal sem a megoldáshoz.","id":"20190409_Breaking_atment_egy_Brexittorveny_a_brit_parlamenten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f352d1cf-f877-47f8-b0ad-316b19c22071&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae73c274-c80c-4696-8f5c-3a49c0a55fae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190409_Breaking_atment_egy_Brexittorveny_a_brit_parlamenten","timestamp":"2019. április. 09. 04:23","title":"Breaking: átment egy Brexit-törvény a brit parlamenten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sőt, Erdogan az USA-t is támadta, amely Izraellel együtt sötét jövőt készít elő a Közel-Kelet számára.\r

\r

","shortLead":"Sőt, Erdogan az USA-t is támadta, amely Izraellel együtt sötét jövőt készít elő a Közel-Kelet számára.\r

\r

","id":"20190408_Orban_egyik_haverja_uti_a_masikat_Erdogan_beszolt_Netanjahunak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b1a042a-7fe0-4b1b-8358-9da72ca4187e","keywords":null,"link":"/vilag/20190408_Orban_egyik_haverja_uti_a_masikat_Erdogan_beszolt_Netanjahunak","timestamp":"2019. április. 08. 10:54","title":"Orbán egyik haverja üti a másikat: Erdogan beszólt Netanjahunak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dfa8fd4-7ed2-4b12-940b-7467d421a36d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Kerékpárosklub a 3-as metró déli szakasza körüli káosz elkerülésére ajánl nagyrészt bringautakon vagy kisebb forgalmú utcákban vezető biciklis kerülőutakat.","shortLead":"A Kerékpárosklub a 3-as metró déli szakasza körüli káosz elkerülésére ajánl nagyrészt bringautakon vagy kisebb forgalmú...","id":"20190408_A_3as_metropotlo_helyett_bringazna_inkabb_Terkepen_a_biciklis_keruloutak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5dfa8fd4-7ed2-4b12-940b-7467d421a36d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1518372a-b2d5-46c2-8621-0f369051836f","keywords":null,"link":"/elet/20190408_A_3as_metropotlo_helyett_bringazna_inkabb_Terkepen_a_biciklis_keruloutak","timestamp":"2019. április. 08. 10:15","title":"A 3-as metrópótló helyett bringázna inkább? Térképen a biciklis kerülőutak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c86322-daff-4fc1-ab86-1f58b52c7a74","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hatóságok azonnal a helyszínre vonultak.","shortLead":"A hatóságok azonnal a helyszínre vonultak.","id":"20190409_Gyanus_feher_por_Monty_Python_Eric_Idle","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0c86322-daff-4fc1-ab86-1f58b52c7a74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad835656-0c8b-4ee4-b453-b98c261209d9","keywords":null,"link":"/elet/20190409_Gyanus_feher_por_Monty_Python_Eric_Idle","timestamp":"2019. április. 09. 10:44","title":"Gyanús fehér por miatt evakuálni kellett a Monty Python egyik tagjának otthonát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]