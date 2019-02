Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"660f4369-cc8e-4b5a-8dd4-ba8d6f89a053","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktornak és Áder Jánosnak nem indult igazán jól ez az év, Márki-Zay Péter viszont még inkább tényezővé vált a politikai életben. A Medián megnézte azt is, hogy állnak most a főpolgármester-jelöltek.","shortLead":"Orbán Viktornak és Áder Jánosnak nem indult igazán jól ez az év, Márki-Zay Péter viszont még inkább tényezővé vált...","id":"20190226_Median_Egyre_tobben_ismerik_meg_az_ellenzek_vezetoit_Puzser_lemaradt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=660f4369-cc8e-4b5a-8dd4-ba8d6f89a053&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c0933e0-b7af-4b38-bae1-ff286fc389b1","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_Median_Egyre_tobben_ismerik_meg_az_ellenzek_vezetoit_Puzser_lemaradt","timestamp":"2019. február. 26. 13:25","title":"Medián: Egyre többen ismerik meg az ellenzék vezetőit, Puzsér lemaradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4d89fcf-a698-4892-8104-8f5f2482c284","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Angol sajtóértesülések szerint Theresa May a Brexit elhalasztásáról szavaztatná meg a képviselőket, ha nem fogadják el az EU-val kötött megállapodást.","shortLead":"Angol sajtóértesülések szerint Theresa May a Brexit elhalasztásáról szavaztatná meg a képviselőket, ha nem fogadják el...","id":"20190226_A_Brexit_elhalasztasara_keszulhet_a_brit_miniszterelnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4d89fcf-a698-4892-8104-8f5f2482c284&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b589bfb6-741c-43e2-ba51-c012bad8a9df","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190226_A_Brexit_elhalasztasara_keszulhet_a_brit_miniszterelnok","timestamp":"2019. február. 26. 12:10","title":"A Brexit elhalasztására készülhet a brit miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f278488a-25fa-4c2a-87a1-ea1a9df7e099","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 2018-as iPhone-okkal, illetve az iOS 12-vel mutatkozott be a mélységállítási lehetőség (Depth Control). Egy vicces reklámban hívja fel erre a funkcióra a figyelmet az Apple.","shortLead":"A 2018-as iPhone-okkal, illetve az iOS 12-vel mutatkozott be a mélységállítási lehetőség (Depth Control). Egy vicces...","id":"20190226_apple_reklam_depth_control_melysegerzekeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f278488a-25fa-4c2a-87a1-ea1a9df7e099&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"697ec605-4b49-4907-a9c1-748d701020ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20190226_apple_reklam_depth_control_melysegerzekeles","timestamp":"2019. február. 26. 16:33","title":"Vicces reklám: erre is jó az új iPhone-ok egyik funkciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0716d67-9608-4d88-8f55-ad0ba82a4570","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vonzóvá akarja tenni a kormány a technikumi képzést, az ösztöndíjak és a tanulás melletti munkáért járó fizetés mellett innen felvételi nélkül juthatnának be a szakirányuknak megfelelő egyetemi szakra a diákok.","shortLead":"Vonzóvá akarja tenni a kormány a technikumi képzést, az ösztöndíjak és a tanulás melletti munkáért járó fizetés mellett...","id":"20190226_Felveteli_nelkul_mehetne_egyetemre_az_aki_elvegzi_a_technikumot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0716d67-9608-4d88-8f55-ad0ba82a4570&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7b6d9e2-40b1-4632-baef-635c9dba878c","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_Felveteli_nelkul_mehetne_egyetemre_az_aki_elvegzi_a_technikumot","timestamp":"2019. február. 26. 07:57","title":"Felvételi nélkül mehetne egyetemre az, aki elvégzi a technikumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7e80896-7689-46ee-aaee-68c27f655dc3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Járműhiba miatt nem járnak a villamosok. ","shortLead":"Járműhiba miatt nem járnak a villamosok. ","id":"20190225_Bedoglott_a_fonodo_villamos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7e80896-7689-46ee-aaee-68c27f655dc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2d144b1-6065-499e-b665-67ce0b83c5fd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190225_Bedoglott_a_fonodo_villamos","timestamp":"2019. február. 25. 07:47","title":"Bedöglött a fonódó villamos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03e6a180-062d-4d23-9067-0f547d76462e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vajna Tímea a közösségi oldalán reagált a fiaskóra.\r

\r

","shortLead":"Vajna Tímea a közösségi oldalán reagált a fiaskóra.\r

\r

","id":"20190225_Ozvegye_nem_hagyja_annyiban_hogy_az_Oscaron_elfelejtettek_Andy_Vajnat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03e6a180-062d-4d23-9067-0f547d76462e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"512c6d3c-c380-499a-b59c-4b74090fd76f","keywords":null,"link":"/elet/20190225_Ozvegye_nem_hagyja_annyiban_hogy_az_Oscaron_elfelejtettek_Andy_Vajnat","timestamp":"2019. február. 25. 09:15","title":"Özvegye nem hagyja annyiban, hogy az Oscar-gálán elfelejtették Andy Vajnát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64bd7a81-0d7f-4ecf-a2f6-2bff3e3e7c90","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Névvel is vállalta több zenész, hogy arról meséljen, hogyan bánt velük Barenboim. ","shortLead":"Névvel is vállalta több zenész, hogy arról meséljen, hogyan bánt velük Barenboim. ","id":"20190225_Zeneszei_szerint_megalazza_oket_a_vilaghiru_karmester_Daniel_Barenboim","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64bd7a81-0d7f-4ecf-a2f6-2bff3e3e7c90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2929163-aa7e-42a5-b617-72dd15b25b35","keywords":null,"link":"/kultura/20190225_Zeneszei_szerint_megalazza_oket_a_vilaghiru_karmester_Daniel_Barenboim","timestamp":"2019. február. 25. 12:07","title":"Zenészei szerint megalázza őket a világhírű karmester, Daniel Barenboim","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89906e8b-f2f9-48b4-bff5-70c7f49a5b3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy Tiszta levegőt! feliratú molinót feszítettek ki a szobron. ","shortLead":"Egy Tiszta levegőt! feliratú molinót feszítettek ki a szobron. ","id":"20190226_A_Greenpeace_aktivistai_felmasztak_a_Gellerthegyi_Szabadsagszoborra_hogy_a_legszennyezettseg_ellen_tiltakozzanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89906e8b-f2f9-48b4-bff5-70c7f49a5b3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47def4bb-3ed3-481d-865d-0911d2d9f1f5","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_A_Greenpeace_aktivistai_felmasztak_a_Gellerthegyi_Szabadsagszoborra_hogy_a_legszennyezettseg_ellen_tiltakozzanak","timestamp":"2019. február. 26. 08:54","title":"A Szabadság-szoborra feszített molinóval tiltakozik a Greenpeace a légszennyezettség ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]