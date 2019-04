A hangszórós polc mellé további, a Sonos hangszóróján alapuló eszközök érkeznek az IKEA kínálatába, úgyhogy nyugodtan mondhatjuk, hogy egy családról lesz szó. Jelenleg két tagot számlál a család: a már említett polcot és egy wifi-hangszóróval kiegészített, ugyancsak Symfonisk névre hallgató asztali lámpát. Míg a polc 99 dollárba (körülbelül 28 ezer forintba) fog kerülni, addig a lámpáért jóval többet, 179 dollárt (valamivel több, mint 50 ezer forintot) fognak kérni.

© Ikea

Akárcsak a polcot, a lámpát is a Sonos app segítségével lehet majd vezérelni, és a Sonos vezérigazgatója szerint a hangminőség olyan lesz, mintha Sonos One hangszórót hallgatnánk. A Symfonisk lámpa és polc együtt is használható (mintha sztereó hangszórónk lenne), és mindkettő támogatja az Apple AirPlay 2-t. Arra is van lehetőség, hogy a felhasználó okosizzót tegyen a Symfonisk lámpába (pl. Philips Hue). A Symfonisk családdal az IKEA célja nem kevesebb, mint hogy olyan okos wifi-hangszórókat készítsen, amelyeknek van egy további, lakásberendezési funkciójuk is.

Az IKEA a most zajló Milánói Bútorkiállításon mutatja be mindkét Symfonisk „bútorát”, és a korábbi értesüléseknek megfelelően augusztustól fogja árulni.

