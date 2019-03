Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"522e912f-ba09-4084-bef6-c89fccbe14b4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Módosított eredeti javaslatán a kormány: az új elképzelés szerint nem maximálnák a tranzakciós illeték összegét. ","shortLead":"Módosított eredeti javaslatán a kormány: az új elképzelés szerint nem maximálnák a tranzakciós illeték összegét. ","id":"20190328_tranzakcios_illetek_csaladvedelem_banki_erik_varga_mihaly_modosito_javaslat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=522e912f-ba09-4084-bef6-c89fccbe14b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7286fe4c-ae61-4cc5-bd53-8f0cd586506d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190328_tranzakcios_illetek_csaladvedelem_banki_erik_varga_mihaly_modosito_javaslat","timestamp":"2019. március. 28. 07:30","title":"Nem tesznek sapkát a tranzakciós illetékre, mert kell a pénz a családvédelemre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"111c478f-e3b6-4aee-8c10-13856a2fd2ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Regisztráció nélkül használható az alábbi, igen hasznos webszolgáltatás. Segít abban, hogy külföldön is megtaláljuk egy-egy fontos gyógyszerünk ottani változatát.","shortLead":"Regisztráció nélkül használható az alábbi, igen hasznos webszolgáltatás. Segít abban, hogy külföldön is megtaláljuk...","id":"20190328_gyogyszerek_hatoanyagtartalom_szerint_azonos_valtozata_kulfoldon_ingyenes_webszolgaltatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=111c478f-e3b6-4aee-8c10-13856a2fd2ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"285d42db-9c1b-4107-bb17-2cd4ef11559b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190328_gyogyszerek_hatoanyagtartalom_szerint_azonos_valtozata_kulfoldon_ingyenes_webszolgaltatas","timestamp":"2019. március. 28. 13:03","title":"Gyógyszerre lehet szüksége külföldön? Akkor ne hagyja ki ezt az oldalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e15e1dee-04f7-4d0b-aa4e-25cf185505db","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A Tim Bergling Alapítvány az öngyilkosság megelőzésének területén tevékenykedik majd, de a természetvédelem is fontos küldetése lesz.","shortLead":"A Tim Bergling Alapítvány az öngyilkosság megelőzésének területén tevékenykedik majd, de a természetvédelem is fontos...","id":"20190326_Alapitvanyt_hoznak_letre_Avicii_emlekere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e15e1dee-04f7-4d0b-aa4e-25cf185505db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2382cfc-0e82-48d5-8376-dfdf659988bd","keywords":null,"link":"/kultura/20190326_Alapitvanyt_hoznak_letre_Avicii_emlekere","timestamp":"2019. március. 26. 17:45","title":"Alapítványt hoznak létre Avicii emlékére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d970ed6c-e537-456a-9f0c-3035a821eb3c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 13 éves Ramy Sihata megmentett 51 gyereket azzal, hogy riasztotta a rendőrséget, amikor egy buszvezető bejelentette, végez velük. Az olasz belügyminiszter meleg szavakkal fejezte ki háláját.\r

\r

","shortLead":"A 13 éves Ramy Sihata megmentett 51 gyereket azzal, hogy riasztotta a rendőrséget, amikor egy buszvezető bejelentette...","id":"20190327_Olasz_buszdrama_Salvini_a_fianak_nevezte_az_egyiptomi_migrans_fiut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d970ed6c-e537-456a-9f0c-3035a821eb3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ac425f3-8010-4f17-bbea-e76aed156f87","keywords":null,"link":"/vilag/20190327_Olasz_buszdrama_Salvini_a_fianak_nevezte_az_egyiptomi_migrans_fiut","timestamp":"2019. március. 27. 11:36","title":"Olasz buszdráma: Salvini a fiának nevezte az egyiptomi migráns fiút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e73d58ac-08e8-4e84-afce-08fd749a2919","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei kedden a tavaszi csúcsmobilok mellett egy 12 500 mAh-s külső akkumulátort is bemutatott, amivel kétféle módon is tölthetjük a mobilunkat.","shortLead":"A Huawei kedden a tavaszi csúcsmobilok mellett egy 12 500 mAh-s külső akkumulátort is bemutatott, amivel kétféle módon...","id":"20190327_huawei_supercharge_kulso_akkumulator_powerbank","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e73d58ac-08e8-4e84-afce-08fd749a2919&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eb7bdf7-ec46-4178-8acb-7502e6564ecf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190327_huawei_supercharge_kulso_akkumulator_powerbank","timestamp":"2019. március. 27. 14:03","title":"Itt a Huawei külső akkumulátora, ami villámgyorsan feltölti a P30 Prót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b653f845-e658-4532-995a-edc07316de9e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fekete Saab sofőrjének rossz a lelkiismerete, ezért nyilvános levélben kér elnézést a szerencsére baleset nélkül végződött kihágásért.","shortLead":"A fekete Saab sofőrjének rossz a lelkiismerete, ezért nyilvános levélben kér elnézést a szerencsére baleset nélkül...","id":"20190327_a_nap_levele_piroson_athajto_gyori_autos_ker_bocsanatot_a_gyalogosoktol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b653f845-e658-4532-995a-edc07316de9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a20c11f0-4562-46b8-8c40-519b8e63bbce","keywords":null,"link":"/cegauto/20190327_a_nap_levele_piroson_athajto_gyori_autos_ker_bocsanatot_a_gyalogosoktol","timestamp":"2019. március. 27. 06:41","title":"A nap levele: piroson áthajtó győri autós kér bocsánatot a gyalogosoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f7465c2-9d6f-4253-a7d9-954c56445a1b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A bécsi férfi beismerte, hogy néhány hónapja pénzt kapott az új-zélandi lövöldözőtől.","shortLead":"A bécsi férfi beismerte, hogy néhány hónapja pénzt kapott az új-zélandi lövöldözőtől.","id":"20190326_Egy_becsi_szelsojobboldali_lakasan_tartottak_hazkutatast_az_ujzelandi_merenylettel_kapcsolatban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f7465c2-9d6f-4253-a7d9-954c56445a1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5ddd143-2afb-4a80-ae11-db99eae08336","keywords":null,"link":"/vilag/20190326_Egy_becsi_szelsojobboldali_lakasan_tartottak_hazkutatast_az_ujzelandi_merenylettel_kapcsolatban","timestamp":"2019. március. 26. 18:13","title":"Egy bécsi szélsőjobboldali lakásán tartottak házkutatást az új-zélandi merénylettel kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b4868bc-b33f-4e35-8210-583d6c8cd521","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A helyi iparűzési adóellenőrzések gyakori témája, hogy a vállalkozásnak kell-e iparűzési adót fizetnie csak azért, mert egy adott önkormányzat területén vállal munkát, illetve hogy melyik önkormányzathoz pontosan mennyi adót is kell fizetni. Ezt foglalta össze az Adózóna.","shortLead":"A helyi iparűzési adóellenőrzések gyakori témája, hogy a vállalkozásnak kell-e iparűzési adót fizetnie csak azért, mert...","id":"20190327_Hol_kell_adoznia_a_cegnek_ha_tobb_varosban_is_vallal_munkat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b4868bc-b33f-4e35-8210-583d6c8cd521&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d330dfbc-c963-44c6-88cf-d9ac51d24430","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190327_Hol_kell_adoznia_a_cegnek_ha_tobb_varosban_is_vallal_munkat","timestamp":"2019. március. 27. 12:15","title":"Hol kell adóznia a cégnek, ha több városban is vállal munkát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]