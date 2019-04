Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d760b9f0-1e96-4c35-9b18-34c5a932b92c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Rövid időre a 20 évesekére jellemző munkamemóriával rendelkeztek 60-70 éves páciensek, miután bostoni kutatók kicsit stimulálták az agyuk egy bizonyos helyét. ","shortLead":"Rövid időre a 20 évesekére jellemző munkamemóriával rendelkeztek 60-70 éves páciensek, miután bostoni kutatók kicsit...","id":"20190409_agyi_stimulacio_agykutatas_memoria_megfiatalitasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d760b9f0-1e96-4c35-9b18-34c5a932b92c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e55d9faf-e65d-4c24-862d-0f477490ef02","keywords":null,"link":"/tudomany/20190409_agyi_stimulacio_agykutatas_memoria_megfiatalitasa","timestamp":"2019. április. 09. 15:33","title":"Agyi stimulációval sikerült megfiatalítaniuk a memóriát amerikai tudósoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfc2040f-b079-45c2-8faa-ceb247ef79a8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jellemzően fordítva szokott történni, de most egy hazai vállalat vásárolt fel egy amerikait. A magyar tulajdonú, modern ügyfélszolgálati megoldásokat kínáló Geomant az amerikai Inova Solutions megvételétől azt várja, 30 százalékkal megugrik a bevétele.","shortLead":"Jellemzően fordítva szokott történni, de most egy hazai vállalat vásárolt fel egy amerikait. A magyar tulajdonú, modern...","id":"20190409_geomant_inova_solutions_akvizicio_felvasarlas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dfc2040f-b079-45c2-8faa-ceb247ef79a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f18ad116-bd27-40dc-a7ad-4053d62d49c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190409_geomant_inova_solutions_akvizicio_felvasarlas","timestamp":"2019. április. 09. 13:03","title":"10 éven át dolgozott együtt a két cég, aztán magyar úgy döntött, felvásárolja az amerikait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df0711cf-ea86-4f59-954b-e0c68db75f95","c_author":"Windisch Judit","category":"gazdasag","description":"Több forrásból úgy értesültünk, a kormány egy rendelettel márciustól feloldotta a tavaly elrendelt létszámstopot a közigazgatásban. Ennek egyik oka lehetett, hogy 2500 ember mondott fel márciusban – főként a hirtelen jött, kecsegtető végkielégítés miatt –, van, aki emiatt a rendszer összeomlásától tart. A felmondási idő még nem járt le, így a hatás még nem látszik, de a Miniszterelnökség a jövő miatt sem aggódik. ","shortLead":"Több forrásból úgy értesültünk, a kormány egy rendelettel márciustól feloldotta a tavaly elrendelt létszámstopot...","id":"20190410_kozigazgatas_letszamstop","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df0711cf-ea86-4f59-954b-e0c68db75f95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b86ac57a-7d88-4911-94d6-b1ad186fd7ef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190410_kozigazgatas_letszamstop","timestamp":"2019. április. 10. 11:10","title":"Megszűnt a létszámstop a kormányzatban, így is létszámgondok vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf4e291e-288e-4cf9-af9e-7efa081925ea","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már most jóval nagyobb a nyugdíjas-infláció, mint amennyivel a nyugdíjak az év elején nőttek.","shortLead":"Már most jóval nagyobb a nyugdíjas-infláció, mint amennyivel a nyugdíjak az év elején nőttek.","id":"20190409_Tovabb_dragult_a_nyugdijasok_elete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf4e291e-288e-4cf9-af9e-7efa081925ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f304df3c-6544-4c31-a08e-0182fa3c8c16","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190409_Tovabb_dragult_a_nyugdijasok_elete","timestamp":"2019. április. 09. 15:21","title":"Tovább drágult a nyugdíjasok élete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f15c21d-0794-455d-a1e8-5dfc35b720d0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Opus Global Nyrt. tavaly 24,8 milliárd forint adózott eredményt ért el.","shortLead":"Az Opus Global Nyrt. tavaly 24,8 milliárd forint adózott eredményt ért el.","id":"20190409_Csak_ugy_szarnyalt_Meszaros_cege_18szorosara_emelte_a_tokejet_tavaly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f15c21d-0794-455d-a1e8-5dfc35b720d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02af5418-0734-412d-a19e-884af77b0839","keywords":null,"link":"/kkv/20190409_Csak_ugy_szarnyalt_Meszaros_cege_18szorosara_emelte_a_tokejet_tavaly","timestamp":"2019. április. 09. 21:13","title":"Csak úgy szárnyalt Mészáros cége, 18-szorosára emelte a tőkéjét tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bcf92b2-6cb2-4387-a29d-b61d5d951575","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"45 milliárd forintos hitelkeretet nyit az Eximbank a panamai magyar befektetőknek. A turistáknak viszont érdemes vigyázni: a fővárosban fokozódnak a rivális kábítószeres bandák leszámolásai, este már ne nagyon utazzunk taxival, mert kirabolhatnak, egy esetleges támadás esetén mindennemű ellenállás nélkül, azonnal adjuk át az értékeinket.\r

\r

","shortLead":"45 milliárd forintos hitelkeretet nyit az Eximbank a panamai magyar befektetőknek. A turistáknak viszont érdemes...","id":"20190410_Olyan_orszaggal_szovetkezunk_ahol_a_konzul_nem_ajanlja_a_taxik_hasznalatat_sotetedes_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7bcf92b2-6cb2-4387-a29d-b61d5d951575&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb09f81f-0a5e-40a9-9ec3-c4aad682914b","keywords":null,"link":"/itthon/20190410_Olyan_orszaggal_szovetkezunk_ahol_a_konzul_nem_ajanlja_a_taxik_hasznalatat_sotetedes_utan","timestamp":"2019. április. 10. 16:12","title":"Olyan országgal szövetkezünk, ahol a konzul nem ajánlja a taxik használatát sötétedés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc95bd0e-075b-488c-a117-e60aaaec8117","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai gyártó legnagyobb villanyautójának ezúttal nem aszfalton megejtett gyorsulás versenyszámban kellett teljesítenie. ","shortLead":"Az amerikai gyártó legnagyobb villanyautójának ezúttal nem aszfalton megejtett gyorsulás versenyszámban kellett...","id":"20190411_video_terepezni_sarat_dagasztani_vittek_a_tesla_model_xet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc95bd0e-075b-488c-a117-e60aaaec8117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70e57a5a-5c9f-4315-8fcf-9a4f0c0fbac8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190411_video_terepezni_sarat_dagasztani_vittek_a_tesla_model_xet","timestamp":"2019. április. 11. 11:21","title":"Videó: terepezni, sarat dagasztani vitték a Tesla Model X-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5d9f65f-3166-4ea4-ada0-25e154ba09d3","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Bombákat találtak egy környékbeli építkezésen, ezért szerda reggel nyolc órakor lezárják a BAH-csomópont környékét, megkezdődik a terület kiürítése. Az evakuáció végeztével – várhatóan a reggeli, délelőtti óráktól kezdődően – a csomóponton sem lehet majd áthaladni, a teljes zárást a robbanótestek hatástalanítása után oldják csak fel.","shortLead":"Bombákat találtak egy környékbeli építkezésen, ezért szerda reggel nyolc órakor lezárják a BAH-csomópont környékét...","id":"20190409_bah_csomopont_vilaghaborus_robbanotestek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5d9f65f-3166-4ea4-ada0-25e154ba09d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"116c6004-8709-4904-ab44-9929ec10c2ec","keywords":null,"link":"/cegauto/20190409_bah_csomopont_vilaghaborus_robbanotestek","timestamp":"2019. április. 09. 14:16","title":"Káosz készül szerda reggel Budán: lezárják, kiürítik a BAH-csomópont környékét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]