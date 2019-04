A Google-szolgáltatásokhoz tartozó fiókok ugyancsak védhetők kétfaktoros azonosítással, a feloldáshoz pedig már a telefon hangerő gombja is használható.

Rendkívül hasznos újítást vezetett be a Google a napokban a kétfaktoros azonosításhoz, aminek hála sokkal kényelmesebbé tehető a (jogos) felhasználók ellenőrzése: a bejelentkezés megerősítéséhez

immár a mobil egy gombja is beállítható.

A kétfaktoros azonosításkor a felhasználó egy extra kódot kell, hogy beírjon a fiókja jelszaván túl. Erre nincs mindig szükség, ám ha egy ismeretlen eszközről (például másik laptopról/számítógépről) jelentkezik be valaki, mondjuk a Gmailbe, a levelező ellenőrzésképp a második kódot is bekéri majd. E folyamat gyorsítható fel azáltal, hogy a belépéshez a hangerő gombot is elegendő megnyomni.

Az újdonság legfőbb előnye (a kényelmesség mellett), hogy az azonosításhoz többé nincs szükség más fizikai komponens, például egy USB-kulcs használatára, mert a feladatot a telefon hangerő gombja is ellátja.

A fejlesztés Windows 10, Chrome OS, sőt, macOS X-szel dolgozók számára is elérhető, de fontos kikötés, hogy legalább 7.0-s Androidot futtató, minél újabb telefonra van hozzá szükség. Az azonosítás pedig csak Chrome böngészőkben működik, és ott is csak akkor, ha az (idegen) készüléken, és a mobilon is engedélyezve van a Bluetooth kommunikáció.

[Androidos mobilja van? És van rajta vírusirtó? Jó eséllyel kidobhatja]

A funkciónak hála a felhasználóknak nem kell magukkal hordaniuk fizikai azonosítókulcsukat (így pedig az sem baj, ha elfelejtik elrakni), hiszen a mobiljuk ezt is megoldja. Az meg gyaníthatóan mindenkinél ott van.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.