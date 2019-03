Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"775f775a-9068-4711-be46-a0ffc0f5ef17","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A korábbi értesüléseknek megfelelően megérkezett a Xiaomi Black Shark gamer telefonjának utódja, a jelenkornak megfelelő csúcsspecifikációkkal felruházva.","shortLead":"A korábbi értesüléseknek megfelelően megérkezett a Xiaomi Black Shark gamer telefonjának utódja, a jelenkornak...","id":"20190319_xiaomi_black_shark2_gamer_telefon_specifikaciok_ar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=775f775a-9068-4711-be46-a0ffc0f5ef17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8015f98f-7b04-4c17-8854-33103ed9c982","keywords":null,"link":"/tudomany/20190319_xiaomi_black_shark2_gamer_telefon_specifikaciok_ar","timestamp":"2019. március. 19. 10:33","title":"Hivatalos a Xiaomi legújabb ütős telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16f2efcd-264b-4410-acb6-fe07518fc5f7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orosz Caviar eddigi legdrágább iPhone-ja 6,1 millió forintnyi dollárba került, most ezt sikerült felülmúlnia a cégnek.","shortLead":"Az orosz Caviar eddigi legdrágább iPhone-ja 6,1 millió forintnyi dollárba került, most ezt sikerült felülmúlnia...","id":"20190318_caviar_iphone_xs_max_arany_iphone_luxus_iphone","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16f2efcd-264b-4410-acb6-fe07518fc5f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d59cba81-7806-432c-b239-b74d530b7165","keywords":null,"link":"/tudomany/20190318_caviar_iphone_xs_max_arany_iphone_luxus_iphone","timestamp":"2019. március. 18. 12:33","title":"Ha nem elég drága az iPhone: itt a 6,7 millió forintos változat, aranyórával a hátlapon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0fa60b1-b3e5-4ab8-ab9a-ae580d5979a5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Átlátszó kereshető adatbázisba rendezte a Transparency International által az Emmitől kiperelt több tízezer oldalt azokról a cégekről, amelyek öntötték és öntik a magyar fociba a sok milliárd forint közpénzt.\r

","shortLead":"Az Átlátszó kereshető adatbázisba rendezte a Transparency International által az Emmitől kiperelt több tízezer oldalt...","id":"20190319_Itt_vannak_a_taomilliokat_fizeto_cegek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0fa60b1-b3e5-4ab8-ab9a-ae580d5979a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fffb5477-2ea0-4474-abbc-a704f4a48e1d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190319_Itt_vannak_a_taomilliokat_fizeto_cegek","timestamp":"2019. március. 19. 17:41","title":"Itt vannak a tao-milliókat fizető cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed026bf8-50a2-43e8-8e49-686ca4d88681","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"A rendőrség feljelentés nélkül is, hivatalból készült nyomozást indítani Gyárfás Tamás megzsarolása miatt – derült ki a 90-es évek leszámolási ügyeinek felderítésével megbízott Horváth András miniszteri biztos vallomásából, amit a bűnpártolással gyanúsított volt főügyész ügyében tett – értesült hvg.hu.","shortLead":"A rendőrség feljelentés nélkül is, hivatalból készült nyomozást indítani Gyárfás Tamás megzsarolása miatt – derült ki...","id":"20190318_Forendor_igazolja_a_meggyanusitott_fougyesz_allitasait__tobbek_kozott_emiatt_keri_Ihasz_Sandor_a_vele_szemben_bunpartolas_miatt_indult_buntetougy_megszunteteset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed026bf8-50a2-43e8-8e49-686ca4d88681&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62eb9d19-9f4d-4923-b98d-e47d88c24a38","keywords":null,"link":"/itthon/20190318_Forendor_igazolja_a_meggyanusitott_fougyesz_allitasait__tobbek_kozott_emiatt_keri_Ihasz_Sandor_a_vele_szemben_bunpartolas_miatt_indult_buntetougy_megszunteteset","timestamp":"2019. március. 18. 18:49","title":"Pintér bizalmasa a koronatanú Gyárfás zsarolási ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5e79e43-ec96-496f-b6d1-6af1f0d3dcf4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarország a példa az Egyesült Államok számára a családpolitika területén, ők is szeretnének azon az úton továbbfejlődni, ahol mi haladunk – ezzel a tapasztalattal tért haza egy washingtoni konferenciáról Novák Katalin. Az államtitkár Washingtonból hazatérve a Tv2-ben lelkendezett arról, hogy világelsők vagyunk, vastapsot kaptak az Emmi kampányfilmjei, Trump pedig szerencsére családpárti.","shortLead":"Magyarország a példa az Egyesült Államok számára a családpolitika területén, ők is szeretnének azon az úton...","id":"20190318_Novak_elszallt_a_Tv2n_a_vilagelso_csaladpolitikankat_utanozna_az_USA_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5e79e43-ec96-496f-b6d1-6af1f0d3dcf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57b420d1-be31-48b2-b1ce-0419edf0d430","keywords":null,"link":"/itthon/20190318_Novak_elszallt_a_Tv2n_a_vilagelso_csaladpolitikankat_utanozna_az_USA_is","timestamp":"2019. március. 18. 10:08","title":"Novák elszállt a Tv2-n: az Orbán-kormány \"világelső” családpolitikáját majmolná az USA is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4007bd67-8097-41f2-9dee-51e7150f5ba1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A cascós autók közt egyre több az olyan jármű, amelyeknél a fejlettebb felszereltség miatt sokkal drágább a javíttatás. ","shortLead":"A cascós autók közt egyre több az olyan jármű, amelyeknél a fejlettebb felszereltség miatt sokkal drágább a javíttatás. ","id":"20190318_casco_auto_biztositas_karesemeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4007bd67-8097-41f2-9dee-51e7150f5ba1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c6c802d-74af-4c16-9eef-229cc8a20f19","keywords":null,"link":"/cegauto/20190318_casco_auto_biztositas_karesemeny","timestamp":"2019. március. 18. 08:34","title":"Kezdenek ellszállni a casco díjak: 100 ezer forint az átlagár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c140a470-36b8-47aa-af70-4bcf624dfc27","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megvárják az EP-választást.","shortLead":"Megvárják az EP-választást.","id":"20190319_Junius_kozepen_targyalja_a_lex_CEUt_az_Europai_Birosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c140a470-36b8-47aa-af70-4bcf624dfc27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"453006a3-765b-42b8-b1db-5935cd92c035","keywords":null,"link":"/itthon/20190319_Junius_kozepen_targyalja_a_lex_CEUt_az_Europai_Birosag","timestamp":"2019. március. 19. 10:18","title":"Június közepén tárgyalja a lex CEU-t az Európai Bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50bfdd1d-9c4a-4dc8-8625-2b181c40fdc3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Először szólalt meg a Facebook azóta, hogy múlt hét pénteken 49 embert öltek meg a támadók az új-zélandi Christcurchben.","shortLead":"Először szólalt meg a Facebook azóta, hogy múlt hét pénteken 49 embert öltek meg a támadók az új-zélandi Christcurchben.","id":"20190318_facebook_uj_zeland_tomeggyilkossag_terrortamadas_elo_facebook_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50bfdd1d-9c4a-4dc8-8625-2b181c40fdc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ebbe8c9-a961-4f23-99ca-6550e9f83ff2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190318_facebook_uj_zeland_tomeggyilkossag_terrortamadas_elo_facebook_video","timestamp":"2019. március. 18. 09:33","title":"Tömeggyilkosság Új-Zélandon: 1,5 millió videót törölt a Facebook, 1,2 milliót a feltöltés pillanatában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]