Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"89dbbb52-71f6-4a83-98a2-a9ecdcc3e16b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A férfi Kazahsztánban dolgozott, és már meggyógyult, de most egy betegszállítót is kanyarógyanúval kezelnek. ","shortLead":"A férfi Kazahsztánban dolgozott, és már meggyógyult, de most egy betegszállítót is kanyarógyanúval kezelnek. ","id":"20190412_Kanyaros_beteget_kezeltek_a_szombathelyi_korhazban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89dbbb52-71f6-4a83-98a2-a9ecdcc3e16b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c88f2766-2dab-4b7e-87bf-96a5b8eb571a","keywords":null,"link":"/itthon/20190412_Kanyaros_beteget_kezeltek_a_szombathelyi_korhazban","timestamp":"2019. április. 12. 14:34","title":"Kanyarós beteget kezeltek a szombathelyi kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f41518c9-e43b-4f67-9739-4aa4914180f0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar női jégkorong-válogatott 9-0-ra legyőzte az olasz együttest a budapesti divízió I/A világbajnokságon, ezzel nagy lépést tett a világelitbe jutás felé.","shortLead":"A magyar női jégkorong-válogatott 9-0-ra legyőzte az olasz együttest a budapesti divízió I/A világbajnokságon, ezzel...","id":"20190412_magyar_noi_jegkorong_valogatott_olaszorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f41518c9-e43b-4f67-9739-4aa4914180f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf696c75-62a6-4f2a-beda-51e2c4bdae63","keywords":null,"link":"/sport/20190412_magyar_noi_jegkorong_valogatott_olaszorszag","timestamp":"2019. április. 12. 19:32","title":"Kiütéssel győztek a női hokisok a vb-n, közel került a feljutás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dd20a93-a2ff-4e93-8d79-6ca9b5a93f91","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az épület alsó szintje hajdanán egy nemesi család otthona volt. ","shortLead":"Az épület alsó szintje hajdanán egy nemesi család otthona volt. ","id":"20190412_Horvatorszagban_egy_kozert_is_a_vilagorokseg_resze","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3dd20a93-a2ff-4e93-8d79-6ca9b5a93f91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1367ec26-1b5f-4c62-ba86-25c15598f8db","keywords":null,"link":"/kkv/20190412_Horvatorszagban_egy_kozert_is_a_vilagorokseg_resze","timestamp":"2019. április. 12. 05:33","title":"Horvátországban egy közért is a világörökség része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe5bb8d6-4fef-46fe-9684-9e56aac71079","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A himesházai versenyző a pályákon oktatja a riválisait, őt pedig az osztálytermekben oktatják a nebulóknak. ","shortLead":"A himesházai versenyző a pályákon oktatja a riválisait, őt pedig az osztálytermekben oktatják a nebulóknak. ","id":"20190412_a_nap_fotoi_altalanos_iskolai_tananyag_lett_michelisz_norbi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe5bb8d6-4fef-46fe-9684-9e56aac71079&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2af79406-a202-49c7-8409-2d506f593ffc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190412_a_nap_fotoi_altalanos_iskolai_tananyag_lett_michelisz_norbi","timestamp":"2019. április. 12. 06:41","title":"A nap fotói: általános iskolai tananyag lett Michelisz Norbi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"749ebb22-d20c-46fd-8500-65039d5698dd","c_author":"Admiral Markets UK Ltd","category":"brandcontent","description":"„Ha eladom, meglódul a papír árfolyama, amikor beszállok, elkezd lefelé menni…” Egy kisbefektetőnek sokszor ez az általános érzése a tőzsdézéssel kapcsolatban. Tuti válaszok természetesen nincsenek, de egy kis időt rászánva jobban felvértezhetjük magunkat az ingadozások ellen.","shortLead":"„Ha eladom, meglódul a papír árfolyama, amikor beszállok, elkezd lefelé menni…” Egy kisbefektetőnek sokszor...","id":"20190411_Mit_erdemes_tudni_a_technologiai_reszvenyek_eleterol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=749ebb22-d20c-46fd-8500-65039d5698dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c128299e-b952-417d-b31b-0ce47294f8f9","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190411_Mit_erdemes_tudni_a_technologiai_reszvenyek_eleterol","timestamp":"2019. április. 12. 07:30","title":"Tündöklés és zuhanás – Amit érdemes tudni a technológiai részvények életéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40333825-be2a-4d2d-95c1-e51c262a126d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Dél-Koreában a gyerekek már születésükkor egyévesnek számítanak. ","shortLead":"Dél-Koreában a gyerekek már születésükkor egyévesnek számítanak. ","id":"20190412_Most_szuntetnek_csak_meg_a_fura_eletkorszamitast_Koreaban_ami_szerint_mindenki_idosebb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40333825-be2a-4d2d-95c1-e51c262a126d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ede2d1c1-4d67-4eca-b682-ca1aea0aa2b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190412_Most_szuntetnek_csak_meg_a_fura_eletkorszamitast_Koreaban_ami_szerint_mindenki_idosebb","timestamp":"2019. április. 12. 17:03","title":"Most szüntetnék csak meg a fura életkorszámítást Koreában, ami szerint mindenki idősebb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e949137-7252-4f6f-bb3c-218bdccb069e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Átveheti a lopott kereket Győrben.","shortLead":"Átveheti a lopott kereket Győrben.","id":"20190412_potkerek_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e949137-7252-4f6f-bb3c-218bdccb069e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2e4cb19-b78b-4d17-98ee-6e1925e93eab","keywords":null,"link":"/cegauto/20190412_potkerek_rendorseg","timestamp":"2019. április. 12. 14:20","title":"Egy pótkerék gazdájához szólt a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"379bb8ca-1609-479b-84b0-0e59759d6efb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google-szolgáltatásokhoz tartozó fiókok ugyancsak védhetők kétfaktoros azonosítással, a feloldáshoz pedig már a telefon hangerő gombja is használható.","shortLead":"A Google-szolgáltatásokhoz tartozó fiókok ugyancsak védhetők kétfaktoros azonosítással, a feloldáshoz pedig már...","id":"20190412_google_fiok_ketfaktoros_azonositas_felhasznalo_ellenorzese_androidos_telefon_hangero_gomb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=379bb8ca-1609-479b-84b0-0e59759d6efb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"358f37b7-e237-44ef-8683-8f4b5dc95b22","keywords":null,"link":"/tudomany/20190412_google_fiok_ketfaktoros_azonositas_felhasznalo_ellenorzese_androidos_telefon_hangero_gomb","timestamp":"2019. április. 12. 08:03","title":"Androidos telefonja van? Zseniális funkciót kapcsolt be a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]