Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8d5baf60-2454-42d7-b63a-fb856b8f06e4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A főpolgármester megbízik az új rendszerben, a szakszervezetek nem ennyire lelkesek.","shortLead":"A főpolgármester megbízik az új rendszerben, a szakszervezetek nem ennyire lelkesek.","id":"20190423_Meg_tobb_bliccelotol_feltik_a_BKKt_ha_jon_az_uj_mobiljegyrendszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d5baf60-2454-42d7-b63a-fb856b8f06e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d880f2f8-1116-4fb7-8ade-f539f581afbd","keywords":null,"link":"/kkv/20190423_Meg_tobb_bliccelotol_feltik_a_BKKt_ha_jon_az_uj_mobiljegyrendszer","timestamp":"2019. április. 23. 20:03","title":"Még több bliccelőtől féltik a BKK-t, ha jön az új mobiljegyrendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a500043-ec94-4905-afa0-ceb3cff2d6e0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szárazság miatt kevesebb élelem az oka, hogy egy gólyát elpusztítottak a társai, és a tojásokat is támadhatják Mikepércsen. A megmentett tojásokat nevelőszülőkhöz vitték a Hortobágyra.\r

\r

","shortLead":"A szárazság miatt kevesebb élelem az oka, hogy egy gólyát elpusztítottak a társai, és a tojásokat is támadhatják...","id":"20190424_Az_aszaly_dramaja_a_kolto_golyakat_tamadjak_tarsaik_Mikepercsen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a500043-ec94-4905-afa0-ceb3cff2d6e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29a3d667-9f25-45b3-95e9-081ccb716b22","keywords":null,"link":"/elet/20190424_Az_aszaly_dramaja_a_kolto_golyakat_tamadjak_tarsaik_Mikepercsen","timestamp":"2019. április. 24. 11:34","title":"Az aszály drámája: a költő gólyákat támadják társaik Mikepércsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"742d38ff-41ba-4eba-aa60-5d100842dd9b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Jarmo Tolvanen, a magyar jégkorong-válogatott szövetségi kapitánya betegség miatt nem utazhat el a nurszultani divízió I/A világbajnokságra, amelyen így Majoross Gergely irányítja majd az együttest.","shortLead":"Jarmo Tolvanen, a magyar jégkorong-válogatott szövetségi kapitánya betegség miatt nem utazhat el a nurszultani divízió...","id":"20190424_jegkorong_hoki_valogatott_vilagbajnoksag_szovetsegi_kapitany_jarmo_tolvanen_betegseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=742d38ff-41ba-4eba-aa60-5d100842dd9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f16c69d-5c7b-4631-a280-66f86872ee4f","keywords":null,"link":"/sport/20190424_jegkorong_hoki_valogatott_vilagbajnoksag_szovetsegi_kapitany_jarmo_tolvanen_betegseg","timestamp":"2019. április. 24. 10:19","title":"A vb nyitánya előtt maradt kapitány nélkül a hokiválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03085515-95e6-4bfc-ab62-19286dd928a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mialatt készült a múlt heti HVG, amely a NER mázliasszonyait mutatta be, a Mahir faxon közölte, hogy azonnali hatállyal szerződést bont a HVG kiadójával, és már a következő plakátot sem helyezte ki a hirdetőoszlopaira – helyhiányra hivatkozva egy bulvármagazint ragasztottak ki lapunk helyére. Erről szól a hetilap címlapsztorija.","shortLead":"Mialatt készült a múlt heti HVG, amely a NER mázliasszonyait mutatta be, a Mahir faxon közölte, hogy azonnali hatállyal...","id":"20190424_Kokik_es_sallerek_utan_eltuntetett_HVGs_plakatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03085515-95e6-4bfc-ab62-19286dd928a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4283fd67-f6bd-468e-ade9-b01dd6896490","keywords":null,"link":"/itthon/20190424_Kokik_es_sallerek_utan_eltuntetett_HVGs_plakatok","timestamp":"2019. április. 24. 12:40","title":"Kokik és sallerek után eltüntetett HVG-s plakátok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"804719db-8624-48c8-a1bb-2b855ae6b7ee","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A külügyminiszter beszélt a Maccabi Világjátékokról, és arról, hogy a zsidó kulturális fesztivál alatt nem lesznek katonák Budapest utcáin. A magyar pedig olimpiai nemzet. \r

\r

","shortLead":"A külügyminiszter beszélt a Maccabi Világjátékokról, és arról, hogy a zsidó kulturális fesztivál alatt nem lesznek...","id":"20190424_Szijjarto_Buszkek_vagyunk_a_zsido_szarmazasu_magyar_sportolokra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=804719db-8624-48c8-a1bb-2b855ae6b7ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94d3781c-56e4-42a8-b323-96d723f34d0a","keywords":null,"link":"/sport/20190424_Szijjarto_Buszkek_vagyunk_a_zsido_szarmazasu_magyar_sportolokra","timestamp":"2019. április. 24. 10:31","title":"Szijjártó: Büszkék vagyunk a zsidó származású magyar sportolókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10d1eb77-2ba0-4dc0-9220-f8ca8880c2c8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Wachsler Tamás szerint semmit nem bontanak le az emlékmű miatt, a minisztérium épületéhez ettől függetlenül nyúlnak majd hozzá. ","shortLead":"Wachsler Tamás szerint semmit nem bontanak le az emlékmű miatt, a minisztérium épületéhez ettől függetlenül nyúlnak...","id":"20190424_Tagadjak_hogy_a_Trianonemlekmu_miatt_bontananak_bele_az_Agrarminiszteriumba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10d1eb77-2ba0-4dc0-9220-f8ca8880c2c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51055387-f5e3-40e9-a995-217eac7d8365","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190424_Tagadjak_hogy_a_Trianonemlekmu_miatt_bontananak_bele_az_Agrarminiszteriumba","timestamp":"2019. április. 24. 17:34","title":"Tagadják, hogy a Trianon-emlékmű miatt bontanának bele az Agrárminisztériumba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac51038c-ab0c-4826-83c1-df9580481860","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bemutatta új, kifejezetten laptopokba szánt processzorflottáját az Intel. A legerősebb lapka órajele 5 GHz-ig kúszhat fel. ","shortLead":"Bemutatta új, kifejezetten laptopokba szánt processzorflottáját az Intel. A legerősebb lapka órajele 5 GHz-ig kúszhat...","id":"20190424_intel_9_generacios_laptop_processzor_i9_9980_hk_5_gigahertz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac51038c-ab0c-4826-83c1-df9580481860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98373620-918c-44fc-95e7-f8988467431f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190424_intel_9_generacios_laptop_processzor_i9_9980_hk_5_gigahertz","timestamp":"2019. április. 24. 08:03","title":"Ettől felgyorsulnak a laptopok: 5 GHz-en is elzakatol az Intel új processzora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3368fdd-e3cd-4727-8afb-64d57409615c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magyarországi ivóvíz minősége megfelel az európai átlagnak – ez a legfontosabb üzenete annak a kutatásnak, amelynek eredményét Vargha Márta biológus ismertette a tudomany.hu-n. ","shortLead":"A magyarországi ivóvíz minősége megfelel az európai átlagnak – ez a legfontosabb üzenete annak a kutatásnak, amelynek...","id":"20190425_magyarorszagi_ivoviz_minosege_mta_tanulmany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3368fdd-e3cd-4727-8afb-64d57409615c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82abb57f-837f-4f6f-9558-ea1682a483b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190425_magyarorszagi_ivoviz_minosege_mta_tanulmany","timestamp":"2019. április. 25. 12:33","title":"Megnyugodhat, semmi gond a magyar ivóvízzel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]