[{"available":true,"c_guid":"ec7dd43b-8080-4813-b76d-0f603ace42af","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Manchester City vendégként 2-0-ra legyőzte városi riválisát, a Manchester Unitedet, így a 31. fordulóból pótolt rangadó megnyerésével ismét élre állt az angol labdarúgó-bajnokságban.","shortLead":"A Manchester City vendégként 2-0-ra legyőzte városi riválisát, a Manchester Unitedet, így a 31. fordulóból pótolt...","id":"20190425_angol_bajnoksag_premier_league_manchester_city_manchester_united_arsenal_wolverhampton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec7dd43b-8080-4813-b76d-0f603ace42af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f90c4b25-30a0-4885-b3f7-f9d9d8fb1b44","keywords":null,"link":"/sport/20190425_angol_bajnoksag_premier_league_manchester_city_manchester_united_arsenal_wolverhampton","timestamp":"2019. április. 25. 05:26","title":"Rangadót nyert, közel a bajnoki címhez a Manchester City","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21085b77-0522-4dee-8809-0c70b2965773","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy jó közös képviselő jó kapcsolatot ápol, ugye az önkormányzattal... főleg, ha kormánypárti vezetésű a kerület.","shortLead":"Egy jó közös képviselő jó kapcsolatot ápol, ugye az önkormányzattal... főleg, ha kormánypárti vezetésű a kerület.","id":"20190424_Kubatovlistat_iratott_ala_a_kozos_kepviselo_egy_8_keruleti_lakogyulesen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21085b77-0522-4dee-8809-0c70b2965773&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad0f1911-c67c-4c9c-a368-7b1cf700465d","keywords":null,"link":"/itthon/20190424_Kubatovlistat_iratott_ala_a_kozos_kepviselo_egy_8_keruleti_lakogyulesen","timestamp":"2019. április. 24. 13:39","title":"Kubatov-listát akart aláíratni a közös képviselő egy VIII. kerületi lakógyűlésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02161827-90f1-4425-b52a-66b282728590","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gigászi nyeremény az USA történetének harmadik legnagyobb lottónyereménye. ","shortLead":"A gigászi nyeremény az USA történetének harmadik legnagyobb lottónyereménye. ","id":"20190424_On_mihez_kezdene_215_milliard_forinttal_Ez_a_24_eves_fiu_epp_ennyit_nyert_a_lotton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02161827-90f1-4425-b52a-66b282728590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"913e28bc-83af-429e-aa7c-9c50be66664f","keywords":null,"link":"/elet/20190424_On_mihez_kezdene_215_milliard_forinttal_Ez_a_24_eves_fiu_epp_ennyit_nyert_a_lotton","timestamp":"2019. április. 24. 14:32","title":"Ön mihez kezdene 215 milliárd forinttal? Ez a 24 éves fiú épp ennyit nyert a lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abf377c4-6939-4ba7-b5d4-d70b5840ea0a","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Trócsányi László nem ment el a beszélgetésre, ott volt viszont öt másik párt politikusa. ","shortLead":"Trócsányi László nem ment el a beszélgetésre, ott volt viszont öt másik párt politikusa. ","id":"20190423_A_Fidesz_nelkul_vitaznak_az_ellenzeki_partok_EPlistavezetoi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=abf377c4-6939-4ba7-b5d4-d70b5840ea0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69376075-b650-493e-bbf8-6814ede20d0c","keywords":null,"link":"/itthon/20190423_A_Fidesz_nelkul_vitaznak_az_ellenzeki_partok_EPlistavezetoi","timestamp":"2019. április. 23. 18:11","title":"Nem beszélhettek vitájukon az ellenzéki pártok EP-listavezetői Orbán Viktorról, de megtették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c11c7f-84f3-4303-b99a-00e548ded3d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő szorongással és stresszel küzd, a rajongóktól türelmet kér.","shortLead":"Az énekesnő szorongással és stresszel küzd, a rajongóktól türelmet kér.","id":"20190424_Britney_Spears_minden_idei_koncertjet_lemondta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24c11c7f-84f3-4303-b99a-00e548ded3d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8093ef08-1384-4187-9dcf-acba6ff9ba88","keywords":null,"link":"/elet/20190424_Britney_Spears_minden_idei_koncertjet_lemondta","timestamp":"2019. április. 24. 08:44","title":"Britney Spears minden idei koncertjét lemondta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4265ad84-8917-411e-80f3-836df2d9f0bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két videó is felkerült a netre egy Volkswagen Polo komoly karamboljáról.","shortLead":"Két videó is felkerült a netre egy Volkswagen Polo komoly karamboljáról.","id":"20190423_Nurburgringen_is_erosnek_szamit_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4265ad84-8917-411e-80f3-836df2d9f0bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e70ac07-f116-4e97-a7dc-d30787ec33af","keywords":null,"link":"/cegauto/20190423_Nurburgringen_is_erosnek_szamit_video","timestamp":"2019. április. 23. 17:44","title":"Ez a baleset még a sokat látott Nürburgringen is erősnek számít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd23345e-6c2a-4b73-8841-32eabe582f52","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A beteg fákat távolítják el, amiket már nem lehet megmenteni. Összesen 50-55 egyedről van szó. ","shortLead":"A beteg fákat távolítják el, amiket már nem lehet megmenteni. Összesen 50-55 egyedről van szó. ","id":"20190424_Fakat_vagnak_ki_Budapest_belvarosaban_de_csak_azokat_amik_balesetveszelyesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd23345e-6c2a-4b73-8841-32eabe582f52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"129e2341-b22d-4bf7-a784-b880cef20644","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190424_Fakat_vagnak_ki_Budapest_belvarosaban_de_csak_azokat_amik_balesetveszelyesek","timestamp":"2019. április. 24. 14:59","title":"Fákat vágnak ki Budapesten, de csak azokat, amik balesetveszélyesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02b6e6b8-33b7-41b8-9aba-52d7e99b45ac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A régebbi sportkocsik összértéke 60-70 millió forint lehet. ","shortLead":"A régebbi sportkocsik összértéke 60-70 millió forint lehet. ","id":"20190423_Matolcsy_fia_Porschekat_gyujt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02b6e6b8-33b7-41b8-9aba-52d7e99b45ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60ebda53-4de2-4c89-8068-00cd969adc67","keywords":null,"link":"/cegauto/20190423_Matolcsy_fia_Porschekat_gyujt","timestamp":"2019. április. 23. 16:13","title":"Matolcsy fia Porschékat gyűjt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]