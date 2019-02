Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8f45e1a1-db00-4ac2-89c1-5c2d2a3f1535","c_author":"Keresztes Imre","category":"vilag","description":"Blaszfémia vádjával azóta tucatnyi embert öltek meg, a szabad véleménynyilvánítás nemegyszer halálos bűnné vált. ","shortLead":"Blaszfémia vádjával azóta tucatnyi embert öltek meg, a szabad véleménynyilvánítás nemegyszer halálos bűnné vált. ","id":"201907__a_rushdiefatva_30_eve__istenkaromlas__szolasszabadsag__satani_es_veres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f45e1a1-db00-4ac2-89c1-5c2d2a3f1535&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2f2e6d1-149a-47d5-b355-7cc91d2306a2","keywords":null,"link":"/vilag/201907__a_rushdiefatva_30_eve__istenkaromlas__szolasszabadsag__satani_es_veres","timestamp":"2019. február. 17. 16:00","title":"Vízválasztó lett az iszlám és a Nyugat közt a Salman Rushdie íróra 30 éve kimondott fatva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"","category":"itthon","description":"A Budapesti Rendőr-főkapitányság emberölés miatt rendelt el nyomozást ismeretlen tettes ellen.","shortLead":"A Budapesti Rendőr-főkapitányság emberölés miatt rendelt el nyomozást ismeretlen tettes ellen.","id":"20190217_Gyilkossag_tortent_Zugloban_egy_autoban_talaltak_meg_az_aldozatot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c809565-abca-4f91-9b5f-50dcb2096d85","keywords":null,"link":"/itthon/20190217_Gyilkossag_tortent_Zugloban_egy_autoban_talaltak_meg_az_aldozatot","timestamp":"2019. február. 17. 17:03","title":"Gyilkosság Zuglóban, egy autóban találták meg az áldozatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c103794-2c52-43f7-9984-9ba685b85032","c_author":"RTL Hírek","category":"elet","description":"A tervek szerint a hetedikes fiúk is ingyen megkaphatják a HPV vírus elleni védőoltást - közölte az RTL Híradóval az EMMI. Azt azonban még nem tudni, hogy mikortól. \r

","shortLead":"A tervek szerint a hetedikes fiúk is ingyen megkaphatják a HPV vírus elleni védőoltást - közölte az RTL Híradóval...","id":"20190217_A_fiuk_is_kaphatnak_itthon_ingyens_HPVoltast_kerdes_hogy_mikortol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c103794-2c52-43f7-9984-9ba685b85032&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9fd50fb-d190-484a-b77e-bc20a79a6e30","keywords":null,"link":"/elet/20190217_A_fiuk_is_kaphatnak_itthon_ingyens_HPVoltast_kerdes_hogy_mikortol","timestamp":"2019. február. 17. 18:12","title":"A fiúk is kaphatnak itthon ingyenes HPV-oltást, kérdés, hogy mikortól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01e42c3b-d3fb-4c7d-a674-7259d34a4a34","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Akár egy pocsolyába hajtva is komoly károk keletkezhetnek az autóban.","shortLead":"Akár egy pocsolyába hajtva is komoly károk keletkezhetnek az autóban.","id":"20190218_gepjarmukar_casco_katyu_katyubiztositas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01e42c3b-d3fb-4c7d-a674-7259d34a4a34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d885f747-3cc9-491f-8f95-a635f588980a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190218_gepjarmukar_casco_katyu_katyubiztositas","timestamp":"2019. február. 18. 09:25","title":"Ilyen egy tipikus káresemény, amire a casco sem gyakran fizet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d446a8c3-42c2-4550-ba33-60759a638562","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az LG Electronics mobilokért és televíziókért felelős vezetője, Brian Kwon a napokban a sajtónak beszélt arról, hogyan áll a cég a hajlítható kijelzős okostelefonokhoz.","shortLead":"Az LG Electronics mobilokért és televíziókért felelős vezetője, Brian Kwon a napokban a sajtónak beszélt arról, hogyan...","id":"20190218_lg_hajlithato_kijelzo_osszehajthato_mobil_brian_kwon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d446a8c3-42c2-4550-ba33-60759a638562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e5ccf63-900b-46a2-9d88-3362e0178dfd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190218_lg_hajlithato_kijelzo_osszehajthato_mobil_brian_kwon","timestamp":"2019. február. 18. 08:33","title":"Érdekes kijelentést tett az LG, mi lesz így az összehajtható kijelzős okostelefonnal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24152e25-0a49-43cf-8e68-8208e1b7428b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"John Pfaff szüleinél 30 éven át \"porosodott\" a gyerekkorában használt Apple IIe, de a jelek szerint kiállta az idő próbáját.","shortLead":"John Pfaff szüleinél 30 éven át \"porosodott\" a gyerekkorában használt Apple IIe, de a jelek szerint kiállta az idő...","id":"20190218_30_eves_apple_iie_szamitogep_retro_szamitogep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24152e25-0a49-43cf-8e68-8208e1b7428b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cae9e8f4-98b1-46a5-a28f-0736aed8c277","keywords":null,"link":"/tudomany/20190218_30_eves_apple_iie_szamitogep_retro_szamitogep","timestamp":"2019. február. 18. 09:33","title":"30 éves Apple számítógépet talált a szülei padlásán, és alig hitt a szemének, amikor bekapcsolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75095584-09d7-4931-8988-a3eee9caaaf9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Drámai mértékben kezdett el nőni az atmoszférában a metán mennyisége, amely az egyik legveszélyesebb üvegházhatású gáz.","shortLead":"Drámai mértékben kezdett el nőni az atmoszférában a metán mennyisége, amely az egyik legveszélyesebb üvegházhatású gáz.","id":"20190217_Veszesen_emelkedik_a_legkor_metantartalma","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75095584-09d7-4931-8988-a3eee9caaaf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5c4d6d8-0be0-4bef-9261-a38bddb8bdd0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190217_Veszesen_emelkedik_a_legkor_metantartalma","timestamp":"2019. február. 17. 20:31","title":"Vészesen emelkedik a légkör metántartalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A műszaki tárgyakat oktató intézmény (ITMO) egyik épületében szakadt le több emeletnyi födém, omlott le a homlokzat. ","shortLead":"A műszaki tárgyakat oktató intézmény (ITMO) egyik épületében szakadt le több emeletnyi födém, omlott le a homlokzat. ","id":"20190216_Omlas_miatt_kellett_kiuriteni_egy_szentpetervari_egyetemet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3832112-1852-46a1-b877-467dc8a5ff59","keywords":null,"link":"/vilag/20190216_Omlas_miatt_kellett_kiuriteni_egy_szentpetervari_egyetemet","timestamp":"2019. február. 16. 18:12","title":"Omlás miatt kellett kiüríteni egy szentpétervári egyetemet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]