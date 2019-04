Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e632783-4762-488d-a1ed-39e55b174000","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Független Diákparlament tagjai tüntetés helyett népszavazást kezdeményeznek.","shortLead":"A Független Diákparlament tagjai tüntetés helyett népszavazást kezdeményeznek.","id":"20190428_Nemzeti_Konzultaciot_inditanak_diakok_a_nyelvvizsgatorvenyrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e632783-4762-488d-a1ed-39e55b174000&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a98ab210-03ca-4b3f-be00-8603f4b62a64","keywords":null,"link":"/itthon/20190428_Nemzeti_Konzultaciot_inditanak_diakok_a_nyelvvizsgatorvenyrol","timestamp":"2019. április. 28. 18:04","title":"Nemzeti Konzultációt indítanak diákok a nyelvvizsga-törvényről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a2498d4-9e8f-4ebc-9946-d8702f0395ed","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szabó Bálinté mellett még két szintén nyereséges cég járt jól a kárt szenvedett cégeknek kiutalt állami pénzzel.","shortLead":"Szabó Bálinté mellett még két szintén nyereséges cég járt jól a kárt szenvedett cégeknek kiutalt állami pénzzel.","id":"20190430_A_Fidesz_kampanyaban_reszt_vevo_nyereseges_cegek_kaptak_a_Szeviep_miatti_karteritest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a2498d4-9e8f-4ebc-9946-d8702f0395ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c47f5b7e-006a-4b2b-933d-5404afcf708b","keywords":null,"link":"/kkv/20190430_A_Fidesz_kampanyaban_reszt_vevo_nyereseges_cegek_kaptak_a_Szeviep_miatti_karteritest","timestamp":"2019. április. 30. 09:55","title":"A Fidesz kampányában részt vevő, nyereséges cégek kapták a Szeviép miatti kártérítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 2015-ben alapított Központi Adatgyűjtő és Feldolgozó Zrt. hatásköre sosem volt pontosan tiszta, sem az, hogy eddig mit csinált. Idén áprilisban felszámolás alá került, de most sem lehet majd többet megtudni a működéséről. ","shortLead":"A 2015-ben alapított Központi Adatgyűjtő és Feldolgozó Zrt. hatásköre sosem volt pontosan tiszta, sem az, hogy eddig...","id":"20190430_27_milliarddal_tartozik_eg_yalig_ismert_allami_ceg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffb658a5-bfed-41b3-a1a5-112f8734d108","keywords":null,"link":"/kkv/20190430_27_milliarddal_tartozik_eg_yalig_ismert_allami_ceg","timestamp":"2019. április. 30. 10:46","title":"Felszámolják az alig ismert állami céget, amire 3 milliárd forint közpénz ment el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"459c3559-376c-4e05-84d4-f476971e4d91","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Szövetségi Kommunikációs Hivatal (FCC) zöld utat adott a SpaceX-nek, hogy relatíve alacsony, 550 km-es magassába telepítsék a Starlin nevű hálózat első 1500 műholdját.","shortLead":"Az amerikai Szövetségi Kommunikációs Hivatal (FCC) zöld utat adott a SpaceX-nek, hogy relatíve alacsony, 550 km-es...","id":"20190429_elon_musk_space_x_starlink_muholdas_internet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=459c3559-376c-4e05-84d4-f476971e4d91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4332da7d-1005-47c8-9dd6-76528415a0c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190429_elon_musk_space_x_starlink_muholdas_internet","timestamp":"2019. április. 29. 12:33","title":"1500 műholdat telepítene a \"fejünk fölé\" Elon Musk, és ehhez most már engedélye is van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb8d244b-4f19-4f8a-bd8e-8d28730a6aac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ha júniusban Supernem-, Punnany Massif- vagy Parno Graszt-koncertre megy, a nehéz sorsú gyerekeken is segíthet. ","shortLead":"Ha júniusban Supernem-, Punnany Massif- vagy Parno Graszt-koncertre megy, a nehéz sorsú gyerekeken is segíthet. ","id":"20190429_Budapest_Park_Unicef_koncert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb8d244b-4f19-4f8a-bd8e-8d28730a6aac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dde4bb23-e300-48ec-9a7c-4a5850838c1d","keywords":null,"link":"/kultura/20190429_Budapest_Park_Unicef_koncert","timestamp":"2019. április. 29. 10:40","title":"Hosszú titkolózás után állt össze a nyár egyik legnagyobb koncertje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17e32938-572b-4ec6-a588-61e45ce55924","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ráadásul kettős fronthatás várható. ","shortLead":"Ráadásul kettős fronthatás várható. ","id":"20190429_Ma_is_marad_a_borus_ido","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17e32938-572b-4ec6-a588-61e45ce55924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fb697ee-1738-4b91-a177-ec3d67ffa160","keywords":null,"link":"/itthon/20190429_Ma_is_marad_a_borus_ido","timestamp":"2019. április. 29. 05:18","title":"Ma is marad a borús idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85acc06b-90e3-4f8d-81a9-2985d579099c","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Közel másfél évtized után visszatért Európába a Toyota nagy szedánja, amelyből egyetlen hibrid változat kapható nálunk. Az első találkozás során rögtön megtettünk vele néhány száz kilométert és jövünk a tapasztalatokkal.","shortLead":"Közel másfél évtized után visszatért Európába a Toyota nagy szedánja, amelyből egyetlen hibrid változat kapható nálunk...","id":"20190428_hogy_mondjak_japanul_hogy_passat_kiprobaltuk_az_uj_toyota_camryt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85acc06b-90e3-4f8d-81a9-2985d579099c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"741ab34e-5b96-4bd0-a4b5-017a79bd720b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190428_hogy_mondjak_japanul_hogy_passat_kiprobaltuk_az_uj_toyota_camryt","timestamp":"2019. április. 28. 17:30","title":"Hogy mondják japánul, hogy Passat? Kipróbáltuk az új Toyota Camryt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05436b4b-33e9-4c71-b7dc-3ee60d7b7918","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Nem folytatunk patkányozós kampányt. A Fidesz hazug, súlyos pénzekkel meghirdetett kampányára adtunk hangos, karakán és – vállalom – sokkoló választ” – írta Ujhelyi István.","shortLead":"„Nem folytatunk patkányozós kampányt. A Fidesz hazug, súlyos pénzekkel meghirdetett kampányára adtunk hangos, karakán...","id":"20190430_Egy_nap_utan_levette_az_MSZP_a_patkanyozos_videot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05436b4b-33e9-4c71-b7dc-3ee60d7b7918&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9cfc900-097c-433c-9e42-d745e57e464e","keywords":null,"link":"/itthon/20190430_Egy_nap_utan_levette_az_MSZP_a_patkanyozos_videot","timestamp":"2019. április. 30. 10:03","title":"Egy nap után levette az MSZP a patkányozós videót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]