Csak néhány hét telt el azóta, hogy a Google bemutatta Stadia nevű okosságát, amivel erős internet birtokában bárki hozzáférést kaphat a csúcsgrafikájú játékokhoz. A technológia persze nem csak a modernebb programok futtatására alkalmas, a nagy klasszikusok is ugyanúgy játszhatók vele. Egy cég pedig meg is csinálta, sőt, hamarosan indítják.

Az Antstream hasonló elvek mentén működik majd, mint a Stadia, azzal a különbséggel, hogy ennek már az árát is tudni: a legolcsóbb előfizetéses csomag 28 fontba kerül (kb. 10 500 forint), ami fél évig tartó korlátlan játékot jelent, az egyévesért kicsit többet, 43-at kérnek. Aki fizet, egyedül a játékhoz szükséges klienst kell hogy letöltse, azt viszont szinte bármire, Xboxra, PC-re és laptopra, androidos telefonra, valamint táblagépre is telepítheti.

Az Antstream nagy előnye, hogy a programok letöltés és emulátorok futtatása nélkül indíthatók, ami a retró játékokat kedvelők számára alighanem óriási hír. A modernebb Windows-verziókkal ugyanis egyre bonyolultabbá válik a régebbi szisztémákra írt videojátékok indítása. Az Antstream mindezt úgy orvosolja, hogy a szükséges környezetet maguk a fejlesztők működtetik, annak jelét interneten továbbítják az előfizetők felé. A játékosoknak így csak az “adást” fogni képes klienst kell használniuk, minden mást a szolgáltató intéz.

© Kickstarter / Antstream

A felhasználók saját profilt hozhatnak létre, barátokra tehetnek szert, a közösség többi tagjával pedig versenyezhetnek is. Bár a platform még el sem indult, az üzemeltetők máris 2000 játékhoz szereztek licencet, köztük rengeteg arcade, Commodore 64, valamint a ZX Spectrumra írt programokhoz. Ezek közül induláskor csak pár száz lesz megtalálható az Antstreamen, de a fejlesztők azt ígérték, nem húzzák majd sokáig a bővítéssel. Jelenleg azon dolgoznak, hogy az Apple is engedélyezze a klienst saját áruházában.

Az előfizetést már most, a Kickstarter oldalán is rendezhetik a felhasználók, de a korai jogosultságokat is csak később, május vége felé adják oda a fejlesztők.

