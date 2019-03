Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"33948e7d-1c48-4fdd-ba9d-3bf72bfd13f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az űrkutatás a kormány szerint is kiemelt jelentőséggel bíró ágazat.","shortLead":"Az űrkutatás a kormány szerint is kiemelt jelentőséggel bíró ágazat.","id":"20190318_urkutatas_tamogatas_magyar_kozlony","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33948e7d-1c48-4fdd-ba9d-3bf72bfd13f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39e62ab4-21d8-4ef6-bba2-856c18772957","keywords":null,"link":"/itthon/20190318_urkutatas_tamogatas_magyar_kozlony","timestamp":"2019. március. 18. 21:10","title":"Hisz a kormány az űrkutatásban, ad is rá 2,3 milliárdot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a10ff1e-03ed-42f0-8a17-a68aa1734d65","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új típus első példányai most érkeznek meg Magyarországra, jövünk az árakkal.","shortLead":"Az új típus első példányai most érkeznek meg Magyarországra, jövünk az árakkal.","id":"20190319_a_legkisebb_vw_divatterepjaro_hazankban_a_tcross","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a10ff1e-03ed-42f0-8a17-a68aa1734d65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e52c03d5-fddd-437a-bf91-670fa4ee8a30","keywords":null,"link":"/cegauto/20190319_a_legkisebb_vw_divatterepjaro_hazankban_a_tcross","timestamp":"2019. március. 19. 13:21","title":"A legkisebb VW divatterepjáró: Magyarországon a T-Cross","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffa4bc47-d28c-4503-a916-e92a8bfae01a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak az akkumulátor, a képminőség javítása is fontos küldetés a mobilgyártók számára. Utóbbi eredménye még idén látható lesz egy interjú szerint. ","shortLead":"Nem csak az akkumulátor, a képminőség javítása is fontos küldetés a mobilgyártók számára. Utóbbi eredménye még idén...","id":"20190318_qualcomm_judd_heape_64_100_megapixeles_kamera_mobilfotozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ffa4bc47-d28c-4503-a916-e92a8bfae01a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c6f93ef-2494-4259-ae44-55518846cfa5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190318_qualcomm_judd_heape_64_100_megapixeles_kamera_mobilfotozas","timestamp":"2019. március. 18. 19:03","title":"Készüljön, jönnek a 64 és 100 megapixeles kamerájú mobilok, ráadásul még idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53a6f2ca-2fa1-4027-b003-aeba0aaeafc6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Visszautasította a párt kérelmét a Nemzeti Választási Bizottság.","shortLead":"Visszautasította a párt kérelmét a Nemzeti Választási Bizottság.","id":"20190318_nemzeti_valasztasi_bizottsag_momentum_mozgalom_part_ep_valasztas_nyilvantartas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53a6f2ca-2fa1-4027-b003-aeba0aaeafc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84aa312c-92d4-4ee1-9eed-65d5a6f23fcb","keywords":null,"link":"/itthon/20190318_nemzeti_valasztasi_bizottsag_momentum_mozgalom_part_ep_valasztas_nyilvantartas","timestamp":"2019. március. 18. 16:13","title":"EP-választás: nem vették nyilvántartásba a Momentumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30cc0346-58d7-4526-a74b-2f1ec8745c71","c_author":"BI","category":"kultura","description":"Rétvári Bence szerint óriási siker a 2013-ban bevezetett rendszer, számos gyakorló tanár viszont erősen vitatja ezt, sőt van, aki úgy véli, a rendszer a nímandokat meg a viceházmestereket díjazza.","shortLead":"Rétvári Bence szerint óriási siker a 2013-ban bevezetett rendszer, számos gyakorló tanár viszont erősen vitatja ezt,...","id":"20190319_Kesz_atveres_show__Tenyleg_akkora_siker_a_pedagoguseletpalyamodell","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30cc0346-58d7-4526-a74b-2f1ec8745c71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7176fa97-369f-4a0a-a39f-227f4f54e4c3","keywords":null,"link":"/kultura/20190319_Kesz_atveres_show__Tenyleg_akkora_siker_a_pedagoguseletpalyamodell","timestamp":"2019. március. 19. 14:00","title":"„Kész átverés show” – Tényleg akkora siker a pedagógus-életpályamodell?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff640bf7-e5c2-46a9-9570-359446bb6dca","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Főleg az európai embereknél gyakori, hogy a haj és a szemöldök színe eltérő, sok barna hajú embernek például fekete szemöldöke van. Kínai kutatók most rájöttek, mi okozhatja ezt. ","shortLead":"Főleg az európai embereknél gyakori, hogy a haj és a szemöldök színe eltérő, sok barna hajú embernek például fekete...","id":"20190319_hajszin_szemoldok_emberi_haj","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff640bf7-e5c2-46a9-9570-359446bb6dca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac770b1e-87ee-4274-a954-5a190995b206","keywords":null,"link":"/tudomany/20190319_hajszin_szemoldok_emberi_haj","timestamp":"2019. március. 19. 18:03","title":"Megfejtették, mitől lehet valakinek más színű a szemöldöke, mint a haja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef37e330-7d5a-4089-b266-4ae04c858953","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A lyoni érsek közleménye szerint a katolikus egyházfő az ártatlanság vélelmére hivatkozott. ","shortLead":"A lyoni érsek közleménye szerint a katolikus egyházfő az ártatlanság vélelmére hivatkozott. ","id":"20190319_Papi_pedofilia_eltussolasaert_iteltek_el_de_Ferenc_papa_nem_fogadta_el_a_lemondasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef37e330-7d5a-4089-b266-4ae04c858953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a650d5a-233a-4010-a824-e899d58e13d0","keywords":null,"link":"/vilag/20190319_Papi_pedofilia_eltussolasaert_iteltek_el_de_Ferenc_papa_nem_fogadta_el_a_lemondasat","timestamp":"2019. március. 19. 15:58","title":"Papi pedofília eltussolásáért ítélték el, de Ferenc pápa nem fogadta el a lemondását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2430222-3846-4274-b245-9541038b2b8e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Most készül a jogszabálytervezet, amely szigorúbban büntetné a jelenleg szabálysértésnek számító illegális hulladékkihelyezést. Erről Palkovics László beszélt a TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért szemléletformáló kampány megnyitóján.","shortLead":"Most készül a jogszabálytervezet, amely szigorúbban büntetné a jelenleg szabálysértésnek számító illegális...","id":"20190318_Buncselekmenynek_nyilvanitana_a_kormany_az_illegalis_szemetlerakast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2430222-3846-4274-b245-9541038b2b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9df24d9-29a3-41dc-b15d-fdb66335fff4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190318_Buncselekmenynek_nyilvanitana_a_kormany_az_illegalis_szemetlerakast","timestamp":"2019. március. 18. 16:40","title":"Bűncselekménynek nyilvánítaná a kormány az illegális szemétlerakást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]