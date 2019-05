Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a5e9890d-1404-41fe-af76-e28befb400fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még mindig szinte romokban van a Kútvölgyi Kórház épülete, a kormánynak nagy tervei vannak, amelyek nyugtalanítják az orvosi kamarát.","shortLead":"Még mindig szinte romokban van a Kútvölgyi Kórház épülete, a kormánynak nagy tervei vannak, amelyek nyugtalanítják...","id":"20190503_Kiuritenek_a_Kutvolgyi_Korhazat_utana_ujitanak_fel_a_MOK_nyugtalan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5e9890d-1404-41fe-af76-e28befb400fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c0b874d-3968-4c2b-b7a9-60f977c08338","keywords":null,"link":"/itthon/20190503_Kiuritenek_a_Kutvolgyi_Korhazat_utana_ujitanak_fel_a_MOK_nyugtalan","timestamp":"2019. május. 03. 19:53","title":"Kiürítenék a Kútvölgyi Kórházat, utána újítanák fel, a MOK nyugtalan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"686ec4f2-3700-4102-b319-e54df53eca78","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ki tudott úszni, a mentők betakargatták a fiatalembert.","shortLead":"Ki tudott úszni, a mentők betakargatták a fiatalembert.","id":"20190503_Ittasan_ugrott_a_Dunaba_cipoje_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=686ec4f2-3700-4102-b319-e54df53eca78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42be5821-d322-4b8d-ad31-5371d65f2064","keywords":null,"link":"/itthon/20190503_Ittasan_ugrott_a_Dunaba_cipoje_utan","timestamp":"2019. május. 03. 10:34","title":"Ittasan ugrott a Dunába cipője után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"540faeba-e657-4fef-a2a4-2e3bae8e923d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook F8 fejlesztői konferenciáján kiderült, nemcsak a Messengert, a közösségi oldal fő applikációját is frissítik a fejlesztők – amit elviekben már mindenki letölthet a mobiljára. Mutatjuk, hogyan néz ki az új app.","shortLead":"A Facebook F8 fejlesztői konferenciáján kiderült, nemcsak a Messengert, a közösségi oldal fő applikációját is frissítik...","id":"20190502_facebook_alkalmazas_f8_fejlesztoi_konferencia_csoportok_esemenyek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=540faeba-e657-4fef-a2a4-2e3bae8e923d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbc590f3-7c63-4a61-bcf0-8d890537b62b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190502_facebook_alkalmazas_f8_fejlesztoi_konferencia_csoportok_esemenyek","timestamp":"2019. május. 02. 08:03","title":"Mutatunk néhány képet arról, hogy fog kinézni az új Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5bb3c25-c476-4546-a3b4-80c58df41d56","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sándorfalva után most a közeli Szegeden loptak el egy menetrend szerinti buszt csütörtök hajnalban. A rendőrök üldözni kezdték, az önjelölt sofőr összetörte a másfél hetes Mercedes buszt.","shortLead":"Sándorfalva után most a közeli Szegeden loptak el egy menetrend szerinti buszt csütörtök hajnalban. A rendőrök üldözni...","id":"20190502_Ujabb_buszlopas_a_DelAlfoldi_vicces_gyerekektol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5bb3c25-c476-4546-a3b4-80c58df41d56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"462fb680-c6bd-48d7-8ba8-3db0d40c75ad","keywords":null,"link":"/cegauto/20190502_Ujabb_buszlopas_a_DelAlfoldi_vicces_gyerekektol","timestamp":"2019. május. 02. 15:20","title":"Ezúttal Szegeden loptak el egy menetrend szerinti buszt, üldözés is volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"644a93d2-4b77-4bfd-b88f-5d080fdd0a5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség szerint évről évre csökken a poggyászfosztogatások száma, és tavaly történt a legkevesebb bűncselekmény. ","shortLead":"A rendőrség szerint évről évre csökken a poggyászfosztogatások száma, és tavaly történt a legkevesebb bűncselekmény. ","id":"20190503_Repteri_lopasok_meglepo_dolgokrol_szamolt_be_a_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=644a93d2-4b77-4bfd-b88f-5d080fdd0a5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"182474e4-3b71-449c-9828-da4adf4b166d","keywords":null,"link":"/itthon/20190503_Repteri_lopasok_meglepo_dolgokrol_szamolt_be_a_rendorseg","timestamp":"2019. május. 03. 10:00","title":"Reptéri lopások: meglepő dolgokról számolt be a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a7f5a22-52ef-4541-82fb-193b5ca57f0e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem négy-, hanem ötmilliárd forintért csinálja meg és üzemelteti majd a dohánytermékek nyomkövetését végző rendszert a 4iG.","shortLead":"Nem négy-, hanem ötmilliárd forintért csinálja meg és üzemelteti majd a dohánytermékek nyomkövetését végző rendszert...","id":"20190503_Meszaros_Lorincek_egymilliardos_felarral_kovetik_a_dohany_utjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a7f5a22-52ef-4541-82fb-193b5ca57f0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6df05609-da40-4c24-957c-7213a154b285","keywords":null,"link":"/kkv/20190503_Meszaros_Lorincek_egymilliardos_felarral_kovetik_a_dohany_utjat","timestamp":"2019. május. 03. 17:33","title":"Mészáros Lőrincék egymilliárdos felárral követik a dohány útját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeb0b16f-fcfb-499f-9e4e-fa3d334699a2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hollandia kitiltotta az országból és a 26 államból álló schengeni övezetből Steven Anderson amerikai prédikátort, aki 2016-ban azzal szerzett magának kétes hírnevet, hogy gusztustalan perverzeknek és pedofiloknak nevezte az USA-beli Orlando egyik melegbárjában végrehajtott 2016-os mészárlás során megölt 49 embert. Anderson most azzal válaszolt a hollandoknak, hogy országuk Szodoma és Gomora mintájára fog elpusztulni. Anderson egy magyar nőt vett két évtizede feleségül.","shortLead":"Hollandia kitiltotta az országból és a 26 államból álló schengeni övezetből Steven Anderson amerikai prédikátort, aki...","id":"20190503_Kitiltottak_Europabol_a_tomeggyilkossagot_helyeslo_amerikai_predikatort","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eeb0b16f-fcfb-499f-9e4e-fa3d334699a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47efa3b3-7ca3-4454-b291-c70abd4fe3e5","keywords":null,"link":"/vilag/20190503_Kitiltottak_Europabol_a_tomeggyilkossagot_helyeslo_amerikai_predikatort","timestamp":"2019. május. 03. 10:53","title":"Kitiltották Európából a tömeggyilkosságot helyeslő amerikai prédikátort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9450a647-ecac-49a7-a8c6-e4a6ece014bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA több projektje is kudarcba fulladt, ami nemcsak anyagi, tudományos veszteség is volt az emberiség számára.","shortLead":"A NASA több projektje is kudarcba fulladt, ami nemcsak anyagi, tudományos veszteség is volt az emberiség számára.","id":"20190502_nasa_csalo_ceg_sapa_profiles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9450a647-ecac-49a7-a8c6-e4a6ece014bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db18b037-2c1e-43c6-b70e-179421a78831","keywords":null,"link":"/tudomany/20190502_nasa_csalo_ceg_sapa_profiles","timestamp":"2019. május. 02. 20:03","title":"Csaló cég verte át a NASA-t, 200+ milliárd forintnyi kárt okozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]