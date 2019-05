Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f1499a45-3631-4232-b8bd-303d73f1676b","c_author":"BI","category":"elet","description":"Mit tehetünk azért, hogy a gyerekeink sokkal tudatosabban óvják a környezetünket, sokkal inkább figyeljenek a fenntarthatóságra, és minél kevésbé szorongjanak a klímaváltozástól, háborúktól, migrációtól? Vannak kedvező jelek az oktatásban ezen a téren, de szülőként is sokat tehetünk. És nem is gondoljuk, hogy apróságok is hasznosak lehetnek.","shortLead":"Mit tehetünk azért, hogy a gyerekeink sokkal tudatosabban óvják a környezetünket, sokkal inkább figyeljenek...","id":"20190503_Hogy_neveljunk_kornyezettudatos_gyerekeket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1499a45-3631-4232-b8bd-303d73f1676b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1cd6b17-dae8-4cf9-93de-a15f1ba26cae","keywords":null,"link":"/elet/20190503_Hogy_neveljunk_kornyezettudatos_gyerekeket","timestamp":"2019. május. 03. 11:25","title":"A gyerekeknek nagyon nyomasztó lehet a jelenlegi világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9450a647-ecac-49a7-a8c6-e4a6ece014bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA több projektje is kudarcba fulladt, ami nemcsak anyagi, tudományos veszteség is volt az emberiség számára.","shortLead":"A NASA több projektje is kudarcba fulladt, ami nemcsak anyagi, tudományos veszteség is volt az emberiség számára.","id":"20190502_nasa_csalo_ceg_sapa_profiles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9450a647-ecac-49a7-a8c6-e4a6ece014bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db18b037-2c1e-43c6-b70e-179421a78831","keywords":null,"link":"/tudomany/20190502_nasa_csalo_ceg_sapa_profiles","timestamp":"2019. május. 02. 20:03","title":"Csaló cég verte át a NASA-t, 200+ milliárd forintnyi kárt okozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"704410f5-614d-4fed-91c2-b672e9f54c61","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több európai városban, a többi között Párizsban, Göteborgban, Koppenhágában, Erfurtban és Szentpéterváron is összetűzések voltak a május 1-jei megmozdulásokon a biztonsági erők és a tüntetések résztvevői között.\r

","shortLead":"Több európai városban, a többi között Párizsban, Göteborgban, Koppenhágában, Erfurtban és Szentpéterváron is...","id":"20190501_majus_1je_osszetuzes_parizs_goteborg_koppenhaga_szentpetervar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=704410f5-614d-4fed-91c2-b672e9f54c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f57b01f-b807-458b-aa1a-2a63e9e3a65b","keywords":null,"link":"/vilag/20190501_majus_1je_osszetuzes_parizs_goteborg_koppenhaga_szentpetervar","timestamp":"2019. május. 01. 22:38","title":"Nyugtalan május 1-je: összetűzések Európa-szerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bba00cc0-4baf-4bf6-9bc9-4bcfc13be373","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Növekvő szakadék – a nemzetközi műtárgypiac 2018-ban / Felületi Depresszió – az Easttopics Space nyitókiállítása / A pavilon bojkottja – civil kurázsi Franco idején / Válságban is csillognak – Art Dubai és Art Basel Hong Kong / Feltenni a régiót a térképre – a kelet-európai kortárs gyűjtés stratégiái / Most Bécs a nők városa – a Belvedere tárlatáról / Kivonással keletkezik – a design pillanata","shortLead":"Növekvő szakadék – a nemzetközi műtárgypiac 2018-ban / Felületi Depresszió – az Easttopics Space nyitókiállítása...","id":"20190503_Megjelent_a_Muerto_2019_majusi_lapszama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bba00cc0-4baf-4bf6-9bc9-4bcfc13be373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e4e2f5b-2f22-446f-aa3e-f8b4dfeabc80","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20190503_Megjelent_a_Muerto_2019_majusi_lapszama","timestamp":"2019. május. 03. 14:19","title":"Megjelent a Műértő 2019 májusi lapszáma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16101291-e1ca-425f-9350-233683d45982","c_author":"Farkas Zoltán","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201918_avegtelenig_es_tovabb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16101291-e1ca-425f-9350-233683d45982&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d593046-1e9d-419d-91a1-9b629cefa40e","keywords":null,"link":"/itthon/201918_avegtelenig_es_tovabb","timestamp":"2019. május. 02. 12:30","title":"Farkas Zoltán: A végtelenig és tovább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a465aa7-5bb5-47a1-bcd8-c1574d8bcb85","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sikeres volt a vonatkozó Kickstarter-kampány, így megkezdheti működését a retró játékokra szakosodott Antstream. A fizetős szolgáltatással gombnyomásra indíthatók a hőskor legjobb programjai.","shortLead":"Sikeres volt a vonatkozó Kickstarter-kampány, így megkezdheti működését a retró játékokra szakosodott Antstream...","id":"20190503_antstream_kickstarter_retro_jatekok_streamelese_online_pc_xbox_windows","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a465aa7-5bb5-47a1-bcd8-c1574d8bcb85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddbab7c8-ec1c-4cea-80ab-b15e267328e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190503_antstream_kickstarter_retro_jatekok_streamelese_online_pc_xbox_windows","timestamp":"2019. május. 03. 12:03","title":"Jön a régi nagy játékokat kedvelők álma, több száz klasszikussal játszhat PC-n, telefonon, Xboxon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98070ec6-a940-41ac-8ddc-ab1ef909bd36","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Olyan fontos partner Törökország, hogy a külügyminiszterük mai látogatása után hamarosan ismét Magyarországra jön az államfő is. ","shortLead":"Olyan fontos partner Törökország, hogy a külügyminiszterük mai látogatása után hamarosan ismét Magyarországra jön...","id":"20190503_Osszel_megint_Budapestre_jon_Erdogan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98070ec6-a940-41ac-8ddc-ab1ef909bd36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12cc0e7a-5c85-4948-abf3-37a45698b3d5","keywords":null,"link":"/vilag/20190503_Osszel_megint_Budapestre_jon_Erdogan","timestamp":"2019. május. 03. 14:48","title":"Ősszel megint Budapestre jön Erdogan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f99dccdf-6626-441c-9045-4ae76d42c34b","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A müncheni székhelyű Knorr-Bremse konszern a vasúti és haszongépjármű rendszerekhez gyártott fékrendszerek területén világszerte vezető gyártónak számít.","shortLead":"A müncheni székhelyű Knorr-Bremse konszern a vasúti és haszongépjármű rendszerekhez gyártott fékrendszerek területén...","id":"20190502_Innovacios_kozpontot_epit_Budapesten_a_KnorrBremse","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f99dccdf-6626-441c-9045-4ae76d42c34b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"424fa623-f75f-4004-8326-229971490ccc","keywords":null,"link":"/kkv/20190502_Innovacios_kozpontot_epit_Budapesten_a_KnorrBremse","timestamp":"2019. május. 02. 11:53","title":"Innovációs központot épít Budapesten a Knorr-Bremse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]