[{"available":true,"c_guid":"6839ce1b-6292-47cd-b6ae-7fe179d4af85","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az út, ahol hússzal is rizikós menni.","shortLead":"Az út, ahol hússzal is rizikós menni.","id":"20190504_Mecsessel_es_viragokkal_tiltakoztak__a_katyuk_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6839ce1b-6292-47cd-b6ae-7fe179d4af85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eda4177-ad97-4595-9145-2562a8859e50","keywords":null,"link":"/cegauto/20190504_Mecsessel_es_viragokkal_tiltakoztak__a_katyuk_ellen","timestamp":"2019. május. 04. 20:42","title":"Mécsessel és virágokkal tiltakoztak - a kátyúk ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16ea53ac-003f-4acf-947a-6c4e61b5ea0d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Rákosi Tamás megszabadult érdekeltségétől. ","shortLead":"Rákosi Tamás megszabadult érdekeltségétől. ","id":"20190503_Eladtak_a_TV2_legnagyobb_musorgyartojat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16ea53ac-003f-4acf-947a-6c4e61b5ea0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96afbc0c-dc00-4f43-bfce-7ebb5d880ac7","keywords":null,"link":"/kkv/20190503_Eladtak_a_TV2_legnagyobb_musorgyartojat","timestamp":"2019. május. 03. 17:40","title":"Eladták a TV2 legnagyobb műsorgyártóját, ismerős körhöz került ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e946c741-8c31-41c9-aa39-783b8089748a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lépéssel sokkal nehezebb lesz az ügyeleteket tervezni a kórházban. ","shortLead":"A lépéssel sokkal nehezebb lesz az ügyeleteket tervezni a kórházban. ","id":"20190503_84_orvos_mondott_nemet_a_szabalytalansagokra_a_baleseti_kozpontban_felmondtak_a_tulmunka_szerzodesuket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e946c741-8c31-41c9-aa39-783b8089748a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c53a51c8-954b-4068-8a77-00654b763306","keywords":null,"link":"/itthon/20190503_84_orvos_mondott_nemet_a_szabalytalansagokra_a_baleseti_kozpontban_felmondtak_a_tulmunka_szerzodesuket","timestamp":"2019. május. 03. 15:52","title":"Felmondta a túlmunkaszerződését 84 orvos a baleseti központban ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddd21a93-665a-4b5f-ab46-7661dd1e5c73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hűvös marad az egész hétvége.","shortLead":"Hűvös marad az egész hétvége.","id":"20190505_Eso_es_szel_fogja_uralni_a_vasarnapi_idojarast_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ddd21a93-665a-4b5f-ab46-7661dd1e5c73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afecede3-2c6f-4109-be59-7bbd35234cfa","keywords":null,"link":"/itthon/20190505_Eso_es_szel_fogja_uralni_a_vasarnapi_idojarast_is","timestamp":"2019. május. 05. 09:59","title":"Eső és szél fogja uralni a vasárnapi időjárást is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88f0a6c6-a87d-4107-a522-549fa02b7db0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube közlése szerint több mint 10 ezer moderátor dolgozik azon, hogy ne kerüljön terrorista kontent a nézők elé.","shortLead":"A YouTube közlése szerint több mint 10 ezer moderátor dolgozik azon, hogy ne kerüljön terrorista kontent a nézők elé.","id":"20190503_youtube_terrorista_videok_moderacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88f0a6c6-a87d-4107-a522-549fa02b7db0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8697911-232a-4a27-8489-0d18527319a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190503_youtube_terrorista_videok_moderacio","timestamp":"2019. május. 03. 14:03","title":"1 000 000+ videót néztek át a YouTube moderátorai, hogy kiszűrjék a terrorista tartalmakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a442f45d-5298-4ebd-8cd4-948eed759aaf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kurdok és 2011 óta létrehozott autonóm területeik nem fogadják el a szír kormányerők ajánlatát, hogy utóbbiak visszavegyék az eredetileg egységes szír ellenőrzés alatt álló területeket.","shortLead":"A kurdok és 2011 óta létrehozott autonóm területeik nem fogadják el a szír kormányerők ajánlatát, hogy utóbbiak...","id":"20190503_Kurdkormany_konfliktus__erik_egy_ujabb_polgarhaboru_Sziriaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a442f45d-5298-4ebd-8cd4-948eed759aaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"621bc019-0a09-4a0e-b8b8-ee52f4a7ff95","keywords":null,"link":"/vilag/20190503_Kurdkormany_konfliktus__erik_egy_ujabb_polgarhaboru_Sziriaban","timestamp":"2019. május. 03. 18:40","title":"Kurd-kormány konfliktus – érik egy újabb polgárháború Szíriában?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a7f5a22-52ef-4541-82fb-193b5ca57f0e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem négy-, hanem ötmilliárd forintért csinálja meg és üzemelteti majd a dohánytermékek nyomkövetését végző rendszert a 4iG.","shortLead":"Nem négy-, hanem ötmilliárd forintért csinálja meg és üzemelteti majd a dohánytermékek nyomkövetését végző rendszert...","id":"20190503_Meszaros_Lorincek_egymilliardos_felarral_kovetik_a_dohany_utjat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a7f5a22-52ef-4541-82fb-193b5ca57f0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6df05609-da40-4c24-957c-7213a154b285","keywords":null,"link":"/kkv/20190503_Meszaros_Lorincek_egymilliardos_felarral_kovetik_a_dohany_utjat","timestamp":"2019. május. 03. 17:33","title":"Mészáros Lőrincék egymilliárdos felárral követik a dohány útját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7efce6d2-2ff4-4b06-98b7-18ce0cdf622f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem véletlen, hogy épp most hívták meg Washingtonba a magyar miniszterelnököt. ","shortLead":"Nem véletlen, hogy épp most hívták meg Washingtonba a magyar miniszterelnököt. ","id":"20190503_Gaz_es_fegyvervasarlassal_kedveskedhet_Trumpnak_Orban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7efce6d2-2ff4-4b06-98b7-18ce0cdf622f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93d9a745-f9ae-413a-9352-b4e0bbb639f7","keywords":null,"link":"/vilag/20190503_Gaz_es_fegyvervasarlassal_kedveskedhet_Trumpnak_Orban","timestamp":"2019. május. 03. 16:44","title":"Gáz- és fegyvervásárlással kedveskedhet Trumpnak Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]