Nem akárki mondja: nem csak idegesítő, felesleges is cserélgetni a jelszavunkat

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7c9a62cc-b645-4beb-b4f9-bf914093a7c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csak úgy sorjáznak a váratlan események az 5G világban, azon belül is az 5G modemek körül. Az Intel kilépett, az Apple összeborult régi nagy ellenfelével, ráadásul megvásárolná az Intel modem üzletágát. Kérdés, hogy a történtek után hajlandó lesz-e üzletet kötni vele a Santa Clara-i gyártó.","shortLead":"Csak úgy sorjáznak a váratlan események az 5G világban, azon belül is az 5G modemek körül. Az Intel kilépett, az Apple...","id":"20190429_apple_intel_5g_modemchip_uzletag_felvasarlas_pletyka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c9a62cc-b645-4beb-b4f9-bf914093a7c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41a623f9-ec79-4b74-82cb-256d4342dfd9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190429_apple_intel_5g_modemchip_uzletag_felvasarlas_pletyka","timestamp":"2019. április. 29. 10:03","title":"Logikus lépés: szemet vetett az Apple az Intel modemchip-üzletágára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c03b1605-7371-46cc-9093-2b3070305401","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kínában a rendőrség leleplezett egy bűnözői csoportot, amely 30 millió dollár értékben gyártott és adott el hamisított Lego játékszetteket.","shortLead":"Kínában a rendőrség leleplezett egy bűnözői csoportot, amely 30 millió dollár értékben gyártott és adott el hamisított...","id":"20190427_Hallott_mar_a_Lepin_ceg_Star_Wnrs_jatekszettjeirol_Pedig_jol_futottak_a_letartoztatasokig","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c03b1605-7371-46cc-9093-2b3070305401&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"644d5029-0142-4490-8628-6a8eb4fd1305","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190427_Hallott_mar_a_Lepin_ceg_Star_Wnrs_jatekszettjeirol_Pedig_jol_futottak_a_letartoztatasokig","timestamp":"2019. április. 27. 14:32","title":"Hallott már a Lepin cég Star Wnrs játékszettjeiről? Pedig jól futottak a letartóztatásokig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"686ec4f2-3700-4102-b319-e54df53eca78","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hivatásos tűzoltók alpintechnikai eszközökkel mentették ki.","shortLead":"A hivatásos tűzoltók alpintechnikai eszközökkel mentették ki.","id":"20190428_Nyolc_metert_zuhant_egy_fiatal_lany_a_budai_erdoben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=686ec4f2-3700-4102-b319-e54df53eca78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a79e0dc-7a79-4030-9ac2-0b467598cfe0","keywords":null,"link":"/elet/20190428_Nyolc_metert_zuhant_egy_fiatal_lany_a_budai_erdoben","timestamp":"2019. április. 28. 18:23","title":"Nyolc métert zuhant egy fiatal lány a budai erdőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38187c07-9555-446e-81b7-fb2e2d292913","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felfedeztek egy kisbolygót a Naprendszerben, aminek épp olyan csóvája van, mint az üstökösöknek. Az pedig nem sok jót jelent.","shortLead":"Felfedeztek egy kisbolygót a Naprendszerben, aminek épp olyan csóvája van, mint az üstökösöknek. Az pedig nem sok jót...","id":"20190427_Szetrobbano_vilagokat_fotozott_le_a_Hubble","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38187c07-9555-446e-81b7-fb2e2d292913&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b531ad1-429e-49a7-8c55-4c6e722505c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190427_Szetrobbano_vilagokat_fotozott_le_a_Hubble","timestamp":"2019. április. 27. 19:06","title":"Egy kisbolygó haláltusáját sikerült lefotózni a Hubble űrtávcsővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A feltételezett merénylő apja és testvére is meghalt, amikor a biztonsági erők rajtaütöttek a búvóhelyükön.","shortLead":"A feltételezett merénylő apja és testvére is meghalt, amikor a biztonsági erők rajtaütöttek a búvóhelyükön.","id":"20190428_Megoltek_a_Sri_Lankairobbantasok_kitervelojenek_hozzatartozoit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee3a1591-8568-4594-8965-924fb7fac095","keywords":null,"link":"/vilag/20190428_Megoltek_a_Sri_Lankairobbantasok_kitervelojenek_hozzatartozoit","timestamp":"2019. április. 28. 20:47","title":"Megölték a Srí Lanka-i robbantások kitervelőjének hozzátartozóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bff97617-a44d-4804-9e7d-af1e7bb024f9","c_author":"MTI","category":"elet","description":"3500 ház dőlt romba, 700 ezer ember került veszélybe az óriási vihar miatt.","shortLead":"3500 ház dőlt romba, 700 ezer ember került veszélybe az óriási vihar miatt.","id":"20190427_Hetszazezer_ember_kerult_veszelybe_a_mozambikban_pusztito_ciklon_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bff97617-a44d-4804-9e7d-af1e7bb024f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60d450a5-5556-4fcd-9647-fc59eb4c897a","keywords":null,"link":"/elet/20190427_Hetszazezer_ember_kerult_veszelybe_a_mozambikban_pusztito_ciklon_miatt","timestamp":"2019. április. 27. 19:50","title":"Apokalipszist hagyott hátra a Kenneth ciklon Mozambikban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1630720-878d-4e5a-b689-9e9a172bfc2e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20190427_Kulfoldrol_behozott_hasznalt_auto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1630720-878d-4e5a-b689-9e9a172bfc2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39f7fe40-a3ab-4266-a0ae-067d34207c19","keywords":null,"link":"/cegauto/20190427_Kulfoldrol_behozott_hasznalt_auto","timestamp":"2019. április. 27. 16:35","title":"Biztos, hogy olcsóbb a külföldről behozott használt autó?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a55f8a4-9b11-4fb5-b2a5-e0075784b301","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hollik István fogadkozott, ők sosem patkányoznának le senkit. ","shortLead":"Hollik István fogadkozott, ők sosem patkányoznának le senkit. ","id":"20190427_Lemondatna_a_patkanyozos_Bangonet_a_kormanyszovivo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a55f8a4-9b11-4fb5-b2a5-e0075784b301&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b655b3f-4a05-4d72-8497-b6676f5aac4d","keywords":null,"link":"/itthon/20190427_Lemondatna_a_patkanyozos_Bangonet_a_kormanyszovivo","timestamp":"2019. április. 27. 17:16","title":"Lemondatná a patkányozós Bangónét a kormányszóvivő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]