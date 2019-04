Március vége óta örülhetnek azok, akik a Google Chrome böngészőjét használják az asztali gépükön, a fejlesztők ugyanis a 73-as számú verzióban végre elérhetővé tették a régóta várt sötét módot. Igaz, a funkció előcsalogatásához egy kicsit trükközni is kell – főleg a Windowson –, de működni már működik.

Ezzel viszont még korántsem értek a munka végére a fejlesztők, február elején ugyanis megígérték, hogy a funkciót elhozzák a Chrome androidos eszközkre szánt változatába is. Ez eddig nem történt meg, most azonban jó hírrel szolgáltak a szakemberek: elkészült, és a 74.0.3729.112-es verzióval a készülékekre is megérkezett az akkumulátorral is spóroló frissítés. Trükközni viszont itt is kell, hogy használhassuk.

Aki szeretné androidos eszközén is sötét módban használni a Chrome böngészőt, az másolja be a chrome://flags/#enable-android-night-mode szöveget a címsorba, majd nyissa meg azt. A felbukkanó oldalon keresse meg az

Android Chrome UI dark mode

kapcsolót, majd állítsa Enalbed (Engedélyezett) helyzetbe. Ezek után már nincs más hátra, csak újraindítani a Chrome-ot, így bekapcsolható lesz a funkció, amit a Beállítások menüpontban lehet megtalálni.

© GSMArena

© GSMArena

A sötét mód mellé érkezett még egy újdonság az androidos Chrome-ba: egy parancsikon, amit megnyomva le lehet fordítani egy adott weboldal tartalmát egy általunk választott nyelvre. Ez azonban csak akkor jelenik meg, ha a weboldal nyelve eltérő a készüléken használt nyelvtől.

Hogy melyik Chrome fut az androidos eszközön, azt a böngésző Beállítások menüpontjában az A Chrome névjegye almenüben lehet megtalálni. Ha nem a 74.0.3729.112-es számot írja ki az app, akkor érdemes felkeresni a Google Playt, majd ott rányomni a Frissítés gombra a Google Chrome-nál.

Persze az is benne van a pakliban, hogy valakinél még nem elérhető a frissítés, hiszen a Google szép fokozatosan teszi azt mindenki számára elérhetővé, így érdemes egy kicsit később visszanézni a Play áruházba.

