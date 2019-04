Nem csak belsőre, hanem a legfőbb célcsoportot jelentő játékosok számára majdnem ugyanennyire fontos, külsőre is változtak az Asus Republic of Gamers (ROG) családjának laptopjai. Az átlagos asztali gépek teljesítményét is jóval túlszárnyaló 2019-es modellek nem lesznek olcsók, cserébe viszont aligha van olyan játék vagy más program, ami megakasztaná őket.

Nem túlzás azt állítani, hogy az Asus gamer laptopjainak átfogó megújítását jelentette be Isztambulban. A tajvani gyártó amellett, hogy lényegében mindent felturbózott: bent az Intel és az Nvidia moduljaival, kívülről pedig saját tervezőiken kívül olyan szakemberek bevonásával, mint a BMW-hez tartozó Designworks dizájnerei.

Itt van például az Asus Zephyrus S GX502, melynek nevében lévő S betű alighanem a legfelsőbb szintekre (superior) utal. A tehetősebb gamerek mellett profi tartalomkészítőknek is szánt, 15,6 hüvelykes gépbe ennek megfelelően igyekeztek mindenből a mindennapokban elérhető legjobbat belepakolni. Processzorból például az Intel egészen friss, 9. generációs laptopprocesszorai közül az i7-9750H egység került a fedélzetre, ami a 2,6 GHz-es – 4,5 GHz-re is felhúzható – alapjáratával még a csúcskategóriás CPU-kon belül is a jobbak közé tartozik. Memóriából akár 32 GB RAM is kérhető. Az Nvidia GeForce RTX 2070 (8 GB GDDR6) grafikus vezérlőegysége (GPU) nem kevésbé fontos összetevője a gépnek, ahogy a 240 Hz-es képfrissítéssel és 3 ms-os válaszidővel dolgozó, Pantone-hitelesített képernyő, a 256 GB / 512 GB / 1 TB méretű SSD háttértár és az Aktív Aerodinamikai Rendszer (AAS) névvel illetett aktív hűtés sem.

Asus Zephyrus S GX502 © ASUS

Ez utóbbi különösen fontos a fokozottan hardverigényes szoftvereknél. Az Asus technológiája kissé felemeli a készülékházat, amikor a fedél kinyílik, ezzel szabaddá válik egy rejtett, a ház hátulja mentén húzódó levegőbeömlő nyílás. A rés a gyártó szerint akár 22 százalékkal növelheti a légáramlást a hagyományos kialakításokhoz képest, jelentősen javítva nemcsak a hűtési teljesítményt, hanem azáltal a gép általános teljesítményét is. Az eredmény nem csak a nyílásnak köszönhető, hanem a hőt a CPU-tól, a GPU-tól és a táptól elvonó, összesen hat hűtőcsőnek, a hátul elhelyezett hűtőbordáknak és annak, hogy mindegyik ventilátor beépített porcsatornával rendelkezik. (Akinek valaha volt már laptopja, az pontosan tudja, hogy ez utóbbi faktor mennyire fontos, nem csak a tisztaság, hanem a gép halk működése és teljesítménye szempontjából is.) A végeredményt az isztambuli sajtóeseményen tapasztalhattuk: azt nem állítjuk, hogy a gép nem melegszik, azt viszont igen, hogy a felhasználó számára legfontosabb rész, a csuklótámasz környéke hűvös marad.

Mivel a teljesítmény- és hűtési követelmények gyakran változhatnak az adott feladat függvényében, ezért a Zephyrus S GX502 – ahogy a többi idei modell is – csendes, kiegyensúlyozott és turbó üzemmódokat kínál a különböző igényekhez. A csendes mód minimálisra csökkenti a zajt az olyan kevésbé megterhelő mindennapi feladatokhoz, mint például a webböngészés és a videóstreamelés. A kiegyensúlyozott mód ideális a játékhoz, a nagy képkockasebességekhez elegendő teljesítménnyel, a ventilátorok megterhelése nélkül. A turbó mód pedig maximális sebességet biztosít az intenzívebb feladatokhoz. Ezek között dedikált szoftverrel, vagy még egyszerűbben gyorsbillentyűkkel lehet váltani.

Visszafogott használat mellett a gyártó ígérete szerint 8 órás üzemidő is elérhető a masinán. Ha tölteni kell, akkor jól jöhet, hogy a könnyebben hordozható adapter érdekében USB-C töltővel is táplálható a gép. Négy antenna teszi stabilabbá a wifit, virtuális 7.1 csatornás rendszer pedig jobbá a hangzást. Hogy a billentyűzet RGB-háttérvilágított, a billentyűút 1,2 mm-es, ráadásul a klaviatúrát N-gombos egyszerre nyomásos technológiával is jobbította az Asus, annak a stílusos gépek megjelenésére is sokat adó játékosok fognak örülni. Annak viszont már mindenki, hogy a billentyűzet környéke – a csuklótámasz – szinte egyáltalán nem gyűjti az ujjlenyomatokat.

A csúcs-Zephyrus gyengébb-olcsóbb testvére a Zephyrus M GU502, melyben sem a bivalyerős processzorról, sem a profi 240 Hz / 3 ms kijelzőről nem kell lemondani (bár 144 Hz-essel is kérhető a gép). A fontosabb modulok közül egyedül grafikus kártyával kapcsolatos igényekből kell lejjebb adni: a sorozaton belül középre lőtt modell “csak” Nvidia GeForce RTX 2060 (6 GB GDDR6) vagy GTX 1660 Ti (6 GB GDDR6) grafikával kérhető.

Az idei Zephyrusokon belül belépő szintnek szánt Zephyrus G GA502 csak ez utóbbival kérhető. Ám ebben már sok másból is olcsóbb/gyengébb/kisebb van: a processzor egy AMD Ryzen 7 3750H (2,3–4 Ghz), a kijelző képfrissítési rátája “csak” 120 Mhz, a háttértár legfeljebb 512 gigás, a hűtés is kevésbé erőteljes, a tesztlaborban mért üzemidő pedig 8 helyett csak 7 óra.

A Zephyrusok a második negyedévben – azaz valamikor június végéig – kerülnek piacra. Egyelőre csak a legkisebb testvér, a Zephyrus G GA502 árát lehet tudni, ami amerikai pénznemben számolva – 16 gigányi RAM és 512 gigás SSD esetén – 1200 dollár. Ez 346 ezer forintot jelent, ami tehát a belépőszint, nagyságrendileg (!) erre az összegre lehet rászámolni a különféle jobb/gyorsabb modulokat, hogy megkapja az ember a jobban felszerelt modellek árát.

Akik még ennél is komolyabban gondolják a játékot

A ROG Strix vonalán megjelenő gépeket már egy szűkebb közönségnek szánják, Strix SCAR III és Hero III notebookokat kifejezetten a játékot puszta szórakozásnál többnek gondoló e-sportolóknak szeretné értékesíteni az Asus. Ezekbe a modellekbe is az új, 9. generációs Intel processzorokat szerelik, ám a Zephyrusok i7-9750H egysége helyett kérhetők gyengébb chippel (i5-9300H) és az igazi csúcsot jelentő i9-9880H-val is. Utóbbi 2,3 GHz-ről akár 4,7 GHz-re is turbózható.

A 15,6 colos SCAR III vásárlóinak lehetőségük lesz választani a már említett 240 Hz / 3 ms panelt és a 144 Hz-es közül, míg a 17,3 hüvelykes Hero III esetében utóbbival kell beérni. A videóvezérlő helyét az Nvidia GeForce RTX 2070 (8 GB GDDR6) foglalja el.

Asus ROG Strix SCAR III © ASUS

Az aktuális teljesítményszükséglethez igazítható három mód (csendes, kiegyensúlyozott, turbó) természetesen fent van a fedélzeten, ahogy az erős – ebben az esetben nem mellesleg kívülről is látványos – hűtést sem hagyta ki az Asus az e-sportra szánt gépeiből. Ahogy nem maradt ki a Zephyrusoknál említett egyik – billentyűzetes, wifis satöbbi – jóság sem.

A Strix sorozat egyik érdekessége a ROG Keystone névre keresztelt kis kiegészítő. A kütyüt a BMW Designworks tervezőivel közösen alkotta meg az Asus, és az isztambuli eseményen kiderült, hogy nem véletlen az autók indítókulcsára hajazó megoldás. A gépek tervezésekor ugyanis kifejezetten törekedtek rá, hogy a prémium ROG laptopok használatánál minél több formában megpróbálják felidézni azt az érzetet, amit egy hasonló szegmensbe tartozó autónál érez az ember. A Strix sorozat tagjainak valóban kissé futurisztikus megjelenése mellé ennek részeként vezették tehát be a Keystone-t, ami egy NFC chippel működő fizikai kulcs, ami amolyan “digitális személyi igazolványként” szolgál. Elég csak közel tenni a gép jobb oldalán lévő nyíláshoz, ekkor a mágnes behúzza, a számítógép pedig “helyzetbe áll”. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a laptop a felhasználó profiljához társított beállításokra kapcsol át mindent a rendszerben, valamint feltárul egy árnyékmeghajtóhoz, amelyen titkosított formában rejthetők el fontos fájlok. A Keystone eltávolításával ez a meghajtó egyszerűen láthatatlanná válik a gépen, mintha soha ott sem lett volna.

© Balogh Csaba

Kétségtelen, hogy ennek az NFC-s kulcsnak “racionálisan” nem sok értelme van – amit kínál, az lényegében két szoftveres gombnyomással vagy egy pendrive-val is megoldható lenne. De az is biztos, hogy az emberek többsége, ha élményekről van szó, szeret időnként túllépni a racionalitáson, a ROG Keystone pedig egy elegáns, megszerethető apróság, a számítástechnikán belül tényleg olyan, mint egy slusszkulcs. Reméljük, az Asus-BMW csapat mérnökei legközelebb már nem műanyagból készítik el, mert már tényleg csak annyi – no meg egy erőteljes benzinbrummogás – hiányzik hozzá, hogy felidézze egy prémium autó beindításának érzetét.

© ASUS

Az isztambuli bemutatón egyébként feltűnt az Asus ROG Mothership (GZ700) is, melynek elnevezése – anyahajó – igen beszédes: a januári CES technológiai szakkiállításon bemutatott géppel a gyártó szerint egy az egyben kiváltható lényegében bármilyen erős asztali gép. A képességeit elnézve ezt hajlamosak is vagyunk elhinni.

